Об этих машинах мечтают даже на Патриках: что купить за 100 млн рублей

Фото: Bugatti

Bugatti Tourbillon

Bugatti представила свой самый дорогой серийный автомобиль — новый гиперкар Tourbillon будет стоить порядка 340 млн рублей. Можно предположить, что эта модель окажется и в России. Но лишь через несколько лет, так как серийное производство нового Bugatti начнется только в 2026 году. А что делать, если ждать не хочется? О машинах, которые можно купить в этом году и шокировать даже обитателей московских Патриарших прудов — в материале NEWS.ru.

Удивительная Bugatti Tourbillon

Любой автомобиль марки Bugatti — это не средство передвижения, а ювелирное изделие на колесах. По крайней мере, если смотреть на цены. Да и с технической точки зрения это настоящие шедевры.

Новая модель — четвертая по счету в новейшей истории Bugatti, которую принято вести с 1998 года, когда французскую марку взял под свое крыло немецкий концерн Volkswagen AG. Первым был гиперкар Veyron, затем показали модель Chiron и Divo, и вот теперь представлен Tourbillon. Название — в честь сложного механизма турбийона, который нивелирует влияние земного притяжения на ход часов.

Главная особенность Tourbillon — в сложнейшем двигателе с формулой V16 объемом 8,3 л, который в отличие от старых агрегатов Bugatti не имеет турбокомпрессоров. Этот агрегат выдает 1000 л. с. и 900 Нм. А еще есть три электрических двигателя, благодаря которым суммарная мощность модели — 1800 л. с.

Но впечатляет не только мощность. Любая цифра — шок.

Максимальная скорость — 445 км/ч. Но достигнуть такой скорости можно, только использовав специальный ключ. Без ключа — «всего» 380 км/ч.

Разгон 0–100 км/ч — 2,0 секунды.

Разгон 0–200 км/ч — меньше 5 секунд.

Разгон 0–400 км/ч — менее 25 секунд.

Еще больше поражает цена. Если появившийся в начале двухтысячных годов Veyron стоил 1,1 млн евро, то за новый Bugatti Tourbillon просят 3,6 млн евро. Или около 340 млн рублей. И это заводская цена без учета местных налогов, стоимости доставки и так далее. Не забудем мы и про транспортный налог — например, владелец Tourbillon в Москве будет платить 810 тыс. рублей. Ежегодно.

Правда, рассчитывать на то, что Bugatti Tourbillon заполонят Рублевское шоссе и Патрики, не стоит. Всего французы сделают лишь 25 таких машин, а первые появятся на дорогах лишь через два года.

Но на чем можно ездить богатым россиянам в ожидании поставок Tourbillon?

Фото: Bugatti Bugatti Tourbillon

Подержанные Bugatti

В России можно купить Bugatti, и не дожидаясь 2026 года. Например, есть объявления о продаже гиперкара Bugatti Chiron 2022 года выпуска с заявленным пробегом всего 2137 км. В движение эта машина приводится восьмилитровым бензиновым двигателем, который выдает 1500 л. с. Правда, Chiron находится не в России, а «на площадке в Европе». По крайней мере, так уверяет продавец.

Bugatti Chiron разгоняется 0–100 км/ч за 2,3 с, а максимальная скорость модели равна 350 км/ч. При этом средний расход топлива гиперкара в городе — 35,2 л на каждые 100 км пути.

Цена — 630 млн рублей. То есть почти в два раза дороже, чем стоит новый Bugatti Tourbillon во Франции.

Шестиколесные «Мерседесы»

Обычным «геликом» в Москве давно не удивишь. Однако среди G-классов есть уникальные модели, которые стоят очень дорого. Например, шестиколесный (!) внедорожник Mercedes-AMG G63 6x6, который к тому же прошел тюнинговую подготовку в немецком ателье Brabus. Эта машина была сделана 11 лет назад, но продавец уверяет, что ее пробег всего 1400 км. Цена уникального автомобиля — 151 млн рублей.

Подобная модель выпускалась Mercedes-Benz в 2013–2015 годах, и всего было построено около 100 автомобилей. Этот пикап отличается не только тремя осями, но и так называемыми портальными мостами, дорожным просветом в 460 мм и пятью блокировками дифференциалов: трех межколесных и двух межосевых. В движение машина приводится 5,5-литровым двигателем V8 мощностью 544 л. с. Однако в Brabus мощность довели до 700 л. с.

Интересно, что в свое время шестиколесный пикап G63 6x6 даже официально завозили в нашу страну — на сайте немецкой компании машина стоила 18 960 000 рублей. Правда, это была цена базовой версии, а не изделие от Brabus.

Продается и шестиколесная модель нового поколения, которая называется Mercedes-Benz G-Classe AMG Brabus 800. Речь идет уже о машине 2023 года выпуска с пробегом 4000 км с двигателем мощностью 800 л. с. Его цена — 275 млн рублей.

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-AMG G63 6x6

Ferrari и Lamborghini дороже 100 миллионов

Впечатление на окружающих произведут и итальянские суперкары Ferrari или Lamborghini. Например, кроссовер Ferrari Purosangue, который имеет 6,5-литровый двигатель мощностью 725 л. с. Как правило, этот Ferrari предлагают купить под заказ — цена в этом случае будет 98–117 млн рублей в зависимости от срока доставки. Но есть машина и в Москве — она стоит уже почти 130 млн рублей.

Другой дорогой, редкий и эффектный суперкар — это новый Lamborghini Revuelto, который имеет 6,5-литровый двигатель V12 и еще три электрических мотора. Суммарная мощность такого гибрида — 1015 л. с. (интересно, что назад суперкар Lamborghini может ехать только на электротяге). Цена такой машины с полноуправляемым шасси, углерод-керамическими тормозами, возможностью разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды и максимальной скоростью в 350 км/ч — от 125 до 140 млн рублей.

Rolls-Royce всегда в цене

Phantom уже не новинка, ведь впервые эту модель англичане показали еще в 2017 году. Однако в 2022 году был сделан рестайлинг, так что самый роскошный британский седан еще несколько лет останется на конвейере. Безусловно, впечатление производит и внедорожник Rolls-Royce Cullinan.

Но и цены на британскую роскошь сейчас немалые. Новый Rolls-Royce Phantom предлагают привести из-за границы за 110 млн руб. А цена внедорожника Cullinan колеблется от 78 до 93,5 млн руб.

Maybach от футболиста

Немецкие спортивные купе уже давно примелькались на дорогах России. Но и в Москве модель под названием Maybach 57 S Xenatec Coupe будет выделяться. Ведь это один из самых редких автомобилей, который был сделан под маркой Maybach, — всего собрали лишь восемь таких купе. А продающаяся сейчас машина с номером 008 принадлежала якобы знаменитому в прошлом камерунскому футболисту Самюэлю Это'о. Цена — 99 млн рублей.

Фото: gallery-aaldering.com Maybach 57 S Xenatec Coupe

Официально продаваемые: самые дорогие с гарантией

Перечисленные выше автомобили продаются у нас через неофициальные каналы — их завозят, используя так называемый параллельный импорт. Однако российские миллионеры могут купить роскошные машины и у официальных дилеров.

Самыми дорогими «официальными» автомобилями в России являются седаны и внедорожники марки Aurus. Так, стандартная версия седана Senat стоит сейчас 47,5–48,5 млн рублей. Есть еще и бронированная версия Aurus Senat — за нее дилер просит 82 млн рублей.

Внедорожники Aurus Komendant в базовой версии — это 48–50 млн рублей. Стоит отметить, что это не только самые дорогие официально продаваемые автомобили в России, но еще и самые большие — длина Senat составляет 5630 мм, причем это в стандартном исполнении.

А вот габариты лимузина — уже 6630 мм. Правда, купить его нельзя. Такие автомобили есть только у высших лиц российского государства, а также у глав некоторых других стран. Например, недавно президент России Владимир Путин подарил уже второй Aurus руководителю Северной Кореи Ким Чен Ыну. В движение все модели Aurus приводятся гибридной силовой установкой, в основе которой лежит бензиновый двигатель V8 объемом 4,4 л и мощностью 598 л. с.

Удивить богатую Москву можно и самым дорогим официально поставляемым в Россию китайским внедорожником — моделью M-Hero I. Этот автомобиль с весьма агрессивным дизайном оснащается тремя электромоторами и одним двигателем внутреннего сгорания для подзарядки батарей. Суммарная мощность силовой установки — 816 л. с., а крутящий момент достигает 1050 Нм.

Минимальная цена M-Hero I — 15 990 000 рублей, а с учетом опций (электрическая лебедка, отделка потолка искусственной замшей, столик из массива дерева, лестница на крышу и так далее) цена превышает отметку в 18 млн рублей. Хотя дилеры готовы давать скидки в один миллион и даже больше.

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