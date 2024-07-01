Названы самые надежные трехлетние авто Consumer Reports: японские авто стали самими надежными среди «трехлеток»

Фото: Пресс-служба Honda

Honda Civic

Японские машины стали самыми надежными в списке американского агентства Consumer Reports, составленном на основе опроса владельцев трехлетних авто. Машины 2021 года выпуска привлекают покупателей своей «свежестью» и тем, что собственники следят за регулярным прохождением ТО и состоянием салонов. Японский автопром назван наиболее беспроблемным в данном сегменте и обогнал европейских и американских производителей.

Так, в категории компактных моделей лидируют Honda Civic, Mazda 3, Toyota Prius и Corolla. Среди бизнес-седанов лучшими стали Hyundai Sonata, Toyota Camry и Avalon. В премиум-седане отмечены BMW 5-Series, Lexus ES и Acura TLX. Наиболее многочисленно представлен сегмент компактных кроссоверов. Это Acura RDX, BMW X3, Honda CR-V и HR-V, Toyota RAV4, Volvo XC40, Subaru Crosstrek и Forester, Mazda CX-5, Lexus UX и NX, Hyundai Tucson и Kia Sportage.

В марте руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов рассказал, что на рынке подержанных авто по-прежнему преобладает японская и немецкая продукция. По его словам, при серьезном подходе есть возможность найти очень хороший экземпляр: с учетом трудностей с поставками запчастей меньше всего проблем доставят самые массовые автомобили, например, Hyundai, Toyota, Mercedes-Benz, Kia и Volkswagen.