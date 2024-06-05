Первый люксовый автомобиль на водородном топливе представили на ПМЭФ Появились кадры прототипа гибридного автомобиля Aurus Hydrogen с ПМЭФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прототип первого в истории люксового автомобиля на водородном топливе Aurus Hydrogen представили на площадке ПМЭФ в Музее Гаража особого назначения. Внутри машины находятся три электромотора с общей мощностью 750 кВт.

Автомобиль, который представили на ПМЭФ в синем цвете, может разогнаться до 100 км менее чем за четыре секунды. При этом машина не выбрасывает загрязняющие вещества в воздух. Выхлоп автомобиля представляет собой чистый водяной пар.

Стоит отметить, что Aurus является первым отечественным брендом премиальных автомобилей, который с нуля создали специалисты Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ. Машины этой марки используются для поездок президента России Владимира Путина.

Ранее стенд из тысяч живых роз на полях Петербургского международного экономического форума попал на видео. Панно изображает маленькую девочку, которая срывает кукурузу со стебля. Стена из живых цветов была изготовлена по заказу компании «Уралкалий».

Гостей ПМЭФ встречает робот-человек, одетый в рубашку и рабочий комбинезон с инструментами на поясе. Машина может шутить о восстании роботов. Однако в действительности она занимается заботой «о комфортном проживании жителей Московской области».