«Олдтаймер-галерея 2022»: отдушина для сорокалетних мальчишек В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Главное событие для всех любителей автостарины и ретро в стране два года проводилось в северной столице. Теперь выставка ретро-автомобиолей «Олдтаймер-Галерея» вернулась на одну из своих привычных площадок. Тут и там в павильоне — 21-е «Волги», разнообразные ЗиСы и ЗиМы, американские масл-кары, японские малолитражки... Перерыв в 2 года, пока Олдтаймер-Галерея кочевала по северным волостям, явно освежил костяк экспонентов.

Сами организаторы посвятили мероприятие 115-летию Собственного Его Императорского Величества Гаража, выделив отдельную экспозицию «Царский выезд», в создании которой приняли участие сотрудники Музея Гаража особого назначения ФСО России. Впервые на одной выставке показаны сразу два автомобиля Delaunay-Belleville, любимой марки Николая II.

Стенд под странным названием «Компетенции НАМИ» демонстрирует этапы разработки автомобиля AURUS от идеи до готового продукта. В одном автомобиле собрали несколько частей — сегмент из скульптурного пластилина (позволяющие вносить изменения в дизайн масштабных и полноразмерных макетов), испытательный прототип (позволяющий проверить соответствие реальных технических характеристик заявленным параметрам) и готовый серийный автомобиль.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Илья Сорокин, организатор выставки Олдтаймер Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Илья Сорокин, организатор выставки Олдтаймер Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Delaunay Belleville 35CV 1912 Год Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Delaunay Belleville 35CV 1912 Год Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Мерседесъ 22/50 PS 1912 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Мерседесъ 22/50 PS 1912 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Delaunay Belleville 35CV 1912 Год Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Delaunay Belleville 35CV 1912 Год Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru VOLVO 262 C BERTONE 1979 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru VOLVO 262 C BERTONE 1979 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Chevrolet El Camino 1959 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Chevrolet El Camino 1959 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ГАЗ-21 Волга Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ГАЗ-21 Волга Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Chevrolet Impala 1958 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Chevrolet Impala 1958 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ВАЗ 2102 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ВАЗ 2102 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Packard Twelve Series 1507 Model 1039. 1937 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Packard Twelve Series 1507 Model 1039. 1937 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Dodge Lil' Red Express 1979 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Dodge Lil' Red Express 1979 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ROLLS ROYCE Model 20/25 Cabriolet Кузовное ателье «Baker» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ROLLS ROYCE Model 20/25 Cabriolet Кузовное ателье «Baker» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ROLLS ROYCE Model 20/25 Cabriolet Кузовное ателье «Baker» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ROLLS ROYCE Model 20/25 Cabriolet Кузовное ателье «Baker» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ROLLS ROYCE Model 20/25 Cabriolet Кузовное ателье «Baker» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ROLLS ROYCE Model 20/25 Cabriolet Кузовное ателье «Baker» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ROLLS ROYCE Model 20/25 Cabriolet Кузовное ателье «Baker» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ROLLS ROYCE Model 20/25 Cabriolet Кузовное ателье «Baker» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ГАЗ-М-20 «Победа» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ГАЗ-М-20 «Победа» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ЛАЗ 699Р Турист 1984, изготовленный Львовским заводом для Фестиваля Молодежи 1985. «Vegabus Автобусная Мастерская» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ЛАЗ 699Р Турист 1984, изготовленный Львовским заводом для Фестиваля Молодежи 1985. «Vegabus Автобусная Мастерская» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ЛАЗ 699Р Турист 1984, изготовленный Львовским заводом для Фестиваля Молодежи 1985. «Vegabus Автобусная Мастерская» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ЛАЗ 699Р Турист 1984, изготовленный Львовским заводом для Фестиваля Молодежи 1985. «Vegabus Автобусная Мастерская» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ЛАЗ 699Р Турист 1984, изготовленный Львовским заводом для Фестиваля Молодежи 1985. «Vegabus Автобусная Мастерская» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ЛАЗ 699Р Турист 1984, изготовленный Львовским заводом для Фестиваля Молодежи 1985. «Vegabus Автобусная Мастерская» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ЛАЗ 699Р Турист 1984, изготовленный Львовским заводом для Фестиваля Молодежи 1985. «Vegabus Автобусная Мастерская» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ЛАЗ 699Р Турист 1984, изготовленный Львовским заводом для Фестиваля Молодежи 1985. «Vegabus Автобусная Мастерская»

Неподалеку — сразу два стенда, от которых у любителей янгтаймеров (автомобилей не моложе 30 лет) может перехватить дыхание: «Скандинавская аллея» с редкими моделями SAAB и Volvo и совсем рядом «Японский сад» с яркими «восточными красавицами» — Toyota 80-х годов, Honda City, Nissan Fairlady Z. Все, кто ездил на этих машинах, особенно в последнее время, сходятся в одном: они абсолютно не уступают в комфорте и практичности самым свежим модным кроссоверам и хэтчбэкам, но могут подарить куда больше эмоций и уверенности в неповторимости своей и владельца.

Вот в углу, скромно, стоит Mercedes W126 1987 года выпуска в состоянии нового автомобиля. Ни намека на ржавчину, все детали целые и работают, как задумали немцы. Представитель владельца проговорился, что этого красавца можно приобрести за 1,7 млн рублей. За такие деньги в салоне Lada даже «Весту» в хорошей комплектации не найти. А что проездит дольше, новая Vesta или идеальный 35-летний S-класс? Возможны варианты, но Mercedes дальше будет только дорожать. Метрах в двадцати от 126-го был припаркован Mercedes 190E. Увы, владельца машины рядом не оказалось, поэтому мы ограничились фотографиями.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина

Чуть поодаль — разукрашенный яркими декалями Renault 11 Turbo, внешне повторяющий раллийный автомобиль Жана Раньотти. Сходство — только эстетическое. Салон обычный... для машин той эпохи. Угловатая передняя панель, впитавшая в себя всю суть 80-х, мягкие, почти бесформенные, но крайне уютные велюровые, почти бархатные сиденья и 114 л.с. от мотора объемом 1,4 литра. Вроде бы, знакомая по машинам VW кубатура, и турбонаддувом сейчас никого не удивить. Но в конце 80-х наддув означал минимум тяги на низких оборотах, взрыв мощности на средних, да и роботизированных коробок не было — вся Европа ездила на «палках». Любопытно, что владелец этой машины готов давать ее в аренду всем желающим. Вся соль этой машины — таких в России всего штук пять, а в таком состоянии — и вовсе одна, именно эта. Восстановлена, зарегистрирована и доступна. Чтобы прочувствовать, что автопром после 90-х годов свернлу куда-то «не туда» — прекрасная возможность.

Буквально в десяти метрах от Renault — самый ностальгический для 40-летних мальчиков экспонат: городской автобус ЛиАЗ-677. Картина сложилась неожиданная: мы были на выставке в так называемые пресс-часы, то есть, обычных посетителей практически не было, но даже в это время на вход через задний тамбур этого песочно-рыжего ЛиАЗа выстроилась очередь. Да, современные автобусы, особенно в Москве, очень хороши и гораздо удобнее и просторнее этого «ветерана». Но кто помнит звук перекатывающихся бутылок, доносившийся от расположенного спереди(!) мотора V8(!), согласятся: современные электробусы никогда не подарят тех эмоций.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru dodge charger 1969 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru dodge charger 1969 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru chevrolet camaro 1978 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru chevrolet camaro 1978 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru chevrolet camaro 1987 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru chevrolet camaro 1987 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru БЕНЦ 8/20 HP Sports Wagen 1912-1918 (слева) РЕНО AX 1908-1914 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru БЕНЦ 8/20 HP Sports Wagen 1912-1918 (слева) РЕНО AX 1908-1914 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Mercedes Benz 220 SE Coupe Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Mercedes Benz 220 SE Coupe Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Mercedes Benz 220 SE Coupe Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Mercedes Benz 220 SE Coupe Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Toyota Corolla KE70 1979-87 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Toyota Corolla KE70 1979-87 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Toyota Corolla KE70 1979-87 (слева) Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Toyota Corolla KE70 1979-87 (слева) Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Nissan Fairlady Z (1984-89) Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Nissan Fairlady Z (1984-89) Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Автобус ЗИС-8 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Автобус ЗИС-8 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Jaguar E-Type Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Jaguar E-Type Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ГАЗ-М-20 «Победа» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ГАЗ-М-20 «Победа» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ГАЗ М-72 1955 Девяткина Виктора. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ГАЗ М-72 1955 Девяткина Виктора. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном «Крокусе» с 24 по 28 августа проходит самая известная в России выставка ретро-автомобиолей - 32-я Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru LADA NIVA 4x4 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru LADA NIVA 4x4 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ГАЗ М-72 1955 Фото: Артём Соболев/NEWS.ru ГАЗ М-72 1955

У стенки расположился блошиный рынок. Элемент привычный, но весьма коварный: настоящему любителю автомобилей уйти отсюда без приобретенной безделушки — книжки, значка, эмблемы с капота «копейки, как у дедушки» — практически нереально. Среди аккуратно разложенного антиквариата есть даже пара старых советских мотороллеров.

Ну и главное — атмосфера. Ни в коем случае не хотим нарваться на обвинения в шовинизме, но для мужчин такие «сборища» — настоящая отдушина. Здесь собираются люди, для которых автомобиль — не просто средство передвижения, а способ самовыражения и проявление тяги к прекрасному. Автор этих строк после нескольких часов съемок бродил по павильону до темноты. Как-то сами собой нашлись собеседники-коллекционеры, чуть позже в дискуссии выяснились несколько крайне любопытных моментов их истории Mercedes W124, спустя еще полчаса, уже в салоне ЛиАЗа, была проведена фотосессия на любимом в детстве месте сразу за кабиной водителя, над правым колесом. Не исключено, что многие из посетителей первого дня приедут сюда и завтра.