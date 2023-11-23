Названы сроки выпуска «Москвичом» собственного электрокара РИА Новости: «Москвич» намерен представить собственный электрокар в 2025 году

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Москвич» активно работает над организацией производства электромобиля собственной разработки, заявил в беседе с РИА Новости директор автозавода по производству Олег Масляков. По его словам, презентация все еще намечена на 2025 год.

В 2025 году мы планируем представить электромобиль, в конструкции которого основные компоненты — электродвигатель, тяговая батарея и другие элементы — будут российскими, — пояснил Масляков.

Он добавил, что сроки по разработке такого электрокара сохраняются изначальными. В настоящее время компания активно работает над наладкой производства и ведет переговоры с отечественными поставщиками.

Ранее пресс-служба «Яндекса» сообщила NEWS.ru, что компания увеличит число автомобилей, где будут развиты технологии автономного вождения. Сейчас число машин, которые подходят для развития технологии автономного вождения, выросло благодаря развитию электрокаров. Кроме того, планируется использовать центр Сириус как основное место для испытаний беспилотного транспорта и перевести туда сервис роботакси из московского района Ясенево. Компания отметила, что в настоящее время закон разрешает тестировать автомобиль с автономным вождением только в Сколково и Иннополисе.