Учет — что дышло: как узаконить тюнинг и оборудование автомобиля в ГИБДД Какой тюнинг можно легализовать, что менять нельзя и когда у инспекторов есть возможность отказать в регистрации

Фото: E.Lipovitskiy/NEWS.ru

Модифицировать автомобили можно по-разному: кто-то увеличивает мощность двигателя, кого-то не устраивает внешний вид, а кому-то необходимо адаптировать машину под свои каждодневные нужды. Доработки требуют регистрации в ГИБДД: без этого не только труднее продать машину, но и можно нарваться на штраф.

Заводские допуски

Любое изменение конструкции автомобиля, влияющее на его эксплуатацию и, главное, на безопасность людей, должно быть либо предусмотрено заводом-изготовителем и внесено в документ, называемый ОТТС (одобрение типа транспортного средства). Либо зарегистрировано в ГИБДД с последующим внесением соответствующих отметок в паспорт автомобиля (ПТС).

Пункт 77 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» позволяет не проходить проверку в только в двух случаях: если изменения в конструкцию внесены производителем в заводских условиях и если дополнительное оборудование предусмотрено в официальных документах изготовителя автомобиля, а само оборудование предназначено для конкретной модели.

Например, если в ОТТС внедорожника в списке оборудования есть подножки, их можно установить без согласования с надзорными органами. Но бывают разные ситуации: например, установка фаркопа может оказаться невозможной, если заводом-изготовителем это не предусмотрено. За примером далеко ходить не надо: в той же Daewoo Nexia буксировка прицепов не допускается (по ОТТС), соответственно, ГИБДД в регистрации фаркопа откажет, а за несогласованную установку может и оштрафовать.

Все изобилие аксессуаров можно грубо поделить на две категории: оригинальное — с этим сложности маловероятны, и неоригинальное — такие компоненты у сотрудников Госавтоинспекции с большой долей вероятности вызовут сомнения.

После всех изменений в законах, внесенных в последние годы, главным оружием автовладельцев в борьбе с несправедливыми подозрениями надзорных органов стал ОТТС. В нем должны упоминаться все допустимые дополнительные элементы конструкции. Если необходимой детали в ОТТС нет и она , придется оформлять документы на тюнинг. Важнейший момент: нередко ОТТС на две похожие машины может отличаться, особенно это касается коммерческой техники: ОТТС одной и той же модели микроавтобуса может быть выдан разными заводами и в нем списки оборудования тоже могут не совпадать.

Поскольку ОТТС нередко выдается не на модель, а на партию автомобилей, выпущенную на конкретном заводе с определенными VIN-номерами, у одной и той же модели разных лет выпуска списки возможных опций могут различаться.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как считает эксперт по регистрации внесений изменений в конструкцию ТС, основатель сервиса 4-cars.ru Виталий Пелихов, нельзя исключать и человеческий фактор.

Сотрудники ГИБДД могут отказать даже в установке штатных аксессуаров просто по неосторожности. Все процедуры проверки и сверки производятся вручную и никто не застрахован от ошибки. В этом случае важно всегда сверять их решения с ОТТС и, необходимости, предоставить документы, подтверждающие, что деталь предусмотрена заводом-изготовителем и внесена в ОТТС, — пояснил он NEWS.ru.

Таки образом перед визитом в ГИБДД с целью постановки машины на учет с фаркопом, багажником на крышу или другими незначительными «допами» стоит найти в интернете ОТТС на свой авто. Не лишним будет и сертификат или инструкция производителя той или иной детали, подтверждающие ее предназначение для установки на конкретную модель автомобиля.

К самым распространенным видам дополнительного оборудования, которое, с высокой долей вероятности, будет прописано в в ОТТС, можно отнести:

Багажники на крышу и крепления

Фаркопы (тягово-сцепные устройства)

Спойлеры и антикрылья

Самые востребованные изменения в конструкцию, которые потребуют оформления в аккредитованных лабораториях:

Газо-балоонное оборудование

Замена двигателей (свап)

Светотехника (ксенон и светодиоды вместо галогенных фар)

Свет дадут?

Немало вопросов возникает и у автовладельцев, и у инспекторов по поводу светового переоборудования: доработка фар крайне популярна, но, увы, не всегда законна. Проблем не будет только если заменить одни заводские фары на другие, тоже изготовленные тем же производителем.

Установка светодиодных лампочек вместо галогенных может оказаться вне закона, если не соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», в котором имеется пункт: 3.8.2. Он гласит, что в фарах должны применяться источники света, соответствующие типу светового модуля, указанному изготовителем в эксплуатационной документации на транспортное средство. Нарушение этого норматива карается по статье КоАП 12.5.3 лишением прав на срок от шести месяцев до одного года.

Проверить соответствие той или иной фары или лампочки можно по коду товара. Но важно заранее знать: более мощные источники света — а именно ради более яркого светового пучка многие и затевают подобные вмешательства — должны быть оснащены омывателями и автокорректорами, что, нередко, существенно удорожает установку.

За соблюдением ГОСТов по фарам Госавтоинспекция следит очень строго. И даже модификация противотуманных фонарей, хоть и отдельно не регламентирована, может вызвать вопросы. Правда, как отмечают многие эксперты, в Москве за этим никто всерьез не следит, а вот областные сотрудники ДПС могут оштрафовать, а если сочтут, что нарушение конструкции не единичное (изменено более одного заводского элемента), возможно и лишение прав.

То же относится и к дополнительным световым элементам (световым балкам, стробоскопам и пр.), которые многие ставят уже после покупки машины: если эти элементы есть в ОТТС, можно быть спокойным. Если нет — надо регистрировать и только потом устанавливать.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Региональные особенности

Внедорожный тюнинг популярен не только в регионах, где он может быть необходим: многие водители, проживающие в мегаполисах, тоже нередко хотят иметь автомобиль, способный преодолевать тяжелое бездорожье. Лифт подвески, силовые бамперы, лебедки, большие колеса на внедорожной резине — все эти изменения в конструкцию полноприводных машин в последние годы в Москве и Подмосковье оформить крайне трудно: негласный запрет. Но, если владелец готов отправить автомобиль за несколько сотен километров от столицы, шансы многократно возрастают.

Важно понимать, что, в любом случае за оформление придется платить: аккредитованные лаборатории, оценивающие безопасность, напрямую с частными лицами не работают. Владелец сначала обращается в ППТО (пункты предварительного технического осмотра), а уже эти организации взаимодействуют с лабораториями.

Стоимость оформления может варьироваться от 5-10 тысяч за регистрацию газобаллонного оборудования до бесконечности — все зависит от количества и серьезности изменений. Сэкономить можно, если все этапы оформления проходить самостоятельно. Многие выбирают более простой способ «под ключ», когда все процедуры осуществляют агенты за вознаграждение. Средний комплекс внедорожного тюнинга (лифт, лебедка, пороги) может потребовать 40-50 тысяч рублей и около двух месяцев ожидания.

Обманывать нехорошо

Многие автовладельцы уверены: если у какой-то модели есть опция, ее всегда можно установить потом, после приобретения и не оформлять по всем правилам. С теми же фарами часто возникают трудности: если в машине стоят «галогенки», простой замены лампочек на светодиодные может не хватить, поскольку заводом для управления этими более сложными фарами предусмотрены, например, дополнительные электронные блоки.

Если более мощный свет установлен по регламенту, то есть при превышении интенсивности светового пучка уровня 2000 люмен, должны установлены омыватели и автокорректор. Технически это возможно, только будет стоить существенно дороже, и регистрация изменений также необходима.

«Важно понимать, что сотрудники ГИБДД, отвечающие за техосмотр и регистрацию доработок, чаще всего прекрасно знают, какие блоки где проверить, их трудно перехитрить. Если сомневаются, могут быстро уточнить в интернете, — подчеркнул эксперт. — Кроме того, нельзя забывать и старую поговорку «Закон — что дышло: куда повернул, туда и вышло». По словам собеседника NEWS.ru к сожалению, часто многое решает человеческий фактор и инспекторы могут трактовать правила по-разному.