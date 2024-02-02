Онколог рассказал, какие средства для автомобиля смертельно опасны Онколог Хасанов: средства для мойки кузова могут вызвать рак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства для мойки кузова, в частности мыло и пена, способны вызвать рак, предупредил врач-онколог Искандар Хасанов. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнул, что поверхностно активные вещества, которые есть в данных средствах, могут негативно отразиться на репродуктивной системе мужчин и навредить коже.

При длительном и частом попадании отработанного моторного масла на кожу также происходит массовое накопление канцерогенных веществ в слоях кожи, что в несколько раз повышает риск появления онкологии, — уточнил врач.

По словам Хасанова, любые средства, содержащие токсические вещества, могут привести к аллергическому дерматиту или химическим ожогам. Кроме того, недобросовестные производители могут добавлять в так называемые «омывайки» для стекол метиловый или изопропиловый спирты, пары которых при вдыхании вызывают интоксикацию: головокружение, тошноту и головную боль.

Терапевт Валентина Пигарева ранее предупредила, что дешевая незамерзающая жидкость для омывания автомобильных стекол может быть изготовлена на основе метанола, который чрезвычайно опасен для здоровья. По ее словам, средство может вызвать слепоту или острое отравление.