Под знаменем Мао: элитные лимузины из Китая едут в Россию Самые престижные китайские автомобили Hongqi готовятся покорить российский авторынок. NEWS.ru собрал важнейшие факты о любимых машинах лидеров КНР

Фото: hongqi-auto.com

Китайский бренд автомобилей премиум-класса Hongqi

Полку китайских брендов в России прибудет уже осенью: его величество Hongqi (Хун-Ци, «Красное знамя») готовится официально поставлять к нам автомобили. Суббренд госкорпорации FAW крайне любопытен тем, что изначально производил лимузины для высших чинов Компартии КНР.

Русский с китайцем

FAW (First Automobile Works), как видно из названия — первый автомобильный завод в КНР. Начал работу в 1953 году с производства лицензионной копии советского грузовика ЗИС-150. Оборудование было привезено из СССР, там же обучались и первые сотрудники FAW.

Фото: wikipedia.org ЗИС-150

Первый легковой автомобиль FAW выпустил в 1958 году — это был лимузин Hongqi CA72, предназначавшийся для перевозки высших чиновников и высокопоставленных иностранных гостей. Под капотом располагался 197-сильный двигатель V8. Эту модель с разными модификациями производили вплоть до конца 80-х, причем в открытой продаже их никогда не было: все Hongqi распределялись централизованно между членами Компартии Китая — точно так же, как и легковые ЗИЛы и «Чайки» в СССР. В 1989 году под маркой Hongqi началось производство копий седанов Audi 100 — их так же выдавали в качестве служебных автомобилей, но простым смертным не продавали. А далее началась эпоха поиска самоидентификации, правда, длилась она недолго.

Фото: wikipedia.org Hongqi CA72

...и с американцем

В 1995 году у функционеров Компартии КНР появилась новая модель Hongqi — CA7465 C8, которая представляла из себя Lincoln Town Car второго поколения с переоформленным передком, стилизованным все под тот же самый первый китайский лимузин, с круглыми фарами. Выглядело это сооружение крайне нелепо, однако стоит отметить — копия была официальная, Ford (владеющий маркой Lincoln) даже поставлял китайцам часть комплектующих для производства этого рамного седана, а в 1998 году помог FAW с обновлением — так получился CA 7460 на базе третьей серии Lincoln Town Car. Передок снова решили поменять, правда, уже без ретроизысков.

Фото: hongqi-auto.com Hongqi CA 7465 C8

В 2009 году, можно сказать, бренд Hongqi возродился в новом качестве: на параде в честь 60-летия образования Китайской Народной Республики состоялся первый публичный выезд с иголочки нового лимузина Hongqi L9 — первого представителя главного автозавода, спроектированного с нуля без западных лицензий. В дальнейшем появилось несколько модификаций, но в открытую продажу они поступили только в 2013 году. Цена — поистине элитная: от 800 тысяч долларов. Тем примечательнее, что сразу два кабриолета на базе L9, удачно стилизованных под ретро и напоминающих не что иное, как «Волгу» ГАЗ-21, китайское Министерство обороны 8 апреля 2015 подарило белорусскому лидеру Александру Лукашенко. С тех пор машины служат на военных парадах в Минске.

Фото: president.gov.by Hongqi L9 на параде в Минске

Бремя флагмана

У FAW планы серьезные: уже работает дизайн-бюро в Мюнхене — там трудятся опытные специалисты, которых китайцы переманили из ведущих западных компаний. Это на руку россиянам: европейские инженеры и дизайнеры понимают, чего хотят более крупные физически и избалованные эстетически представители европеоидной расы, поэтому будущие водители Hongqi вправе рассчитывать, что делать скидку на восточный колорит не придется.

На данный момент «домашняя» модельная гамма Hongqi насчитывает минимум шесть моделей — седаны и кроссоверы. Точнее сказать не представляется возможным: марка пока экзотическая, информации на привычных ресурсах не так много. Среди последних новинок — исполинских размеров внедорожник LS7, показанный в апреле 2022 года. Пока нет информации, привезут его к нам или нет: по данным СМИ, среди четырех моделей, избранных для ответственной миссии завоевания российского премиум-сегмента, LS7 пока не значится. Зато есть седаны H5, H7 и H9, оснащенные традиционными бензиновыми двигателями, и полностью электрический кроссовер E-HS9.

Фото: hongqi-auto.com Hongqi E-HS9

Цены и характеристики пока не объявлены и они могут отличаться от таковых на родине бренда, но уже сейчас можно сказать: китайский автопром начал штурм западных рынков, Россия — всего лишь один из этапов. Кроме того, пример флагмана китайской автопромышленности обязательно будет воспринят и другими брендами, которых в КНР больше тысячи (!), как руководство к действию. Таким образом, слова президента о том, что они ведут переговоры о наращивании присутствия китайских автозаводов в России, приобретают новое значение: через несколько лет автопарк нашей страны будет совсем другим, многие привычные европейские марки потеряют доминирующие позиции.

Недвусмысленный намек

О серьезности амбиций FAW Hongqi говорит и еще один проект. Около года назад СМИ взорвались сообщениями о самом дорогом и самом мощном серийном китайском автомобиле за всю историю великой империи: гибридном гиперкупе Hongqi S9 за 1,5 миллиона долларов. Автор дизайна — великий Вальтер Де Сильва, нарисовавший когда-то такие успешные модели, как Fiat Ritmo, Alfa Romeo 156 и 164, Audi А4, А5, R8 и многие другие. Стоит заметить, что двумя годами ранее специалисты Hongqi показали прототип, который выглядел совсем иначе и не впечатлил аудиторию, поэтому было принято решение обратиться к итальянскому маэстро. И он не подвёл: чего стоят только воздухозаборники, встроенные в фары, и активные элероны в задней светотехнике. S9 в обновленном варианте выглядит потрясающе. Де Сильва отработал каждый юань.

Фото: hongqi-auto.com Суперкар Hongqi S9

Впрочем, конструкторский штаб Hongqi тоже не зря просиживал штаны за виртуальными кульманами: обещанный разгон до 100 км/ч — 1,9 секунды. Максимальная скорость — более 400 км/ч. О серьезном техническом потенциале говорит гибридная силовая установка с битурбодвигателем V8 объемом четыре литра и тремя электромоторами, суммарная мощность которой — более 1400 л.с. Автомобиль умеет определять своё местоположение и исходя из этого выбирать подходящий режим работы силовой установки и системы активной аэродинамики. Проще говоря, на дорогах общественного пользования разогнаться до максимальных значений не получится, придется ехать на автодром. А конкурентами Hongqi S9 китайцы считают, на минуточку, Bugatti Chiron и Koenigsegg Jesko. Будет построено 99 автомобилей. Доедет ли хоть один до России — непонятно. Но теперь и не исключено.