Названы недостатки смягчения наказания за отсутствие документов на авто Автоэксперт Попов назвал бессмысленным смягчение наказания за отсутствие документов на машину

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Внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект о смягчении наказания за отсутствие документов на машину бессмысленный, считает независимый автоэксперт Дмитрий Попов. Он пояснил «360», что в России задержание транспортного средства и отстранение водителя от управления автомобилем не предусматривается.

Если посмотреть на статью КоАП 12.3, часть 2, то там не предусмотрено задержание транспортного средства и отстранения водителя от управления при отсутствии водительского удостоверения. Предусмотрено лишь по 12.3 , части 1, в случае отсутствия при себе регистрационных документов на транспортное средство, — рассказал эксперт.

По его словам, у сотрудников ГИБДД есть все документы на автомобили, в том числе паспорт транспортного средства (ПТС), в электронном облаке. Попов пояснил, что законопроект в том числе не соответствует поправкам в правила электронного документооборота. Автоэксперт заявил, что данная инициатива не имеет значения в современном мире.

ЛДПР ранее подготовила законопроект, предлагающий задерживать автомобиль, если у его владельца отсутствуют на него документы, только в том случае, если транспортное средство числится в угоне. В пояснительных материалах уточняется, что отсутствие документов не сказывается на безопасности дорожного движения.