Продажи авто российской марки могут резко упасть по итогам апреля Глава АвтоВАЗа Соколов: продажи Lada сократятся на треть по итогам апреля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Продажи машин Lada могут сократиться на треть по итогам апреля, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, которые приводит ТАСС, в целом на рынке автопрома спрос снижается почти на 50%.

В прошлом году в апреле продажи были порядка 45 тысяч автомобилей, а в марте прошлого года — где-то 42 тысячи. В этом году мы говорим о том, чтобы, дай бог, в апреле достигнуть планки в 30 тысяч автомобилей, — сказал Соколов.

Ранее АвтоВАЗ предложил вернуть субсидии на покупку автомобиля семьям в рамках поддержки российского автопрома. В компании отметили, что данная мера уже была реализована ранее, но впоследствии была сокращена. Речь идет о программе «Семейный автомобиль». Она направлена на поддержку семей с несовершеннолетними детьми при покупке автомобиля.

До этого стало известно, что с 23 апреля автомобилисты смогут приобрести единый полис ОСАГО, который будет действовать одновременно на территории России и Белоруссии. Новый продукт получил название «Белая карта» и запускается без дополнительного переноса сроков.

19 апреля на АвтоВАЗе в Тольятти запустили промышленное производство новой Lada Iskra. Отмечается, что старт продаж машины намечен на 20 июля 2025 года. На торжественной церемонии с конвейера сошли первые экземпляры автомобиля. Ими стали красный седан и синий универсал.