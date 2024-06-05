У Lada Iskra на ПМЭФ появился бронированный конкурент Новый бронеавтомобиль семейства «Спартак» представили на ПМЭФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Петербургском международном экономическом форуме представлен бронированный автомобиль многоцелевого назначения 59095С-15 семейства «Спартак», сообщил корреспондент NEWS.ru. Автомобиль предназначен для транспортировки грузов и людей, он обладает противопульной и противоминной защитой.

Полная масса машины составляет 14,5 тонны, вместимость — 10 человек. Автомобиль имеет 6,5 метра в длину и более 2,5 метра в высоту, 6-цилиндровый турбированный дизельный двигатель мощностью 312 л. с. и полный привод.

Клиренс составляет 40 см. Броневик оснащен пятиступенчатой механической коробкой переключения передач и способен разгоняться на шоссе до 100 км/ч. Запас хода по шоссе — до 1000 км. Защите обитаемого отделения присвоен класс Бр5.

Ранее сообщилось, что на Петербургском международном экономическом форуме был представлен первый российский электрогрузомобиль. В беседе с NEWS.ru руководитель пресс-службы компании «Электромобили Мануфэкчуринг рус» Наталья Шорина рассказала, что транспортное средство содержит в себе более 30 инновационных решений и на 70% состоит из российских комплектующих.

Кроме того, в рамках ПМЭФ презентовали новинку АвтоВАЗа — Lada Iskra. Автомобиль встанет на конвейер в начале следующего года.