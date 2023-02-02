Названы марки самых угоняемых автомобилей в 2022 году Hyundai Tucson и Kia Sorento стали самыми угоняемыми автомобилями в России в 2022 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа дилерского центра автосалона KIA

Корейские Hyundai Tucson и Kia Sorento, а также японский Mitsubishi Outlander стали самыми угоняемыми автомобилями в России в 2022 году, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании «Согласие». Там уточнили, что автомобили марок Hyundai и Kia очень востребованы на черных рынках сбыта запчастей и разборах.

Частота угонов Hyundai Tucson составила самый высокий показатель — 0,43%. Mitsubishi Outlander — 0,17%, Kia Sorento — 0,14%. Далее следуют Hyundai Creta (0,09%), Honda CR-V (0,07%), Renault Sandero (0,08%) и Kia Ceed (0,06%), — отметили в компании.

Также, по данным экспертов, больше всего было похищено черных (28%), белых (27%) и серых (19%) машин. В целом в 2022 году компания выплатила владельцам угнанных машин почти 78 млн рублей. Возмещения автовладельцам украденных Hyundai и Kia составили 30,2% и 30,9% этой суммы соответственно.

Ранее сообщалось, что за последние три года автомобили стали угонять реже. Одной из основных причин снижения угонов в 2020 году стала эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения на перемещения, а также усиление полицейского патрулирования. В дальнейшем эту тенденцию подкрепил рост количества камер видеонаблюдения, определенную роль также сыграло сокращение продаж новых автомобилей.