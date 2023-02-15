Названы основные причины падения мощности автомобильного двигателя Автоэксперт Шабунин назвал некачественное масло причиной падения мощности двигателя в автомобиле

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Из-за некачественного моторного масла может упасть мощность двигателя в автомобиле, предупредил автоэксперт Сергей Шабунин. Он объяснил «Газете.Ru», что остатки масла могут превратиться в отложения на поршневых кольцах из-за выделения нагара.

Двигатель может серьезно потерять мощность даже в первый год эксплуатации машины из-за отложений плохого моторного масла. Оно быстро сгорает и выделяет большое количество нагара, который забивает поршневые кольца. Мотор закоксовывается и работает хуже, — пояснил эксперт.

Еще одной причиной может стать грязь, забившаяся в старом катализаторе. Автоэксперт уточнил, что замена детали должна производиться после 120 тысяч км пробега, в противном случае мощность двигателя начнет резко снижаться.

Также Шабунин объяснил, что вентиляционный клапан, встроенный в крышку головки блока цилиндров, может засориться. Это скажется на показателях эффективности мотора. Специалист предупредил, что замена такой запчасти будет стоить дорого.

Еще одна вероятная причина потери мощности мотора — топливный фильтр. Обычно он скрыт от глаз под днищем машины. Если он загрязнился, бензин будет проходить через него медленнее, давление в топливной рампе и на форсунках упадет, а, следовательно, снизится и мощность мотора, — завершил специалист.

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