Nissan могут исключить из списка параллельного импорта Nissan исключат из списка параллельного импорта при надлежащем обслуживании авто в России

Фото: Фото пресс-служб Subaru, Nissan, Hyundai, Jeep, BMW

Nissan Pathfinder Rock Creek 2023

Минпромторг РФ исключит Nissan из списка параллельного импорта в том случае, если в стране будет налажено на должном уровне послепродажное обслуживание автомобилей бренда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства. В настоящее запрет на параллельный импорт распространяется на французского автопроизводителя Renault.

Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом, — сообщили в пресс-службе министерства.

По данным Минпромторга, все российские активы автоконцерна Nissan, в том числе завод, перейдут в государственную собственность в лице ФГУП «НАМИ». Как рассказал вице-премьер правительства РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров, сделку планируется закрыть в начале ноября.

Послепродажное обслуживание автомобилей марки, согласно достигнутой договоренности, будет производить АвтоВАЗ. Дилеры, которые решат продолжать работу с автомобилями Nissan, должны будут подписать с компанией соответствующее соглашение. АвтоВАЗ возьмет под управление центральный склад запчастей и начнет поставки необходимых деталей и расходных материалов.

В связи с событиями на Украине о приостановке производства в России заявили такие автоконцерны, как Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo Trucks, Ford, General Motors и Stellantis (бренды Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Dodge, Fiat). 23 сентября стало известно, что Toyota закрывает завод в Шушарах (Санкт-Петербург), поскольку автоконцерн так и не смог наладить поставки комплектующих в РФ. Площадку собираются законсервировать и впоследствии продать. При этом концерн не уходит с российского рынка.