Появилось первое фото российского электромобиля Amber

Фото: avtotor.ru

Калининградский завод «Автотор» показал прототип электромобиля Amber. Кадры с транспортным средством публикует Telegram-канал «Автопоток». Конечный дизайн авто будет существенно отличаться от варианта, который представлен на фотографии.

При создании «тестового мула» завод использовал детали Lada Vesta. Прототип задействуют для испытаний платформы и агрегатов.

Старт серийного выпуска российских электрических автомобилей под брендом Amber намечен на 2025 год. Объем инвестиций в специализированный завод по производству электрокаров составил 3,97 млрд рублей. Производственные мощности оцениваются в 50 тысяч машин в год.

Ранее «Москвич» сообщил о сроках выпуска собственного электромобиля. Презентация транспортного средства запланирована на 2025 год. При этом все основные узлы машины — электродвигатель, тяговая батарея и некоторые другие элементы — будут российского производства.

Также президент России Владимир Путин ранее заявил о возможности сборки российских электрокаров «Атом» в Узбекистане. При содействии РФ в этой стране был запущен ряд предприятий: металлургический завод, цеха сборки российских автомобилей «Лада», КамАЗ, а также индустриальные технопарки.