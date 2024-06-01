Платные дороги в 2024-м: сколько стоит доехать из Москвы и Питера до Сочи

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

О поездке на машине летом к морю мечтают многие. Ведь наличие своего автомобиля дает свободу, позволяет путешествовать в интересные места, менять локации и купаться на отдаленных пляжах. Благодаря сети платных дорог поездка к Черному или Азовскому морю из Москвы, Петербурга и других городов России стала намного проще, чем раньше. Во сколько обойдется путешествие по платным трассам и не дешевле ли прилететь на юг на самолете — в материале NEWS.ru.

Основные платные дороги в России

Первая платная дорогая в современной России начала работать в 1999 году, когда был открыт 20-километровый участок трассы М-4 «Дон» в Липецкой области (444–464-й км). Тогда проезд по нему для легкового автомобиля стоил 5 рублей. С той поры количество платных дрог в России серьезно увеличилось, и сейчас такие магистрали связывают Санкт-Петербург с Краснодаром, Москву с Казанью, есть платные автобаны и в самой столице.

ЦКАД (Центральная кольцевая автодорога в Московской области) — Подмосковье и Новая Москва;

М-1 «Беларусь» (включая «Северный обход Одинцово») — от Москвы до границы с Республикой Беларусь;

М-3 «Украина» — от Москвы до Брянска;

М-4 «Дон» — от Москвы до Краснодара;

М-11 «Нева» — от Москвы до Санкт-Петербурга;

М-12 «Восток» — от ЦКАД до Казани;

МСД (Московский скоростной диаметр) — Москва, от Солнцево до М-11 «Нева» с ответвлением на М-12 «Восток»;

ЗСД (Западный скоростной диаметр) — Санкт-Петербург;

проспект Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта) — Москва.

Какие дороги появятся в будущем

В ближайшие годы сеть платных дорог в стране увеличится. Так, трассу, которая соединяет Москву и Казань, продлят до Екатеринбурга и далее до Тюмени. Причем, участок Казань — Екатеринбург должен заработать уже в нынешнем году. А в будущем М-12 «Восток» станет частью транспортного коридора, который свяжет Европу и Западный Китай (общая длина автомагистрали составит 12 тыс. км).

Кроме того, через несколько лет появится новая платная трасса, которая соединит Сочи и Джубгу. Сейчас машины между этими городами едут по узкому извилистому серпантину, а время в пути занимает несколько часов. Считается, что после запуска новой дороги время поездки от М-4 «Дон» до Сочи сократится в четыре раза.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зачем ехать по платной дороге, если можно по бесплатной

Платные дороги — это не единственная возможность добраться на машине из Москвы или Петербурга до Черного моря. Согласно российским законам, у любой платной магистрали должна быть бесплатная альтернатива. Есть она и у трасс, которые соединяют Москву и Петербург, Москву и Краснодар и так далее.

Но движение по бесплатным дорогам более напряженное, там больше грузовиков, сами дороги имеют меньше полос движения, проходят через населенные пункты, и на них гораздо чаще встречаются знаки ограничения скорости. В результате средняя скорость движения на бесплатных дорогах заметно меньше, чем на платных. Например, летом на многих участках платных магистралей легковым автомобилям можно ехать со скоростью 130 км/ч (по бесплатным — обычно не быстрее 90 км/ч).

Нужен ли транспондер для поездки на юг по платным дорогам

Если у вас нет специального устройства для дистанционного взимания платы — так называемого транспондера, то вы тоже можете воспользоваться платными дорогами. Однако, платя наличными или кредитной картой, вы можете потерять в очереди к кассам много времени.

Если у вас нет транспондера, то лучше его заблаговременно приобрести. Они бывают разных операторов. Большинство трасс в стране — это дороги «Автодора». Поэтому имеет смысл приобретать транспондер именно этого оператора. Однако можно использовать и другие. Например, в Санкт-Петербурге Западный скоростной диаметр обслуживает компания «Магистраль Северной столицы», а «Северный обход Одинцово» на М-1 — компания «Новое качество дорог».

Важно, что платить за проезд можно любым транспондером (но на скидки и бонусы в этом случае не стоит рассчитывать). Цена транспондера от «Автодора» на российских маркетплейсах — около 4–4,5 тыс. руб. А в Санкт-Петербурге транспондеры оператора «Магистраль Северной столицы» продаются за 1500 руб.

Но можно транспондер не покупать, а взять в аренду — такую услугу предлагает «Автодор» в своих Центрах поддержки и обслуживания, которые расположены на трассах. Цена аренды — 5 руб. в сутки (то есть за месяц будет 150 руб., сдать транспондер можно в любом Центре поддержки и обслуживания).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько стоит добраться до моря и приехать обратно

Перед началом летнего сезона компания «Автодор» преподнесла водителям неприятный сюрприз — с 22 апреля стоимость проезда по платным дорогам была в очередной раз «изменена». В среднем подорожание составило 8%, хотя на некоторых участках цена выросла на 20–25%. В итоге сейчас платные дороги при поездке из Санкт-Петербурга к морю и обратно будут стоить более 14 тыс. руб.

Кстати, если у вас электромобиль, то поездка по платным дорогам для вас будет бесплатной.

Цена поездки по платным дорогам в одну сторону (понедельник — четверг / пятница — воскресенье или в праздничные дни)

Санкт-Петербург — Краснодар, Сочи, Геленджик и другие города черноморского побережья: 7180/7510 руб.

Санкт-Петербург — Москва: 2750/3000 руб.

Санкт-Петербург — Казань: 7605/7855 руб.

Нижний Новгород — Новороссийск: 6030/6240 руб.

Москва — Ростов-на-Дону: 2720/3290 руб.

Москва — Краснодар, Сочи, Геленджик: 3940/4510 руб.

Нужно также учитывать и стоимость бензина. Так, маршрут из Санкт-Петербурга до Черного моря — это около 2200–2300 км. А это значит, что для поездки в одну сторону при среднем расходе 10–11 л на 100 км потребуется примерно 250 литров топлива. И столько же обратно. Предположим, что литр 95-го стоит 55 рублей. В итоге суммарные расходы на топливо при путешествии из Питера к морю и обратно составят 27 500 руб.

Также нужно учитывать, что за один день преодолеть все расстояние из Петербурга до моря невозможно. Поэтому нужно заложить еще как минимум одну ночевку (чаще всего водители останавливаются в Воронеже или недалеко от него). А это еще 2–10 тыс. руб. в зависимости от уровня гостиницы (для расчета возьмем 5000 руб.). Питание в дороге в данном случае не учитываем. Также не принимаем в расчет такой фактор, как эксплуатационные расходы на автомобиль (омывающая жидкость, сокращение пробега до очередного техобслуживания).

В итоге поездка на машине по маршруту Санкт-Петербург — Черное море по платным дорогам будет стоить примерно 45 тыс. руб. Для поездки из Москвы расходы окажутся чуть меньше — около 32 тыс. руб.

Но нужно учитывать, что это расходы на один автомобиль. И чем больше в машине будет пассажиров, тем выгоднее в итоге будет поездка в расчете на каждого.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А может, самолет будет дешевле?

Если вы планируете поездку на море в одиночестве или вдвоем, то в некоторых случаях самолет действительно будет дешевле, чем автомобиль. Цены на авиабилеты постоянно меняются. Но редактору NEWS.ru, например, удалось найти в продаже билеты на июнь Москва — Сочи за 10–12 тыс. руб. туда-обратно (однако чаще речь идет о 20–25 тыс. руб.).

Правда, тут нужно учитывать, что если ваша цель не только Сочи (а сейчас самолеты летают только туда), то к стоимости билета нужно добавлять и другие расходы: поездки на такси или автобусе, аренда машины и так далее. Например, взять каршеринговую машину на 7 дней — это от 17,5 тыс. руб., одна поездка на такси из центра Сочи до Красной поляны — около 3000–4000 в одну сторону.

Билеты на поезд в купе из Москвы в Сочи в июне 2024 года стоят 5000–7000 руб., хотя есть варианты и по 10 тыс., а место в спальном вагоне оценивается в 24 тыс. в одну сторону. Время в пути в одну сторону занимает от 22 часов до почти двух суток в зависимости от поезда. А из Санкт-Петербурга в Сочи поезд идет более двух дней.

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