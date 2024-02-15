Последний крупный западный инвестор ушел с российского авторынка Немецкий Daimler продал 15% акций КамАЗа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкая компания Daimler Truck, входящая в структуру Mercedes-Benz Group, продала свою долю в КамАЗе, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на заявление генерального директора российского предприятия Сергея Когогина. Речь идет о продаже 15% акций компании. Когогин не стал уточнять сумму сделки, а также конечного покупателя доли Daimler Truck. Компания была последним крупным западным инвестором, остававшимся в российской автопромышленности.

Гендиректор КамАЗа подчеркнул, что немецкая компания не участвовала в жизни предприятия с начала специальной военной операции на Украине. Несмотря на прекращение взаимодействия с партнерами, возможности КамАЗа производить коммерческую технику и развивать модельный ряд не изменились, отметил он. К настоящему моменту покупатель акций остается неизвестным, однако предполагается, что им могла стать госкорпорация «Ростех». Ее представители пока никак не прокомментировали эти сведения.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура России потребовала конфисковать предприятия Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в пользу государства. Поводом для этого послужила незаконная приватизация, а также поставки продукции в США. Предполагается, что текущие владельцы заводов могут лишиться сразу трех предприятий.