Подстрекатель: к каким авантюрам может подтолкнуть новый Nissan Pathfinder NEWS.ru испытал самый редкий и дорогой кроссовер Nissan в России — новейший Pathfinder

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru

«Ниссан Мурано»

Российские покупатели автовладельцы во многом схожи по менталитету с американскими: у нас любят большие, внушающие кроссоверы, которые больше выглядят как внедорожники, чем являются таковыми. Они практически вытеснили с рынка минивэны. До появления Pathfinder в этом сегменте у Nissan присутствовала модель Murano, так же заимствованная из заокеанского репертуара: крупный 3,5-литровый бензиновый мотор, шоссейные настройки и явная ориентация больше на комфорт, нежели на управляемость и экономичность.

Pathfinder знаком российским любителям полного привода давно: раньше так именовались серьезные рамные внедорожники габаритами чуть меньше Patrol. Но в прошлом поколении модель вдруг резко сменила профориентацию: из прошлых ценностей остался только полный привод, остальное пришло из чисто легкового сегмента: Pathfinder превратили в большой семейный кроссовер. Некоторое время его даже собирали на заводе под Питером, однако машина, что называется, «не зашла».

И вот в 2020 году (это важно) в США показали новый Pathfinder, на который была возложена ответственнейшая миссия заново завоевать сердца любителей крупных и эффектных машин. Дела у Nissan шли не особо хорошо: бывший глава альянса Renault-Nissan и главный оптимизатор процессов Карлос Гон был обвинен в растрате и пустился в бега, кроме того, модельная линейка японской марки явно устарела и нуждалась в «новой крови». Ей и стал Pathfinder: демонстративно угловатый, эффектный автомобиль, который пришелся по вкусу и модным индивидуалистам, и семейным тихоням.

В Россию этот Pathfinder решили завозить в 2021 году прямо из Америки, а чтобы «развести» с похожим по формату Murano, решили не понижать мощность бензинового V6 объемом 3,5 литра ниже 250 л.с. — оставили 275 л.с., дабы подчеркнуть, что это — более дорогой и престижный аппарат. Поэтому за него приходится платить ежегодно 40 800 рублей налога.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru

Не вовремя

Поставки Pathfinder в российской спецификации начались зимой 2022 года. Глобальный запуск для журналистов наметили на первые числа марта. После всем известных февральских событий США запретили экспорт любых автомобилей в Россию. Разумеется, Pathfinder попал под этот запрет. По разным данным, в страну успели официально завезти около 800 автомобилей, которые до сих пор встречаются в официальных дилерских центрах. Так что, в теории, возможность купить новый, с гарантией пока возможно.

До июня машину на тест-драйвы не давали — распоряжение штаб-квартиры Nissan. Во второй половине лета NEWS.ru попал в число изданий, которым выдали автомобиль на полноценный тест. Автомобиль был в распоряжении редакции неделю и за это время можно сделать несколько выводов.

Главное: очень жаль, что этот кроссовер вышел на рынок в столь неподходящий момент, ибо он действительно хорош. Начиная с дизайна и заканчивая типично бытовыми аспектами.

Выглядит Pathfinder здорово. Тестовый автомобиль был окрашен в редкий темно-зеленый оттенок с черной крышей — и на него было приятно смотреть. Хочется написать «выглядит дороже, чем есть на самом деле», но, пожалуй, выкладки по ценам оставим на потом. Эффектная, хоть и простоватая оптика на светодиодах, массивные бока с прямыми линиями и чистыми, не перегруженными поверхностями — все оформлено мастерски. Неподготовленный человек никогда не заподозрит, что новый «Паф», как его называют в представительстве, построен на той же платформе, что и предыдущий. Впрочем, к недостаткам это относить нельзя: в своем классе (наравне с Hyundai Palisade, Kia Telluride и Exeed VX) японский автомобиль точно не затеряется.

Интерьер тоже производит крайне положительное впечатление. В нем нет особых изысков, но все оформлено со вкусом и в строгом стилистическом соответствии с экстерьером: нарочито массивно, но не без налета премиума. Коричневая кожа радует мягкостью, но не кажется тонкой — должна прослужить долго. Приборная панель по последней моде цифровая, центральный дисплей — контрастный, с отличной передачей черного цвета. И главное — автоматика умеет корректно подстраивать подсветку под время суток, адекватно снижая интенсивность в тоннелях и при низкой освещенности — многие аналоги нередко грешат тем, что дисплеи слишком ярко светят даже ночью — это видно периферическим зрением и мешает.

Не будем углубляться в описание пространства: три ряда сидений, везде очень просторно, второй ряд быстро складывается, пролезать на третий ряд удобно даже взрослым пассажирам. Североамериканская специфика — везде есть подстаканники.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru

Приятный момент: несмотря на средний по американским меркам класс, нет впечатления, что на отделке экономили. Пластик везде хороший, сборка аккуратная, мелкие кнопки хорошо продуманы и приятны при использовании.

Но есть и пара недочетов, которые можно было бы устранить еще на заводе: медиасистема по несколько раз в день зависает, беспроводной CarPlay постоянно теряет связь с телефоном, а экран мультимедиа в солнечный день сильно бликует.

Полное соответствие

Ездовые впечатление соответствуют ожиданиям: едет Pathfinder солидно, разгоняется мощно, хоть и без особой остроты. Главное нововведение в техническом плане — вместо вариатора, который ставили на многие Nissan, в этом Pathfinder использовали 9-ступенчатый автомат классической конструкции, с гидротрансформатором. Его работу можно различить только если перевести режим движения в динамичный: только тогда при интенсивном разгоне чувствуется, как автоматика перескакивает на пару ступеней ниже, а линейная смена происходит с приятными рывками. В обычном режиме передачи меняются совершенно незаметно.

Смена вариатора на классический автомат должна привлечь консервативных покупателей: в теории, ресурс такой трансмиссии несколько выше, чем у бесступенчатой. На практике же 9 ступеней дают вполне ощутимую экономию топлива: в городе расход 95-го составил 13 литров, на трассе снижался до 7,5, что для крупного кроссовера без турбонаддува — прекрасный результат.

У одноклассников ситуация следующая: Exeed VX поставляется к нам с 2-литровым турбомотором и при сопоставимой динамике сжигает примерно столько же топлива. А Hyundai Palisade доступен c более экономичным турбодизелем — в городе вполне можно уложиться в 8 литров на 100 км. Kia Telluride у нас официально не продается.

Подытоживая ездовые впечатления от Pathfinder, можем сказать примерно следующее: атмосферный V6 по-прежнему приятнее даунсайзинговых двухлитровых моторов у конкурентов. Тяга ровнее, набор скорости увереннее. По ТТХ разгон до 100 км/ч занимает 8,1 секунды (Exeed VX — 8,5; Hyundai Palisade 2,2 CRDi — 10,1). Но пока едешь на «Пафе», не покидает ощущение монолитности конструкции. От «китайцев», как хороши они бы не были, такого эффекта пока не добиться при всем желании, ибо автопром КНР развивается семимильными шагами, но все еще не обрел своего лица. Nissan же находится в крайне важной стадии формирования нового восприятия бренда. Pathfinder дает понять, какими скоро станут японские автомобили. И если они будут так же отличаться от предыдущих поколений, как Pathfinder 2022 и 2019 годов, за бренд можно быть спокойным: они идут в верном направлении.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru

Параллельный интерес

Приобрести новый Pathfinder в России с каждым днем все труднее: машины заканчиваются, новых поставок официально нет. Цены у дилеров шокируют — от 6,9 до 8 миллионов рублей. В США Pathfinder в хорошей комплектации стоит около 50 тысяч долларов. За растаможку придется заплатить около 1,5 млн, расходы на логистику — еще около 500 тысяч. Получается, если ввозить богато укомплектованную версию, можно «уложиться» в 5 млн, а это — уже гораздо более разумная плата за отличный мощный кроссовер от бренда, которому можно доверять.

Но есть более тернистый, но крайне заманчивый вариант, который позволит сэкономить как минимум, треть цены абсолютно нового «Пафа» из США. Все дело в том, что там они продаются уже два года. То есть, уже есть предложения на вторичном рынке. Более того: можно совсем уж «заморочиться» и подобрать Pathfinder первых выпусков на аукционах поврежденных машин, вроде Copart. Быстрый мониторинг вариантов на середину августа дал следующую картину: с минимальными кузовными повреждениями подобный кроссовер реально выкупить за 15 тысяч долларов.

Дальше — еще интереснее. Ремонтировать любой автомобиль в США дорого, потому что там высокие ставки оплаты труда. А запчасти стоят вполне разумно. Поэтому можно заказать все детали оттуда, а восстанавливать машину до состояния новой уже в России. При успешном исходе такой авантюры Pathfinder с пробегом около 30–40 тысяч миль обойдется «под ключ» уже в 1,5–2 млн рублей.

Откуда все эти схемы? Виноват Nissan. Новый «Паф» настолько хорош, что хочется его купить. И есть вполне реальная возможность сэкономить.

нисса