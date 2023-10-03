Новый отечественный электромобиль «Атом» от компании «Кама» бьет рекорды популярности. Как сообщает производитель, россияне оформили 36 тысяч предзаказов.
Как сообщается, бронирование электромобилей из первой партии завершилось спустя три месяца после начала акции. Производители объявили о старте предзаказа в конце июля 2023 года.
Как выглядит новый российский электромобиль «Атом» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Автомобиль «Атом» во время презентации
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Автомобиль «Атом» во время презентации
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Автомобиль «Атом» во время презентации
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Автомобиль «Атом» во время презентации
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Автомобиль «Атом» во время презентации
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Автомобиль «Атом» во время презентации
Фото: Пресс-служба Правительства РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время осмотра автомобиля «Атом»
Фото: Пресс-служба Правительства РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время осмотра автомобиля «Атом»