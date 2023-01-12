Названы авто, которые россияне чаще всего покупали в 2022 году Исследование: россияне в 2022 г при покупке авто чаще всего выбирали Hyundai, Kia и Lada

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В 2022 году у россиян наибольшей популярностью пользовались автомобили марок Hyundai, Kia и Lada. Такие результаты показало исследование аналитиков сервиса «СберАвто» и платежного провайдера «ЮKassa». Данные приводит РИА Новости.

В рейтинге особенно полюбившихся россиянам марок лидируют корейские Kia и Hyundai: автомобили этих брендов предпочли 10% и 9% покупателей соответственно. Третье место занимают автомобили Lada — их выбрали 8% пользователей сервиса, — говорится в исследованиия.

Также в пятерку вошли Nissan и Toyota с результатами 7% и 6% соответственно.

Самой популярной моделью у россиян в 2022 году стал Hyundai Solaris, за ним по популярности идут — Kia Rio, Lada Granta, Ford Focus. Медианный чек на покупку Hyundai Solaris составил 750 тысяч рублей. Годом ранее этот показатель остановился на отметке 685 тысяч рублей. Kia Rio — 842,5 тысячи рублей (850 тысяч рублей), Lada Granta — 570 тысяч рублей (430 тысяч рублей), Ford Focus 534 тысячи рублей (413 тысяч рублей).

При этом самыми востребованными у россиян оказались японские автомобили с долей сделок в 23%, на втором месте корейские машины (20%), третьей место заняли немцы (19%). Российские автомобили оказались на четвертом месте с показателем 12%, пятерку лидеров замкнули американцы — 8%.

При этом общий медианный чек на онлайн-покупку, по данным специалистов, составил в 2022 году 980 тысяч рублей, что больше, чем в 2021 году, на 190 тысяч рублей. На долю кредитных авто пришлось 89% всех сделок — против 70% в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в России в 2022 году сильнее всего подорожали автомобили китайский производителей Chery и Geely. Меньше всего изменилась стоимость российской Lada. Так, средняя стоимость отечественного внедорожника Lada Niva Travel по итогам года составила 1,08 млн рублей, что на 10,9% больше, чем в январе. Также среди наименее подорожавших оказались Lada Granta — 829,2 тысячи рублей по итогам года, подорожание составило 11,1%, и также китайская FAW Bestune T77 — 2,2 млн, рост стоимости составил 14,9% за 12 месяцев.