Паническая атака: рынок автозапчастей на пороге кризиса К середине зимы дефицит автозапчастей достигнет пика и приведет к исчезновению множества позиций, а стоимость оставшихся может снова вырасти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Содержание современной иномарки дорожает с весны 2022 года. Ситуация с поставками оригинальных запчастей критическая: после Нового года цены могут вырасти еще сильнее, а некоторые артикулы и вовсе будет невозможно достать.

Цены на автомобильные запчасти продолжают расти, несмотря на все предпринимаемые игроками рынка усилия по организации новых цепочек поставок. Главные тенденции конца 2022 года — продолжающийся рост цен, обусловленный крайне нестабильной логистикой, сокращение общей номенклатуры и, как логичный побочный эффект, рост доли контрафакта.

Самое значительное подорожание автозапчастей было зафиксировано в марте текущего года — за первые две недели цены на детали для автомобилей европейских брендов поднялись более чем на 60% из-за ажиотажного спроса.

К лету некоторые группы комплектующих стали дешевле. Например, в июне салонный фильтр для Volkswagen Tiguan стоил на 12% меньше по сравнению с его ценой в апреле (1200 и 1500 руб. соответственно), воздушный фильтр — на 33% (600 и 900 руб.), передние тормозные колодки — на 32% (10 тыс. и 14 791 руб.). Несмотря на это, в октябре 2022 года цены все равно остаются выше, чем были в 2021 году в среднем на 35–65% в зависимости от марки и модели авто, — объясняет NEWS.ru Игорь Серебряков, директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр».

Сильнее всего — примерно на 50% — подорожали запчасти для автомобилей премиум-сегмента: BMW, Mercedes, Jaguar, Land Rover, Volvo, Lexus, GM. Для массового сегмента — на 32%.

К декабрю, по мнению Игоря Серебрякова, рост цен может составить еще около 15%. Цена полиса ОСАГО уже изменилась в сентябре текущего года на 6% — в среднем с 6400 руб. до 6841 руб. как раз из-за подорожания деталей.

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Вторая проблема — усиливающийся на фоне колебания цен дефицит автокомпонентов. Основными причинами нехватки комплектующих стала приостановка поставок от европейских и американских автоконцернов, а также увеличенный срок доставки запчастей от альтернативных поставщиков из Китая, Южной Кореи, Тайваня, Индии. Наибольшая нехватка комплектующих на данный момент наблюдается для моделей от Volkswagen Group. Для японских авто, в том числе для наиболее востребованной на рынке автомобилей с пробегом Toyota Сamry, сейчас чрезвычайно трудно найти лобовые стекла, передние бампера и стойки амортизатора. Самые дефицитные запчасти в октябре — детали кузова, фильтры для топлива и масла, тормозные колодки.

Большие трудности наблюдаются с запчастями и для автомобилей Mercedes, Porsche, а так же BMW.

Для автомобилей немецких марок дефицитом являются любые запчасти, отсутствующие на центральных складах. Особенно сложные, не часто выходящие из строя узлы и компоненты. Например, кардан рулевого вала, — уточняет гендиректор технического центра «Гидравлика» Юрий Валько.

Перестали поставлять в Россию запчасти и крупнейшие глобальные производители автокомпонентов, комплектующие своими деталями и агрегатами сходящие с конвейеров автомобили. Среди них такие гиганты, как Bosch, Schaeffler, Mahle, KYB, Denso, Hella, Brembo, Goetze и другие.

Запчасти конвейерных поставщиков так же недоступны, как и оригинал, — делится с NEWS.RU Александр Пахомов, генеральный директор автосервиса «Дилижанс». — Все складские запасы, имевшиеся в России, практически исчерпаны. Не так давно мы перебирали двигатель для одного «Фольксвагена», так поршни пришлось покупать по одной штуке у разных поставщиков по всей стране.

Предполагалось, что обе проблемы будут успешно устранены разрешенным весной этого года параллельным импортом, благодаря которому доступность и стоимость автозапчастей, как планировалось, вернется к прежнему уровню.

Сейчас дорабатывается законодательная база для новых логистических схем, чтобы реализовать и поставлять компоненты через Турцию, Китай, ОАЭ и страны ЕАЭС. Например, с конца сентября удалось наладить почти все поставки автомобилей премиум-сегмента и комплектующих к ним через страны ближнего зарубежья и Азии. Поступают авто с НДС, что позволит продавать их через лизинговые компании. Следовательно, это может дать стимул к росту спроса на авто, — считает Роман Тимашов, директор по сервису «Автодом Алтуфьево».

Параллельный импорт не спасение

Практика показывает, что параллельный импорт пока позволяет удовлетворить лишь довольно небольшую часть потребностей российского рынка автозапчастей. Сергей Дьяков, независимый эксперт, в прошлом сотрудник крупной дистрибьюторской структуры, признается NEWS.ru, что в среднем его объемы в портфелях мажоритарных поставщиков не превышают 5–6%. А чаще и того меньше. Связано это в первую очередь с тем, что основные оптовики сейчас сместили акценты и делают главную ставку на собственные торговые марки (СТМ). Но в их линейки редко входят сложные технические узлы, электронные модули, детали двигателя, трансмиссии и проч. Да и те, что есть, грешат очень сомнительным качеством.

Цены тоже назад не откатились, даже несмотря на укрепившийся рубль. Они продолжают подниматься. Причем эта динамика постоянно нарастает.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отрицательный рост

Решение обеих проблем, увы, не предвидится ни в кратко-, ни в среднесрочной перспективе. Ситуация, к сожалению, будет только ухудшаться. Юрий Валько настроен крайне пессимистично. Он считает, что «момент истины» наступит после Нового года, поскольку к этому сроку полностью «выберут» склады, а привезти что-то новое из-за границы станет гораздо сложнее ввиду строгого контроля со стороны производителей. Даже сейчас существующие каналы параллельного импорта очень нестабильны. Они регулярно «схлопываются», им находят замену, но и она функционирует недолго.

Реальные проблемы с запчастями могут начаться после Нового года, — убежден Юрий Валько. — Мы просто еще не полностью прочувствовали масштабы надвигающейся беды. Машины вообще встанут на прикол, и начнется «каннибализм» — на разбор пойдут не только старые, но и сравнительно свежие, пяти-, шестилетние автомобили. Иначе удовлетворить дефицит запчастей будет невозможно.

Альтернативой могло бы стать использование китайских аналогов и запчастей СТМ — доступных и не так сильно подорожавших. Однако, как уже было отмечено, они закрывают далеко не весь спектр требуемых компонентов, фокусируясь главным образом на достаточно простых с технической точки зрения деталях регламентного ТО и мелкосрочного ремонта: фильтрах, тормозных колодках, компонентах подвески и прочих расходниках. К тому же их качество чрезвычайно нестабильно.

Попытки заместить оригинал и европейские бренды автозапчастей китайскими аналогами пока нельзя назвать успешными.

Ставили вентиляторы, помпы, датчики, электродвигатели — деваться-то некуда. Опыт оказался очень негативным. Во-первых, нередко конфигурация аналога заметно отличается от оригинала. Часто не совпадают посадочные, крепежные места, и деталь просто не встает туда, куда ей положено. Во-вторых, даже если и удается осуществить монтаж, срок ее службы, в силу низкого качества изготовления, ощутимо короче — рассказал Александр Пахомов.

Выход из положения пытаются найти в штучном ввозе под заказ из Европы. Но это сразу же отражается на стоимости запчастей. Например, масляный насос на Skoda Octavia третьего поколения, который раньше в оригинале стоил около 16 тыс. руб., теперь дешевле 50 тыс. не найти, причем ждать его придется до середины декабря. А платить надо «прямо сейчас».

Если события и дальше будут развиваться в таком же русле, можно ожидать роста цен на некоторые запчасти в 10 и более раз уже зимой, а многие позиции вообще исчезнут из продажи. При этом сроки доставки растянутся на месяцы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фактор риска

Виталий Трошин, совладелец автосервиса «Оживляющий Гараж», в связи с дефицитом, ростом цен и параллельным импортом указывает на обострение давней проблемы — рынок захлестнула волна контрафакта. В частности, он рассказал NEWS.ru о том, что в конце лета в Москву приехало несколько паллет вроде как оригинальных фильтров VAG 04E115561H (фильтры для более чем двух десятков самых популярных моделей концерна). Они преподносились, как старые запасы с датой производства — 2019 год. Однако по качеству фильтробумаги и клапану любой специалист без труда опознавал в них подделку.

Эта технология продажи подделок под видом «старых запасов» появилась не так давно, — рассказывает Виталий Трошин. — Ко мне также маслоотделители приезжали. Типа 2018 года. Мы их в руки берем и понимаем, что в 2018 году таких маслоотделителей быть не могло. Но они очень похожи на настоящие, неспециалист бы никогда не отличил.

Впрочем, беда не столько в способе мошенничества, сколько в том, что раньше подделывать копеечные фильтры никто и не стал бы — это просто невыгодно. Теперь же, когда из-за дефицита цены взлетели, подделывают даже самые дешевые позиции.

Ненадежные бренды

Резюмируя вышеизложенное, стоит отметить, что в октябре 2022 года единственными брендами, не испытывающими дефицита с запчастями, остаются, по словам, Игоря Серебрякова, корейские Kia и Hyundai, китайская Chery. А также Renault, за снабжение которого отвечает АвтоВАЗ.

Скорее всего, в этот список можно будет включить и Nissan — постпродажная поддержка машин данной марки также вошла в зону ответственности тольяттинцев.

На другом полюсе наиболее проблемные бренды. Это машины немецких марок: Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Volkswagen. Плюс автомобили брендов, входящих в Volkswagen Group: Seat и Skoda. Огромные трудности существуют с запчастями для всех премиальных марок, включая Land Rover, Mini, Range Rover, Volvo и проч.

У «китайцев», за исключением Chery и Changan, «напряженка» с запчастями традиционна, поэтому на нее уже никто не обращает внимания. А вот то, что теперь приходится буквально выискивать компоненты для популярных «японцев» и особенно усердно для «Тойоты», крайне неприятно.

Впрочем, дешевые китайские аналоги или СТМ для регламентного ТО (колодки, свечи, фильтры и т. д.) для автомобилей всех перечисленным марок найти можно. Вот только за их качество никто не даст никаких гарантий. В случае же выхода из строя любых других деталей, узлов и агрегатов придется настроиться на долгое ожидание поставки и большие финансовые затраты.

Думать на перспективу

В сложившихся условиях эксперты рекомендуют автомобилистам заранее озаботиться обеспечением предстоящего техобслуживания и/или планового ремонта необходимыми запчастями. Провести комплексную диагностику на профессиональном, желательно монобрендовом сервисе (у таких сервисов обычно гораздо лучше, чем у мультибрендовых, налажена логистика), заказать требуемые компоненты, сделать предоплату или полностью оплатить покупку, чтобы зафиксировать стоимость на текущем уровне.

Обратите внимание: СТО обязательно должна давать гарантию на работу и запчасти, иметь долгую историю (монобрендовые станции, как правило, работают годами), положительные отзывы на форумах и в блогах.

При этом владельцам автомобилей немецких марок и брендов, входящих в концерн Volkswagen, имеет смысл уже сейчас задуматься о замене машины. Мало того что они первые в очередь на «каннибализм» со всеми вытекающими последствиями, так еще и потеря стоимости транспортного средства зимой, скорее всего, многократно усилится.

Это вполне закономерно — когда люди напрямую столкнутся с невозможностью ремонта, они начнут активно продавать свои «Мерседесы» и «Бэхи», что, естественно, приведет к ощутимому падению рыночной цены. Минимизировать потери поможет превентивная продажа автомобиля уже в самое ближайшее время. Причем на замену нужно выбирать модели тех марок, запчасти для которых более доступны.