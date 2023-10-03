Новый российский электромобиль «Атом»: как выглядит, фото снаружи и внутри 26 тысяч россиян захотели купить новый отечественный электромобиль «Атом»

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Автомобиль «Атом» во время презентации

Новый отечественный электромобиль «Атом» от компании «Кама» бьет рекорды популярности. Как сообщает производитель, россияне оформили 36 тысяч предзаказов.

Как сообщается, бронирование электромобилей из первой партии завершилось спустя три месяца после начала акции. Производители объявили о старте предзаказа в конце июля 2023 года.

Как выглядит новый российский электромобиль «Атом» — в галерее NEWS.ru.