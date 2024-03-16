Нерожденная «Революция»: почему ВАЗ так и не выпустил соперника Ferrari

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В истории Волжского автозавода были не только «пятерки», «Гранты» и «Весты». В разные годы АвтоВАЗ показывал модели, которые обсуждали во всем мире. О необычных автомобилях Lada в стиле биодизайн, спортивной модели в духе итальянских суперкаров и странном проекте Х — в материале NEWS.ru.

«Рапан» удивил даже французов

В середине 90-х годов АвтоВАЗ, как и вся страна, переживал нелегкие времена. Однако руководство предприятия решило, что именно сейчас нужно показать что-то удивительное.

Дизайнер Владимир Плешанов, который получил задание подготовить революционный концепт, решил сразу: делать «обычную» машину он не будет. В итоге после долгих размышлений было решено построить автомобиль, который получил название «Рапан» (согласно вазовской легенде, образ этой машины пришел дизайнеру во сне).

Описать в двух словах стиль «Рапана» невозможно. Однако, помимо необычных форм, эта машина оказалась на удивление практичной. Большая площадь остекления позволяла видеть все вокруг, дискообразные двери не мешали посадке, в машине было довольно много места. И это при том, что по своим габаритам «Рапан» был ненамного больше «Оки».

Фото: Ultron m12/CC0/Wikimedia Commons Лада «Рапан»

Были интересные решения и в салоне. Например, спидометр и контрольные лампы находились прямо в ступице руля (на «обычных» машинах сейчас там подушка безопасности). Причем ступица была неподвижной.

А еще это был электромобиль — в движение машина приводилась при помощи электрического двигателя на 34 л. с., который получал энергию от никель-кадмиевых аккумуляторов (их должно было хватить на 100 км пути). В 90-х годах, когда айфонов и Tesla еще не было, такое решение было прогрессивным.

«Рапан», впервые показанный на автосалоне в Париже в 1998 году, так и остался не более чем концептом — заложенные в эту модель идеи не перекочевали в серийные автомобили.

Семь кресел для Lada X

Этот автомобиль не имеет яркого имени. Обычно его называют просто буквой Х. Между тем это одна из самых перспективных и интересных моделей Волжского автозавода. Lada Х была сделана в самом конце 80-х годов и представляла собой столь нужный рынку однообъемник — в салоне с большими окнами было сразу семь кресел.

В основе проекта Х лежала переднеприводная платформа от «восьмерки». И в планах у завода был выпуск не только пятидверной модели, но и очень необычного трехдверного минивэна с увеличенным дорожным просветом. Сейчас бы его назвали «внедорожное купе».

Правда, проект Х в начале 90-х годов был закрыт — у завода просто не было денег на запуск новых моделей. Был сделан лишь один макет в натуральную величину и несколько масштабных моделей, на которых отрабатывали дизайнерские решения.

Фото: АвтоВАЗ Проект Х

Lada Peter Turbo в честь «Острова Крым»

После успеха маленького «Рапана» АвтоВАЗ решил построить еще одну необычную модель — в 2000 году появилась Lada Peter Turbo.

Peter Turbo отличалась от других моделей аэродинамичными формами кузова (расчетный коэффициент аэродинамического сопротивления составлял 0,2), узкими фарами и задними дверцами, которые открывались против хода движения.

Интересен был и салон, который получил пять отдельных кресел, причем передние могли поворачиваться на 180 градусов, благодаря чему в машине можно было организовывать этакий «кабинет» для переговоров.

Говорить про двигатель в случае с Peter Turbo бессмысленно — это был концепт без силового агрегата. А вот о названии ходит следующая легенда. Считается, что оно появилось после того, как дизайнеры прочитали роман Василия Аксенова «Остров Крым», где герои катались на машине под названием «Питер Турбо».

Фото: АвтоВАЗ Lada Peter Turbo

Какой могла бы быть новая «Ока»

Волжский автозавод много раз хотел начать производство автомобиля, который стал бы наследником «Оки». И в 2002 году была построена Lada-2161 «Карат». Это был пятидверный хетчбэк длиной 3,5 м, в салоне которого было место для четырех человек. А в движение машина приводилась двигателем мощностью 65 л. с.

В 2003 году показали еще одну версию маленькой «Лады», которая получила имя ВАЗ-1121 «Ока-2». И даже ходили разговоры о скором начале серийного производства этого авто — в Тольятти говорили, что модель будет стоить $4–6 тысячи, а ежегодно будут выпускать по 100 тысяч таких машин.

Фото: АвтоВАЗ Lada-2161 «Карат»

Kalina 4×4 от студента

Эта машина никогда не планировалась к производству. Мало того, ее рисовал даже не дизайнер АвтоВАЗа, а студент. И все же это один из самых ярких и необычных концептов Lada.

Модель под названием Lada Kalina 4×4 Concept была создана в 2008 году в рамках конкурса студенческих работ «Будущее автомобилей Lada». А автором дизайна стал студент МГХПУ им. Строганова Владимир Филатов, который создал необычный трехдверный внедорожник с большими передними фарами и нарочито резкой боковой линией.

Фото: АвтоВАЗ Lada Kalina 4×4 Concept

Lada против Ferrari

Мало кто знает, но АвтоВАЗ в свое время планировал начать серийное производство спортивных машин, которые соперничали бы с Ferrari и Lamborghini. Назывался проект Lada Revolution.

В 2003 году был представлен первый вариант «Революции», а затем появилась вторая модель. Именно она стала основой для Монокубка, который проводили в 2004–2008 годах. А в 2008 году представили модель, которая должна была стать серийной и выехать на дороги общего пользования, — Lada Revolution III.

Предполагалось, что в движение автомобиль массой около одной тонны будет приводиться при помощи двухлитрового двигателя Renault мощностью 245 л. с. Хотя рассматривались варианты и российского мотора.

Однако кризис 2008 года поставил крест на этой модели.

Читайте также:

Новая Lada, роскошная «Волга» и «Москвич»: чем удивит российский автопром

А могли бы произвести сенсацию: 5 возможностей, которые упустил АвтоВАЗ

Эта машина могла соперничать с иномарками: пять шансов, которые упустил ГАЗ

Достанется не всем: 6 фактов о Lada Aura, которую ждут российские чиновники