При своих: почему государство не сможет изъять личный автомобиль Чтобы законно конфисковать автомобили, нужно вводить военное положение или объявлять уголовниками всех туристов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минувшая неделя принесла российским автовладельцам сразу два повода понервничать: в Сети поползли слухи о мобилизации транспортной техники, а немногим позднее депутаты Госдумы начали обсуждать конфискацию брошенных на границе машин. NEWS.ru изучил юридическую и потребительскую стороны вопросов.

Слухи о мобилизации личных автомобилей для нужд армии поползли одновременно с началом частичной мобилизации: страна замерла в ожидании объявления об изменении статуса спецоперации на Украине. Однако, если разобраться с юридической точки зрения, пока не объявлено военное положение, изымать транспорт у населения никто не имеет права.

Рано для мобилизации

В 1998 году Владимир Путин подписал указ № 1175 «Об утверждении положения о военно-транспортной обязанности»: в нем указаны главные положения транспортной мобилизации. В 2014 году уже Минобороны издало приказ № 151 «Об утверждении перечня транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям, и Порядка учета транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям».

Вот что нужно знать: до частных автомобилей очередь если и дойдет, то далеко не сразу. Сначала в пользу армии будут изыматься подходящие автомобили у юридических лиц. В первую очередь под изъятие попадут автопарки госструктур. Потом — корпоративные парки. И уже в последнюю очередь частники.

Сначала будут изымать технику, способную транспортировать грузы и людей: автобусы и грузовики. Может понадобиться строительная техника. Типичный городской кроссовер или хэтчбэк вооруженным силам просто не нужны: они не приспособлены для работы в тяжелых условиях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, важно понимать, что по приказу президента на данный момент в России официально проводится частичная мобилизация служащих из запаса. Автомобили же могут «призвать» только в случае полной мобилизации. Кроме того, даже если спецоперация будет переквалифицирована в контртеррористическую операцию, личному транспорту не грозит ничего.

NEWS.ru обратился за консультацией к известному юристу, адвокату автомобильного движения «Свобода выбора» Сергею Радько. По его убеждению, мобилизация личных автомобилей возможна исключительно после объявления в стране военного положения.

Мобилизация личного транспорта будет возможна только после объявления военного положения. В этом случае местные органы власти совместно с военными комиссариатами будут определять, в каких транспортных средствах нуждается армия. Важнейший момент: любая мобилизация транспорта должна проходить с выплатой компенсаций. Конечно, размеры этих компенсаций могут быть рассчитаны по любому алгоритму, однако просто изъять имущество в пользу армии по закону нельзя, — утверждает Радько.

Под мобилизацию попадают категории ТС M1G и N1G — эта информация указана в ОТТС каждого автомобиля. M1G — это моно- и полноприводные автомобили, рассчитанные на перевозку не более восьми пассажиров с дорожным просветом не менее 180 мм. Под эту категорию идеально подходит УАЗ «буханка». Впрочем, и популярная на Дальнем Востоке Mitsubishi Delica. Ну и все разновидности УАЗов.

N1G — полноприводные автомобили полной массой до 3,5 тонны: полноприводные модификации «Газелей», «Соболей», УАЗ «Профи» и так далее.

И последний момент: непредоставление автомобиля при мобилизации транспорта по статье 19.25 КоАП РФ для юрлиц грозит штрафом до 20 тыс. руб., а физическим лицам —300—500 руб. Уголовной ответственности законом не предусмотрено.

Всех под одну статью

Озвученная ранее инициатива спикера Госдумы Вячеслава Володина передавать брошенные на границе автомобили семьям военнослужащих и высказанная спустя несколько дней мысль единоросса Олега Морозова изымать автомобили у граждан, которые бросили их на границе и покинули страну, и выдавать только при личной явке, вовсе не имеют перспектив на претворение в жизнь при условии, что всех, уехавших из страны, не причислят к какой-либо особой «уголовной» категории.

Сама ситуация сложилась крайне напряженная: в последние числа сентября на сухопутных границах РФ с Грузией, Казахстаном и другими государствами возникли заторы, в которых многие проводили по несколько дней. Многие, чтобы скорее покинуть страну, бросали автомобили в приграничных зонах.

Фото: Ольга Смольская/РИА Новости КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии

NEWS.ru поговорил с одной из таких семей. Дмитрий, менеджер из Москвы, решил уехать в Грузию с женой и трехлетним сыном. Кроме уже многократно описанных препятствий в виде постов ДПС и прочих неприятностей, они провели в пробке в 15 километрах от пограничного пункта РФ с Грузией «Верхний Ларс» двое суток, и, по его словам, за это время очередь из автомобилей продвинулась не более чем на 800 метров. Поэтому они вернулись во Владикавказ и передали машину знакомым, а сами доехали обратно до конца затора на такси, а далее пошли пешком.

Весь ужас ситуации на границе можно было прочувствовать, только побывав там. Никакие чаты или паблики, а тем более репортажи в СМИ не передавали и десятой доли того абсурда, который творился на «Ларсе». Сначала машины стояли в один ряд, потом в два. За 3-4 км до границы автомобилями были забиты обе полосы дороги и обе обочины. Стояли в 4-5 рядов, и легковушки, и фуры, и автобусы, — рассказывает Дмитрий. — Люди пытались продать машины на месте, за наличные, нередко за половину реальной стоимости и даже меньше Тут и там возникали стихийные «аукционы», где местные жители пытались максимально сбить цену, в случае отказа могло дойти до умышленной порчи машин и драки. Неудивительно, что многие просто бросали машины где пришлось, нередко прямо на обочине.

По его словам, не исключен вариант, что ему придется вернуться в Россию, во Владикавказ, чтобы забрать автомобиль, даже несмотря на то, что машина находится в закрытом дворе под наблюдением знакомых. Машины же, брошенные на неохраняемых территориях, уже подвергаются мародерству.

Сергей Радько уверен, что инициатива об изъятии таких автомобилей у собственников от воплощения еще дальше, чем передача их военным.

По закону изъять имущество у гражданина РФ могут только по решению суда. То есть нужно принять такие нормативные акты, согласно которым все россияне, находящиеся за границей, могут быть причислены к преступникам. Вся эта история с конфискацией преподносится, как наказание покинувшим родину в трудный момент, не более. По закону автомобиль могут только переместить на штрафстоянку, если он припаркован с нарушением ПДД и мешает движению, и то, забрать ТС имеет право любой человек с документами на управление — с доверенностью, например, — пояснил юрист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению адвоката, ради конфискации движимого имущества (брошенных машин), то есть прекращения права собственности и обращения в доход государства, нужно сильно менять законы. Придется принимать целый комплект актов, меняющий правовой статус всех, кто находится за пределами России. Поводом для уголовной статьи, по которой возможна конфискация имущества, должен стать сам факт пересечения гражданином государственной границы.