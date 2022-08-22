Страховщики назвали самый угоняемый автомобиль этого лета в России Страховые эксперты выяснили, что летом чаще всего похищали автомобили бренда Hyundai

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В июле — августе 2022 года злоумышленники чаще всего похищали автомобили бренда Hyundai — на их долю пришлось больше половины угонов, заявили эксперты «Страхового дома ВСК». Они опубликовали исследование на основе анализа страховых случаев, по итогам которого оказалось, что самой популярной моделью среди угонщиков стал Hyundai Santa Fe, сообщает «Газета.Ru».

Самой угоняемой маркой авто летом 2022 года стал Hyundai — на долю автомобилей корейского бренда пришлось 60% хищений в июле — августе. Самой востребованной у угонщиков моделью авто стал также Hyundai Santa Fe (40% от общего числа угонов), — говорится в тексте исследования.

Отмечается, что наибольшее число автомобильных угонов произошло в Московской области — более 60% случаев. Из них 30% пришлось на владельцев транспортных средств из Москвы, которые приезжали в область по личным делам.

16 июня стало известно, что количество автоугонов в России снизилось с начала года вопреки прогнозам. Тогда же уточнялось, что среди самых угоняемых машин, как и раньше, лидируют корейские модели, но теперь ещё и импортные грузовики.

Ранее сообщалось о том, что житель Москвы угнал автомобиль Audi, чтобы поехать на нём на море. В районе Северное Бутово нетрезвый 44-летний мужчина угнал машину, которую хозяин оставил с ключом в замке зажигания. Злоумышленник успел доехать до города Чехова, где его задержали сотрудники полиции.