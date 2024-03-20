Президент АвтоВАЗа рассказал, хватит ли машин для всех чиновников Президент АвтоВАЗа Соколов: концерн обеспечит машинами всех чиновников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отечественных автомобилей семейства Lada хватит на всех российских чиновников, как федерального, так и регионального уровней, заявил в беседе с LIFE.ru президент и генеральный директор компании АвтоВАЗ Максим Соколов. Он подчеркнул, что производственный план предприятия на этот год составляет более 500 тысяч машин.

У нас производственный план на этот год более 500 тысяч автомобилей. При этом в мае мы запускаем конвейер для производства в Ижевске, <...> плюс завод в Санкт-Петербурге. В общем, для обеспечения чиновников всех уровней — и федерального, и регионального — бренда Lada и ее суббрендов точно хватит, — пообещал Соколов.

Он уточнил, что на заводе в Санкт-Петербурге планируется выпуск модели «Ларгус», которую глава АвтоВАЗа назвал современным и комфортным автомобилем.

Ранее Максим Соколов рассказал, что АвтоВАЗ планирует начать серийное производство нового седана Lada Iskra. По его словам, на предприятии уже собрали первую опытную партию модели, которая в перспективе обещает стать самым популярным автомобилем Волжского автозавода, так как придет на смену модели Granta. Сегодня это самый дешевый автомобиль на российском рынке и уже давно нуждается в замене.