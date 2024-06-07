Новая Lada Iskra, быстрая Niva и роскошный Hongqi: чем поразил ПМЭФ-2024

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Презентация нового автомобиля Lada Iskra

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) было представлено несколько интересных автомобилей, которые появятся на наших дорогах. Какие модели начнут продавать в автосалонах, сколько они будут стоить и как меняется российский авторынок — в материале NEWS.ru.

Lada Iskra: ориентировочные цены

Модель Iskra — это самая значимая премьера АвтоВАЗа за последние годы. Ведь эта модель построена на принципиально новой платформе, которая имеет большие перспективы и неплохой запас для модернизации.

В основе Iskra лежит французская «тележка» CMF-B-LS, на которой созданы Dacia Logan и Sandero. При этом тольяттинские инженеры серьезно над ней поработали. Длина колесной базы Lada Iskra составляет 2603 мм. Для сравнения, у Granta колесная база — 2476 мм, а у Vesta — 2635 мм. То есть по своим габаритам и простору в салоне Iskra будет ближе к более дорогой и престижной «Весте», чем к бюджетной «Гранте».

Под капотом Iskra будут стандартные вазовские двигатели объемом 1,6 л, мощностью 90 или 106 л. с. Моторы уже старые по своей конструкции, но новых агрегатов у Lada пока нет. Хотя через несколько лет 1,6-литровые движки могут доработать — АвтоВАЗ уже получил льготный заем на несколько миллиардов рублей, и значительная часть этих денег пойдет как раз на модернизацию двигателей.

О точных ценах на «Искру» говорить пока рано. Но глава АвтоВАЗа Максим Соколов намекнул, сколько будет стоить новая модель. «Если говорить о сегодняшней, в статичном моменте, шкале цен, то это в пределах от миллиона до миллиона двухсот тысяч [рублей]. Эта ценовая политика будет определена уже в самом начале 2025 года, когда автомобили начнут поступать в дилерскую сеть», — сказал Соколов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кстати, старт серийного производства Lada Iskra в 2025 году не означает, что Lada Granta покинет конвейер. Ведь пока именно Granta является самым популярным автомобилем в России. И самым дешевым. Поэтому выпускать Granta будут еще как минимум до 2029 года.

«Нива» с необычным двигателем и электрогрузовик

Можно было увидеть на ПМЭФ-2024 и концептуальный внедорожник Lada e-Niva Travel с электрическим двигателем с пиковой нагрузкой 120 кВт (около 163 л. с.). Однако у этой модели есть один большой недостаток — небольшая емкость литий-никелевых батарей (всего 34 кВт•ч). И из-за этого экологически чистая «Нива» может проехать на одном заряде аккумуляторов всего 175 км. Для сравнения, сейчас электромобили обычно имеют автономный пробег 400–600 км.

Зато в Тольятти гордятся тем, что появление электрического двигателя не ухудшило внедорожные характеристики автомобиля. Он по-прежнему имеет трансмиссию с пониженным рядом и блокировку дифференциала. Кроме того, с электрическим двигателем «Нива» стала весьма динамичным автомобилем — с места до 100 км/ч электрический внедорожник разгоняется за 9,6 секунды. Стандартная бензиновая Niva Travel выполняет это упражнение за 19 секунд.

Еще один российский электромобиль ПМЭФ-2024 называется EVM Pro. Это небольшой грузовик, построенный на агрегатах УАЗ. Однако у него стоит электрический двигатель и аккумуляторы, которые позволяют без подзарядки проезжать до 300 км. Заявленная грузоподъемность машины — 1 тонна.

Как рассказала NEWS.ru руководитель пресс-службы компании «Электромобили Мануфэкчуринг рус» Наталья Шорина, стоимость EVM Pro составляет 4 млн 990 тысяч рублей без учета госсубсидии в размере 925 тысяч рублей. Кроме того, по словам руководителя пресс-службы, покупая эту машину, потребитель будет экономить на транспортном налоге, иметь бесплатную парковку и бесплатный проезд по платным дорогам.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Lada e-Niva Travel

Aurus: бензин, электричество и водород

Были на ПМЭФ-2024 и автомобили российской марки Aurus. Причем не только седан Senat, но и новый кроссовер Komendant, который стоит более 46 млн рублей, что делает его одним из самых дорогих официально продаваемых автомобилей в России. Aurus Komendant оснащается такой же силовой установкой, как и Senat: постоянный полный привод и гибридная силовая установка на основе 4,4-литрового бензинового двигателя V8 суммарной мощностью 598 л. с.

На ПМЭФ-2024 привезли и Aurus Senat Hydrogen. Это самый мощный водородный автомобиль в мире! Он имеет сразу три двигателя суммарной мощностью 1020 л. с. (переднюю ось вращает один, заднюю — два мотора). Большой и тяжелый Senat Hydrogen способен разгоняться до 100 км/ч всего за 4 секунды.

Также показали мотоцикл Aurus Merlon. И он уже электрический — такой байк создали специально для сопровождения официальных делегаций (интересно, что часть машин будут выпускать с коляской). Aurus Merlon имеет мотор мощностью 190 л. с. Предзаказ на Merlon открыт, покупатели получат мотоциклы в 2025 году.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Aurus Senat Hydrogen

Серийные кроссоверы: китайские премьеры и новый российский бренд

Марка Xcite для России новая — автомобили этого бренда с 2024 года делают на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге (Xcite — от английского to excite, что переводится как «волновать», «будоражить»). Но модель под названием Xcite X-Cross 7 — не самостоятельная разработка российских инженеров. Это копия китайского Chery Tiggo 7 Pro. Длина X-Cross 7 — 4500 мм, а под капотом модели стоит бензиновый двигатель с наддувом объемом 1,5 л, который выдает 147 л. с. и 210 Нм.

Продажами Xcite занимаются дилеры АвтоВАЗа. Автомобиль сейчас выпускают в двух комплектациях: Enjoy и Techno. Стартовая цена — от 2 499 000 рублей. Для сравнения, Chery Tiggo 7 Pro Max с более мощным 1,6-литровым мотором стоит от 2 620 000 рублей. Причем Chery Tiggo 7 Pro Max имеет полноприводные версии (от 2 840 000 рублей), а Xcite X-Cross 7 обладает только приводом на переднюю ось.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Xcite X-Cross 7

Официальными автомобилями ПМЭФ-2024 стали модели марки Hongqi, которые возили многих высокопоставленных гостей форума. Помимо уже продающихся в России автомобилей в Петербурге можно было увидеть и две интересные новинки. Это роскошный минивэн Hongqi HQ9 длиной 5,2 м, который имеет кресла как в самолетах бизнес-класса, трехзонный климат-контроль, аудиосистему Hi-Fi Dynaudio Danner мощностью 700 Вт и проекционный дисплей.

Вторая российская премьера Hongqi — это флагманский внедорожник LS7 длиной почти 5,7 м. Эта модель отличается огромными размерами и просторным вторым рядом кресел. В движение этот автомобиль приводится 4-литровым бензиновым двигателем V8 (360 л. с. и 550 Нм). Кстати, бак у этой машины имеет объем сразу 120 л. Оснащение LS7 включает диски диаметром 22 дюйма и пневматическую подвеску, кресла в салоне оснащены подогревом и вентиляцией, а у задних есть выдвижные подставки для ног. Плюс имеются холодильник и мониторы для пассажиров сзади. Правда, пока в Hongqi не приняли решения о начале поставок этой модели в Россию.

Фото: Ростислав Кошелев/Росконгресс Hongqi LS7

Самый брутальный автомобиль ПМЭФ-2024

Огромный интерес вызвал и бронированный автомобиль «Спартак», созданный Военно-промышленной компанией (ВПК). Длина «Спартака» — 6,5 м, масса — 14,5 тонны, он имеет постоянный полный привод, дизельный двигатель мощностью 312 л. с. А в салоне броневика есть место для 10 солдат: кресла водителя и трех пассажиров расположены по ходу движения, еще шесть установлены вдоль бортов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Бронированный автомобиль «Спартак»

«Спартак» может иметь на крыше пулемет или пушку. При этом создатели рассказали, что в теории на машину можно ставить практически любое подходящее по размеру и массе вооружение. Бронирование машины позволяет выдержать обстрел из стрелкового оружия. Плюс есть противоминная защита в виде бронированного V-образного днища — утверждается, что «Спартак» способен справиться с подрывом 8 кг тротила под корпусом.

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