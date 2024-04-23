Правила тонировки авто — 2024: что можно делать, а что нельзя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Весной спрос на тонировку автомобилей традиционно растет, поскольку водители хотят защититься от яркого солнца. Формально в России нет запрета на затемнение стекол, однако действуют определенные ограничения. В ГИБДД проводят спецрейды и наказывают водителей, которые нарушают правила. Как правильно затонировать автомобиль, чтобы инспектор не выписал штраф, — в материале NEWS.ru.

Тонировка лобового стекла: какая допустима

Первое, что должны знать водители, — тонировка автомобилей в России не запрещена. Тем не менее существуют ограничения, которые касаются затемнения передних боковых и ветрового стекол. Их тоже можно тонировать, однако, согласно ГОСТ 33997–2016, светопропускная способность таких стекол должна быть не менее 70% (согласно предыдущему ГОСТУ, светопропускаемость лобового стекла должна быть не менее 75%, а передних боковых — 70%).

Следовательно, тонировка передних боковых и ветрового стекол должна задерживать 30% световых лучей. То есть можно наклеить на лобовое стекло почти прозрачную пленку, однако практического смысла в этом не будет.

При этом можно приклеить на лобовое стекло полоску шириной 14 см (для тяжелых грузовиков и автобусов действует другое правило — полоска не должна заходить за верхнюю границу зоны работы дворников). В законе не оговариваются характеристики этой пленки — теоретически можно наклеить самую «темную» пленку, которая пропускает минимум солнечного света.

Между тем задние стекла (в том числе и боковые) можно тонировать пленкой с минимальной светопропускной способностью, что и делают многие водители. Однако в данном случае есть важное ограничение — пленка не должна быть зеркальной.

Плюсы и минусы тонировки

У тонировки стекол автомобиля есть несколько основных плюсов.

Скрывает от посторонних глаз вещи, которые находится в салоне;

Защищает от солнечного света, салон меньше нагревается;

Многие водители считают, что автомобили с тонировкой выглядят красивее.

Главным недостатком тонировочной пленки является то, что она ухудшает видимость в темное время суток. Именно по этой причине был введен запрет на тонировку передних боковых и лобового стекол.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Штрафы и тюрьма за тонировку

Весной ГИБДД проводит специальные рейды по выявлению машин с чрезмерно затонированными стеклами. Такие комплексные мероприятия называются «Тонировка».

В ходе рейдов инспекторы ГИБДД останавливают автомобили и проверяют светопропускную способность стекол при помощи прибора, который называется тауметр. При этом водители должны помнить, что погодные условия, при которых происходит измерение, должны соответствовать определенным показателям по ГОСТу. Например, нельзя проверять стекла во время дождя (согласно правилам, относительная влажность воздуха должна быть от 40% до 80%). Если требования не соответствуют нормам, то водитель сможет обжаловать решение инспектора ГИБДД.

Штраф за тонировку небольшой. Согласно ч. 3.1 ст.12.5 КоАП, он составляет всего 500 рублей. Причем если его заплатить в течение первых 20 дней с момента составления протокола, то он составит 250 рублей. Инспекторы ГИБДД понимают, что такое наказание не остановит любителей тонированных стекол. По этой причине они выписывают одновременно со штрафом так называемое предписание на устранение нарушения, где указывается срок выполнения (например, 10 или 20 дней).

Это довольно «опасная» бумага. Если не снять тонировку через 10 или 20 дней, то инспектор ГИБДД в следующий раз составит протокол по другой статье — 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Она предусматривает не только штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей, но и административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок 40–120 часов. Практика показывает, что судьи часто приговаривают нарушителей к нескольким суткам ареста.

Бронированная тонировка

Существует не только пленка для защиты от солнечных лучей, но и для спасения от вандалов. Ее часто называют «бронированной пленкой» (она также может иметь эффект тонировки). Такая пленка не позволит с одного удара разбить стекло машины. Кроме того, она прекрасно защищает водителя и пассажиров от камней, которые могут лететь от других машин.

Нужно ли увольнять чиновников за тонировку

NEWS.ru ранее провел опрос на тему «Нужно ли увольнять чиновников за езду на машинах с тонировкой?» Большинство россиян (58%) поддержали идею отстранения чиновников за езду на автомобилях с тонированными окнами. Лишь 7% респондентов подчеркнули, что такая мера слишком жесткая.

«Чиновники проголосовали, что тонировка вне закона. Значит, тонировка вне закона!», — написал в комментариях читатель с ником Ken Gothy. Его поддерживает и Евгений Бочкарев: «Чиновники оборзели, они думают, что закон написан не для них! Я бы всех чиновников заставил ездить на трамвае!»

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