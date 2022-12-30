Незаменимых нет: что выбрать вместо привычных бестселлеров Volkswagen Дилеры Volkswagen сетуют, что запасы новых автомобилей на исходе. NEWS.ru изучил, что интересного привезут в Россию в рамках параллельного импорта

Фото: shutterstock

В последние годы ассортимент автомобилей, предложенных на официальных площадках, серьезно оскудел: ввозить автомобили в страну из-за рубежа стало невыгодно. Почти все российские автозаводы сосредоточились на производстве упрощенных моделей, якобы специально разработанных для России: Solaris, Rio, Polo составили половину автопарка страны. Из продажи исчезли практически все спортивные модели, модификации с мощными моторами и прочая техника, которую нельзя было локализовать или продавать большими тиражами. Так покупателей приучили выбирать из того, что есть.

Начало СВО на Украине и последовавшие за ней санкции, конечно, сильно поменяли привычное течение жизни типичного автодилера. Прекратились ритмичные поставки новых машин, ушли объемы, цены поползли вверх. Но если рассматривать эту ситуацию с точки зрения ассортимента, положительный момент очевиден: благодаря легализации параллельного импорта в Россию начали завозить автомобили, которые иначе к нам не приехали бы.

Продукция концерна Volkswagen в России была востребована всегда. Но, если разобраться, самыми ходовыми были четыре модели: Polo и Tiguan от VW, Octavia и Kodiaq от Skoda. Вариантов силовых установок тоже фактически осталось лишь два: атмосферные 1,6-литровые и турбированные 1,4 TSI, остальные продавались гораздо хуже.

Немцы то и дело пытались организовать импорт других моделей, причем для наших автолюбителей, невзлюбивших капризные «роботы» DSG с двойным сцеплением, была даже разработана модификация Golf и соплатформенной Jetta с 8-ступеначатым «автоматом». Но просто из-за того, что автомобили ввозили из-за рубежа, цены выставили выше средних. Тем временем в Европе гамма кроссоверов уже насчитывала пять моделей, у каждой из которых есть спортивная версия. Свои модельные гаммы есть и в Китае, и в США, и везде выбор больше.

2022 год изменил все: российские заводы закрыли, официальные поставки прекратили. Запасы выпущенных до весны машин постепенно иссякли, дилеры встали перед проблемой пустых автосалонов. И тут на помощь пришел тот самый параллельный импорт.

Фото: pedal.ir Jetta VA3

Вместо Polo

Самой продаваемой моделью концерна VW в России был Polo, он же Skoda Rapid. Платформа PQ25, простенькая конструкция, некогда доступная цена и неплохая надежность. Заводы в России остановились, но, как оказалось, замену найти не так уж сложно: в Китае ассортимент Volkswagen разнообразен, как, пожалуй, нигде. А столь любимый в России Polo выпускается под отдельным брендом Jetta и именуется VA3. Один из крупных дилеров уже объявил, что в Россию едет крупная партия таких седанов. Да, именно седанов: для рынка КНР заднюю часть кузова сделали с классическим багажником, при этом объем даже вырос с 530 до 546 литров. Колесная база тоже больше, чем у российских машин — 2604 мм против 2591, но в таком форм-факторе каждый миллиметр на счету.

Уже известно, что Jetta VA3 приедет в Россию с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 112 л.с., в то время как на Polo/Rapid ставили 1,6-литровый 110-сильный мотор. Коробка передач у китайского «визави» — 6-ступенчатый «автомат», никаких «роботов».

Правда, есть и пара недостатков: в КНР Jetta позиционируется как бюджетный бренд, поэтому имеет место некоторая экономия. Фары — галогенные, тогда как на продукции калужского завода уже «в базе» стояли светодиоды. Салон явно проще, без отдельного дисплея мультимедийной системы. Но и цена не заоблачная: в российской рознице Jetta Va3 будет стоить 1,7 млн. За еще непроданные Polo с АКП просят, как правило, тысяч на 200 больше.

Фото: volkswagen.ru Jetta VS5

Вместо Taos

Одна из свежих моделей Volkswagen — компактный кроссовер Taos, запущенный в серию в России в конце 2021 года, по сути является перелицованной версией Skoda Kodiaq. И эта модель также представлена в Китае под брендом Jetta, причем в двух вариантах: VS5 аналогичен российским моделям и отличается лишь оформлением, а VS7 получил увеличенную с 2638 до 2730 мм колесную базу, более объемный салон с большим задним свесом, причем прибавка в габаритах здесь использована в типично китайском ключе: конструкторы не стали делать третий ряд сидений, зато увеличили расстояние между передними и задними сиденьями.

Но есть у кроссоверов Jetta еще одна особенность: в КНР 150-сильный мотор 1,4 TSI агрегатирован 6-ступенчатым «автоматом», а не «роботом» DSG, что в теории должно понравиться российским водителям. Есть и существенный минус: полноприводных версий нет даже за доплату. Весной 2022 года обе модификации были обновлены: изменили комплектации и оформление передка, который теперь выглядит весьма агрессивно и не производит впечатление дешевого автомобиля.

Фото: volkswagen.ru Jetta VS7

Вместо Tiguan

Популярнейший Tiguan в России собирали исключительно в варианте с короткой колесной базой (2677 мм), в то время как в Европе и США уже давно продается удлинённая модификация Allspace (колесная база растянута до 2787 мм) — и ее теперь тоже можно заказать в России, причем цены сопоставимы с обычными модификациями. Технически модели идентичны: то же оборудование, те же моторы и коробки передач. Allspace просто длиннее, есть комплектации с тремя рядами сидений, а по запасу места вполне может составить конкуренцию куда более дорогому Touareg. И сейчас Tiguan Allspace активно завозят как единично, так и партиями.

Фото: volkswagen.co.uk Tiguan Allspace

Экзотика

Параллельный ввоз открыл дорогу еще одной модели Volkswagen, которую раньше у нас не видали: Golf 7 поколения в версии Alltrack 4motion. Это — не новый автомобиль, их начали активно завозить уже подержанными, но вполне реально найти на наших площадках экземпляры с небольшим пробегом до 50 000 км — такой универсал спокойно проездит еще тысяч 150 без существенных поломок.

Фото: volkswagen.co.uk Golf Alltrack

Это — лучшая иллюстрация того, как инженеры Volkswagen могут оснащать компактный универсал, если захотят: есть как скромные комплектации, так и по-настоящему роскошные, с замшевыми салонами, большими экранами мультимедийных систем, стеклянными крышами и прочими атрибутами премиальных моделей. Двигатели — от того же 150-сильного TSI до двухлитрового дизеля той же мощности, или культового среди любителей чип-тюнинга бензинового 1,8 TSI с отдачей в 180 л.с. У этой «экзотики» есть несколько преимуществ над «затасканными» компактными кроссоверами: они редкие, а значит, неинтересны угонщикам, оснащены полным приводом, дорожный просвет составляет вполне приличные 175 мм — в общем, модель крайне интересная, экономичная и ввиду экзотичности не переоцененная — цены колеблются вокруг 1,5 миллиона.