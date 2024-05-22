Появились фото полностью российского дома на колесах со стиральной машиной «УАЗ-Патриот» превратили в автокемпер со стиральной машиной и микроволновкой

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В России на базе внедорожника «УАЗ-Патриот» разработали дом на колесах для четверых, сказано на сайте компании «Автокемперпром». Автокемпер получил название «Навигатор». Он оборудован стиральной машиной, микроволновой печью и кофемашиной.

Представляем вам наш первый серийный автодом на четырех человек, полностью созданный на базе отечественных компонентов. Благодаря полноприводному шасси автодом «Навигатор» позволяет расширить границы путешествий: формат автомобиля объединяет в себе классический автодом и экспедиционную технику, — сказано в сообщении.

«Навигатор» имеет тройную систему отопления, бойлер для воды, биотуалет и велодержатель на два велосипеда. Из техники в нем также есть индукционная плита и холодильник. Автокемпер представят в Коломне 24 мая.

Ранее впервые представили новую линейку автомобилей под брендом Volga. Всего производитель планирует выпустить три класса авто: седан класса D Volga С40, кроссовер класса С Volga К30 и кроссовер класса D Volga К40. Начать выпуск машин планируется в текущем году, а уже со следующего года — в режиме полного цикла.

Автомобильный эксперт Иван Зенкевич, оценивая новую линейку Volga, заявил, что она ничем не лучше «Жигулей». Он подчеркнул, что машины также практически не отличаются от китайских. Он выразил надежду, что новая модель «Волги» будет стоить дешевле аналогов из КНР.