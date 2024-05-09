«Ночные волки» назвали условие для перехода на мотоциклы Aurus Merlon «Ночные волки» пересядут на мотоциклы Aurus Merlon при снижении их стоимости

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Обновленный автомобиль кортежа президента РФ Aurus Senat и мотоциклы кортежа Aurus Merlon

«Ночные волки» могут пересесть на электромотоциклы Aurus Merlon при условии снижения цен на них, сообщил ТАСС президент ростовского отделения всероссийского мотоклуба Василий Одарченко. Он объяснил, что стоимость мотоциклов японского и американкского производства вдвое ниже, чем российских Aurus.

В данной ситуации с удовольствием мы закупили бы, но пока <...> цена, конечно, очень большая. <...> Сейчас заявлена цена Aurus 10-12 млн [рублей], мотоциклы американского, японского производства новые стоят в среднем 5-6 млн [рублей]. То есть, я думаю, что если цена этого мотоцикла снизится, то [спрос будет], — сказал он.

Одарченко отметил, что показ отечественной техники на инаугурации президента России Владимира Путина в 2024 году продемонстрировал высокий темп развития российского производства в условиях санкций. По его словам, государство, несмотря на ограничения Запада, «достигнет всех побед на всех фронтах, не только на военных».

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию инаугурации на обновленном лимузине Aurus Senat. Этим автомобилем глава государства воспользовался впервые, черный седан проделал путь в несколько сотен метров до Большого Кремлевского дворца. Его сопровождал кортеж из восьми электромотоциклов.