В истории Волжского автозавода были не только «пятерки», «Гранты» и «Весты». В разные годы АвтоВАЗ показывал модели, которые обсуждали во всем мире. О необычных автомобилях Lada в стиле биодизайн, спортивной модели в духе итальянских суперкаров и странном проекте Х — в материале NEWS.ru.
«Рапан» удивил даже французов
В середине 90-х годов АвтоВАЗ, как и вся страна, переживал нелегкие времена. Однако руководство предприятия решило, что именно сейчас нужно показать что-то удивительное.
Дизайнер Владимир Плешанов, который получил задание подготовить революционный концепт, решил сразу: делать «обычную» машину он не будет. В итоге после долгих размышлений было решено построить автомобиль, который получил название «Рапан» (согласно вазовской легенде, образ этой машины пришел дизайнеру во сне).
Описать в двух словах стиль «Рапана» невозможно. Однако, помимо необычных форм, эта машина оказалась на удивление практичной. Большая площадь остекления позволяла видеть все вокруг, дискообразные двери не мешали посадке, в машине было довольно много места. И это при том, что по своим габаритам «Рапан» был ненамного больше «Оки».
Были интересные решения и в салоне. Например, спидометр и контрольные лампы находились прямо в ступице руля (на «обычных» машинах сейчас там подушка безопасности). Причем ступица была неподвижной.
А еще это был электромобиль — в движение машина приводилась при помощи электрического двигателя на 34 л. с., который получал энергию от никель-кадмиевых аккумуляторов (их должно было хватить на 100 км пути). В 90-х годах, когда айфонов и Tesla еще не было, такое решение было прогрессивным.
«Рапан», впервые показанный на автосалоне в Париже в 1998 году, так и остался не более чем концептом — заложенные в эту модель идеи не перекочевали в серийные автомобили.
Семь кресел для Lada X
Этот автомобиль не имеет яркого имени. Обычно его называют просто буквой Х. Между тем это одна из самых перспективных и интересных моделей Волжского автозавода. Lada Х была сделана в самом конце 80-х годов и представляла собой столь нужный рынку однообъемник — в салоне с большими окнами было сразу семь кресел.
В основе проекта Х лежала переднеприводная платформа от «восьмерки». И в планах у завода был выпуск не только пятидверной модели, но и очень необычного трехдверного минивэна с увеличенным дорожным просветом. Сейчас бы его назвали «внедорожное купе».
Правда, проект Х в начале 90-х годов был закрыт — у завода просто не было денег на запуск новых моделей. Был сделан лишь один макет в натуральную величину и несколько масштабных моделей, на которых отрабатывали дизайнерские решения.
Lada Peter Turbo в честь «Острова Крым»
После успеха маленького «Рапана» АвтоВАЗ решил построить еще одну необычную модель — в 2000 году появилась Lada Peter Turbo.
Peter Turbo отличалась от других моделей аэродинамичными формами кузова (расчетный коэффициент аэродинамического сопротивления составлял 0,2), узкими фарами и задними дверцами, которые открывались против хода движения.
Интересен был и салон, который получил пять отдельных кресел, причем передние могли поворачиваться на 180 градусов, благодаря чему в машине можно было организовывать этакий «кабинет» для переговоров.
Говорить про двигатель в случае с Peter Turbo бессмысленно — это был концепт без силового агрегата. А вот о названии ходит следующая легенда. Считается, что оно появилось после того, как дизайнеры прочитали роман Василия Аксенова «Остров Крым», где герои катались на машине под названием «Питер Турбо».
Какой могла бы быть новая «Ока»
Волжский автозавод много раз хотел начать производство автомобиля, который стал бы наследником «Оки». И в 2002 году была построена Lada-2161 «Карат». Это был пятидверный хетчбэк длиной 3,5 м, в салоне которого было место для четырех человек. А в движение машина приводилась двигателем мощностью 65 л. с.
В 2003 году показали еще одну версию маленькой «Лады», которая получила имя ВАЗ-1121 «Ока-2». И даже ходили разговоры о скором начале серийного производства этого авто — в Тольятти говорили, что модель будет стоить $4–6 тысячи, а ежегодно будут выпускать по 100 тысяч таких машин.
Kalina 4×4 от студента
Эта машина никогда не планировалась к производству. Мало того, ее рисовал даже не дизайнер АвтоВАЗа, а студент. И все же это один из самых ярких и необычных концептов Lada.
Модель под названием Lada Kalina 4×4 Concept была создана в 2008 году в рамках конкурса студенческих работ «Будущее автомобилей Lada». А автором дизайна стал студент МГХПУ им. Строганова Владимир Филатов, который создал необычный трехдверный внедорожник с большими передними фарами и нарочито резкой боковой линией.
Lada против Ferrari
Мало кто знает, но АвтоВАЗ в свое время планировал начать серийное производство спортивных машин, которые соперничали бы с Ferrari и Lamborghini. Назывался проект Lada Revolution.
В 2003 году был представлен первый вариант «Революции», а затем появилась вторая модель. Именно она стала основой для Монокубка, который проводили в 2004–2008 годах. А в 2008 году представили модель, которая должна была стать серийной и выехать на дороги общего пользования, — Lada Revolution III.
Предполагалось, что в движение автомобиль массой около одной тонны будет приводиться при помощи двухлитрового двигателя Renault мощностью 245 л. с. Хотя рассматривались варианты и российского мотора.
Однако кризис 2008 года поставил крест на этой модели.
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