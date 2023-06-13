Откажитесь от лишних опций: как сэкономить на покупке нового автомобиля Автопроизводители стараются навязать дополнительные опции и продать автомобиль подороже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа автомобилей марки Geely в автосалоне

Автомобильным производителям выгодно продавать машины в максимальных комплектациях и с наибольшим количеством опций. Ведь каждая из них стоит очень дорого. Но прежде чем делать заказ, подумайте — а будете ли вы пользоваться всеми этими «наворотами» чаще, чем пару раз в жизни? От каких опций можно легко отказаться и тем самым сэкономить при покупке авто — в материале NEWS.ru.

На лишние опции не надо обращать внимание и при покупке подержанной машины. Конечно, продавец постарается вернуть как можно больше вложенных в машину средств, но должны ли вы платить за эксперименты предыдущего владельца? Может, лучше поискать менее «крутой» автомобиль, но который находится в лучшем техническом состоянии и имеет меньший пробег? От чего же можно легко отказаться при покупке машины в 2023 году?

Штатная навигационная система

Сейчас на новых автомобилях подобная система уже почти не встречается. Однако еще не так давно установленная на заводе навигационная система была одной из самых дорогих опций и за нее просили несколько сотен тысяч рублей.

Однако в 2023 году очевидно, что штатные навигационные системы проиграли битву «облачным» сервисам (например, от «Яндекса» или «Гугла»). Ведь многие такие навигации нельзя обновлять в режиме онлайн, они не показывают пробки, могут «глючить» и медленно работать.

В настоящий момент на смену штатным навигационным картам пришли гораздо более удобные системы Apple CarPlay и Android Auto, которые требуют лишь подключения смартфона к машине (после чего на экране мультимедийной системы появляются карты навигатора). Поэтому в 2023 году обращать внимание на штатную навигацию с DVD-проигрывателями точно не стоит.

Фото: Shutterstock Android Auto разработана для расширения возможностей стандартной «мультимедиа» машины

Электрорегулировка кресел и руля

Электрорегулировка кресел и руля, которая часто имеет еще и память, — это не очень нужная опция. Особенно если автомобилем управляет один человек. Ведь в этом случае вы используете данную функцию только один раз при настройке кресла и руля. А затем эта недешевая система находится без дела, иногда по несколько лет. Другой владелец также воспользуется регулировкой один раз после покупки машины.

Кожаный салон

Кожаный салон — это только звучит дорого. По-настоящему хороший кожаный салон — это удел премиальных марок. А в массмаркете можно прекрасно обойтись без него. И это касается не только новых машин, но и подержанных, ведь с годами кожа на креслах может трескаться, что делает внешний вид сидений неаккуратным.

Панорамный люк или стеклянная крыша

Опция из разряда «дорого и красиво». В большинстве случаев водители пользуются люком редко, так как при работающем климат-контроле его нужно закрывать. При этом стоимость больших панорамных люков обычно высокая.

В случае с подержанными машинами люк требует еще и дополнительной проверки перед покупкой: нередки случаи, когда они протекают или вовсе не работают.

Система открытия багажника ногой

Подобную опцию можно встретить на некоторых кроссоверах — впервые она появилась на Ford Kuga второго поколения в 2012 году. Ее смысл заключается в том, что вы можете открыть багажник без помощи рук — для этого достаточно лишь провести ногой под задним бампером. Однако опыт показал, что водители нечасто пользуются этой системой, поэтому массовой она так и не стала. Значит, и переплачивать за нее не имеет смысла.

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Крыша, покрашенная «особенным» цветом

Производители часто отдельно выделяют в списке опций возможность получить автомобиль с черной крышей (при этом остальной кузов может быть, например, белым). В рекламе заверяют, что благодаря этому машина смотрится гораздо интереснее. Но так это или нет — вопрос вкуса.

Подогрев задних кресел

В холодное время года водители часто пользуются подогревом кресел. Однако подогрев для второго ряда обычно не используется. Ведь чаще всего водитель ездит в машине в одиночестве или с одним пассажиром. А если есть дети, то они сидят на втором ряду в своих креслах — значит, подогрев для них бесполезен.

Мягкий гибрид и система стоп-старт

Если продавец рассказывает вам, что автомобиль обладает системой мягкого гибридного привода и функцией стоп-старт, то это не означает, что вы должны платить больше. Да, обе эти системы позволяют немного сократить расход топлива. Однако их нельзя сравнить по эффективности с настоящими гибридами, которые можно заряжать от электрической розетки. К тому же гибридная схема серьезно усложняет конструкцию, что делает ремонт автомобиля более дорогим. Так что на вторичном рынке лучше выбрать модель с «обычным» мотором, а не с «мягким гибридом».

Цифровая приборная панель

Цифровые приборные панели все чаще встречаются на новых моделях. Однако порой информация с «олдскульных» панелей считывается лучше, чем с цифровых. Цифровые панели приборов имеют смысл, если позволяют выводить дополнительную информацию: изображения с камер или подсказки навигационной системы. Если так и есть, можно доплатить за «цифру». Если нет — лучше сэкономить.

Амбиентная подсветка салона

Одной из модных «фишек» некоторых современных моделей является амбиентная подсветка салона. Она состоит из LED-модулей, световодов и блока управления. Производители утверждают, что благодаря этой подсветке можно создать «неповторимую атмосферу в салоне». Такая подсветка завораживает только в первое время владения машиной, а потом, как правило, надоедает.

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Встроенные экраны для задних пассажиров

В некоторых моделях производители предлагают для задних пассажиров экраны, которые встроены в передние подголовники. В 2023 году «вестись» на эту опцию не имеет смысла, особенно если речь идет о подержанных автомобилях. Ведь современные планшеты имеют гораздо больше возможностей, чем эти экраны. К тому же планшет можно взять с собой.

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