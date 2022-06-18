Портальные инвестиции: Mercedes показал новое поколение сверхвнедорожника G Серия безумных модификаций G-класса получила продолжение: инженеры AMG объявили, что второе поколение «гелика в квадрате» готово к производству.

Фото: media.mercedes-benz.ru

Когда несколько лет назад один из журналистов спросил главу Mercedes, почему они делают столько разных версий специфических, не массовых моделей, вроде безумных спорткаров Black Series или внедорожников G-класса с клиренсом в 45 см, тот ответил «потому что можем.»

Представляя новое поколения безумного бигфута G63 4×4²с портальными подвесками, немцы, не без доли грусти, отмечают: это будет последний подобный аппарат. Возможно, они имеют в виду последний Gelandewagen с двигателем внутреннего сгорания, а может быть, и вообще последний G-класс: «жирные» времена прошли, даже Mercedes вынужден сокращать расходы на разработку.

Первый подобный внедорожник с портальными мостами на базе культового «Гелика» был представлен в 2013 году и произвел эффект разорвавшейся бомбы: мало кто ожидал от AMG, сугубо спортивного бренда, что они сделают аппарат, рассчитанный на преодоление танковых полигонов со скоростью шоссейных прототипов. Но AMG не остановились на, с позволения сказать, «простом» G-класс 4×4² и добавили ему еще одну ось, огорошив мир трехосным G63 AMG 6×6. Дополнительная ось потребовала серьезных инвестиций в инжиниринг: в трехосном G-классе предусмотрено 5 дифференциалов. И никакой хитрой электроники, то есть, водителю нужно знать, какой их механизмов как и когда использовать.

«Апофеозом» сверхпроходимого семейства можно назвать Mercedes-Maybach G650 Landaulet с экзотическим решением крыши, открывавшейся в задней части кузова. Кроме того, как видно из индекса 650, эти удлиненные на 57 см внедорожники были оснащены 12-цилиндровыми моторами мощностью 630 л.с.. при 1000 Нм. Выпущен тиражом в 99 штук. Даже до весеннего кризиса подобный автомобиль стоил в России более 80 млн рублей, в то время как обычный был доступен примерно за 15 млн.

Фото: media.mercedes-benz.ru Mercedes-Maybach G650 Landaulet

Откуда ноги растут

На самом деле, увлечение экзотической конструкцией портальных мостов проявилось отнюдь неспроста: первым в мире серийным автомобилем с портальными мостами стал Mercedes Unimog — внедорожный грузовичок, ставший незаменимым для коммунальных служб, военных и спасателей. Такие машины трудились даже в СССР — многие помнят оранжевые грузовички, закупленные перед Олимпиадой 1980 года.

Главная особенность портальных мостов — благодаря применению редукторов, ось располагается выше центра колес. Нужно это для увеличения дорожного просвета. Обычно, применение редукторов позволяет получить, в зависимости от размеров узлов, прибавку от 5 до 30 см. Применяются такие конструкции, в основном, в спецтехнике и у любителей трофи-рейдов при подготовке вездеходов на базе простых внедорожников.

Mercedes-AMG G 63 4×4² 2023 модельного года примечателен еще и потому, что немцы применили редукторы с независимой подвеской — у второго поколения G-класса спереди применяется независимая схема крепления колес, а на предыдущем и спереди, и сзади были традиционные неразрезные мосты. Дорожный просвет, по меркам автомобилей гражданских, огромен: 351 см. Меньше, чем у первой версии — там было 45 см. Но, как утверждают создатели автомобиля, новое поколение гораздо лучше управляется благодаря той самой независимой передней подвеске — заветными «портальными» сантиметрами пожертвовали не зря.

Фото: media.mercedes-benz.ru Mercedes-AMG G 63

Разумеется, кроме 32-дюймовых колес на «зубастой» внедорожной резине, да с «бедлоками» (популярная у любителей профессиональных вездеходов конструкция обода, не позволяющая разбортироваться шине при низком давлении в камере) немцы украсили кузов несколькими характерными элементами вроде накладки на крышу с светодиодными прожекторами, карбоновых расширителей колесных арок и кофра запасного колеса, сделанного тоже из углепластика. В салоне, который роскошен «по умолчанию», есть остроумное нововведение: из-за того, что машина гораздо выше стандартной, инженеры решили использовать цифровое зеркало заднего вида, которое дает водителю понять, что творится непосредственно за бампером. В обычном зеркале была бы солидная «мертвая зона». Примерно из этих же соображений под задним бампером смонтирован мощный противоподкатный брус, иначе машину могут не одобрить строгие немецкие сертификационные органы.

Под капотом заявлен 577-сильный бензиновый V8 с исполинским крутящим моментом в 850 Нм — он достался Mercedes-AMG G 63 4×4² от «дорожной» модификации почти без изменений. Динамические характеристики пока не разглашаются, но уже ясно, что G 63 4×4² будет несколько медленнее «низких» G63 из-за совершенно другой аэродинамики и серьезно возросшей массы. Коробка передач — все тот же 9-ступенчатый «автомат», разумеется, перекалиброванный под усиленную трансмиссию.

Немцы с гордостью декларируют, что новинка способна въезжать на 45-градусные горки и преодолевать брод глубиной до 910 мм. Последний показатель, между прочим, всего на 10 мм превышает таковой у стандартного Land Rover Defender, который обходится обычными колесами, без редукторов. Хотя трудно себе представить, что хоть один из экземпляров G 63 4×4² когда-нибудь увидит реально непролазную грязь и будет форсировать болота. Такие машины покупают в коллекции или в качестве инвестиций.

Полный список характеристик, цены и, главное, тираж, объявят позже. Но уже известно, что Mercedes-AMG G 63 4×4² будет выпущен ограниченной партией, так что всем, кто хочет инвестировать в новый ультра-внедорожник, пора изыскивать способы приобретения и доставки.