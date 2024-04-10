Производитель мотоцикла Иж-49 пересадит россиян на электробайки «Калашников» выпустил лимитированный электробайк Иж-49

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Концерн «Калашников» выпустил ретробайк с литийионным аккумулятором, сообщили в пресс-службе компании. Мотоцикл представляет электрическую версию легендарного Иж-49. Он рассчитан на поездки по городу.

Концерн «Калашников» выпустил электрическую версию легендарного мотоцикла Иж-49 в рамках создания лимитированной партии двухколесной техники под брендом Иж. Одноместный электробайк, представленный в ретростиле, предназначен для поездок в городских условиях, имеет передовую технологичную начинку и лаконичные формы, комфортен в управлении, — сказано в сообщении.

Электробайк имеет запас хода около 100 километров, но значение зависит от скорости и стиля вождения. Вес Иж-49 составляет 130 килограммов. Максимальная скорость мотоцикла ограничена 95 км/ч.

Ранее главный дизайнер российского автомобильного бренда Aurus Юрий Черненко сообщил о планах компании выпускать собственные электромотоциклы. Байки уже проходят активные испытания. По словам дизайнера, у новых моделей хорошие перспективы.

В АвтоВАЗе рассказали о запуске нового семейства машин Lada — Iskra. Линейка модели Granta, которую заменит Iskra, будет снята с производства после 2026–2027 годов. Выпуск новой модели планируется начать в конце 2024 года, продажи — в первом квартале 2025 года.