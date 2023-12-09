Обмен водительских прав до 2026 года: что делать жителям новых территорий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

До 1 января 2026 года российские водители, которые проживают в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, должны будут обменять старые водительские удостоверения на новые. Кроме того, им придется перерегистрировать автомобили. Кому нужно обращаться в ГИБДД, каким будет процесс замены и нужно ли будет заново сдавать экзамены — в материале NEWS.ru.

Жителям каких регионов РФ нужно обменять права

В 2022 году правительство России приняло постановление № 2216, которое определило порядок обмена прав для граждан РФ, проживающих на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Замена водительских удостоверений коснется всех водителей, которые сейчас обладают правами ДНР, ЛНР или Украины. Пока гражданам России разрешено ездить по территории страны с этими документами. Однако до 1 января 2026 года права нужно будет обменять на российские.

Сколько нужно будет платить за обмен прав

Постановление № 2216 предусматривает, что обмен водительских удостоверений будет проводиться совершенно бесплатно — госпошлину платить не придется. Однако такое правило будет работать лишь в том случае, если на момент обмена на руках у водителя есть действующие права. Если же их никогда не выдавали, то придется получать документ на общих основаниях (то есть учиться в автошколе) и платить пошлину.

Водителям из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей не придется при обмене прав сдавать экзамены или приносить медицинские справки. Все, что от них потребуется, это явиться в ГИБДД и написать соответствующее заявление.

Какие документы нужны для замены прав

Помимо самого водительского удостоверения, в ГИБДД необходимо будет принести паспорт российского гражданина или вид на жительство в РФ. Также нужно будет подтвердить прописку на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области. Если в российском паспорте прописка не проставлена, то можно будет предъявить паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации.

Если водительское удостоверение утеряно, украдено или испорчено, то нужно будет предъявить экзаменационную карточку об окончании автошколы с отметками о получении водительского удостоверения.

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

На какой срок будут выдавать новые права

Водители, живущие на новых территориях, будут получать стандартные российские удостоверения, в которых будет указан срок действия — 10 лет. Это касается и тех водителей, у которых на сегодняшний день водительские удостоверения имеют меньший срок действия.

Где можно будет обменять права

Права можно будет заменить во всех подразделениях ГИБДД на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области. Кроме того, это можно будет сделать и в любом другом регионе России. Но в этом случае документы станут принимать на обмен в единственном подразделении ГИБДД на весь регион.

Нужно ли перерегистрировать машины жителям новых регионов

Помимо замены прав до 2026 года необходимо перерегистрировать автомобиль и получить российские номерные знаки и новое свидетельство о регистрации.

Перерегистрировать машину можно будет также в упрощенном порядке. Например, от водителей не будут требовать обязательный в подобных случаях полис ОСАГО (такая льгота действует до 1 января 2024 года). Кроме того, не нужно будет показывать диагностическую карту о пройденном техосмотре. Не потребуется также и предъявление таможенных документов.

Для перерегистрации будет достаточно просто приехать на автомобиле в ГИБДД со всеми документами на машину (выданными до 30 сентября 2022 года) и паспортом гражданина РФ (или видом на жительство), предъявить машину на осмотр и получить новые номера и СТС. Платить пошлину также не придется.

Фото: Астапкович Владимир/ТАСС

Нужно ли менять права иностранцам, живущим в РФ

Помимо того что жители новых территорий должны получить российские права, в 2024 году заменить водительские удостоверения должны будут и те, кто сейчас ездит с документами иностранного образца.

1 апреля 2024 года в России вступят в силу изменения в статьи 25 и 26 федерального закона «О безопасности дорожного движения». Они предусматривают, что граждане России и лица, которые имеют вид на жительство, могут ездить по территории РФ с иностранными правами не более года. То есть если у вас сейчас ВУ другого государства (и вы гражданин РФ или имеете вид на жительство), то получить новое удостоверение нужно будет до 1 апреля 2025 года.

Важно: новые поправки не касаются прав, которые получены в Республике Беларусь.

При этом в данном случае правильнее говорить не о замене, а о получении дополнительного российского удостоверения — старый документ никто отбирать не будет.

Но при этом от водителей потребуют сдачи теоретического экзамена в ГИБДД («практику» с выездом в город сдавать не нужно). Водителям, которые хотят получить права категорий C, D, CE, DE, C1, D1, C1E или D1E — они дают право на управление грузовиками или автобусами, — придется не только сдавать экзамен, но еще и проходить обучение в автошколе.

Кроме того, придется платить государственную пошлину за получение новых прав (2 тыс. руб.). Плюс в ГИБДД попросят показать медицинскую справку.

Ну а если водитель с иностранными правами не успеет обменять удостоверение, то после 1 апреля 2025 года инспектор ГИБДД сможет его оштрафовать по по ч. 1 ст. 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). А эта статья предусматривает штраф 5–15 тыс. руб. Кроме того, автомобиль может быть еще и эвакуирован на штрафстоянку.

Читайте также:

Haval Jolion, BMW, Mini: что можно купить за 2 млн вместо новой Lada Vesta

Как выбрать незамерзайку: недорогую, безвредную, эффективную

Белорусский кроссовер BelGee X50: сколько стоит, полюбят ли его в России

Самые популярные кроссоверы с пробегом: сколько стоят, покупать ли сейчас