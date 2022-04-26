Эксперт дал прогноз, что будет с рынком автозапчастей в России Эксперт Молодых рассказал про будущее рынка автозапчастей в России

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Директор по развитию технологических конкурсов Национальной технологической инициативы Up Great Юрий Молодых заявил, что поставки запчастей для западных иномарок в Россию осложнились, а на построение новых логистических цепочек уйдёт до года. Эксперт добавил, что парк таких авто будет постепенно замещаться азиатскими брендами. При этом он не исключил, что в России может быть налажено производство реплик части автозапчастей, сообщает РИА Новости.

Средняя стоимость ремонта и обслуживания иномарок вырастет​​​. Будут развиваться схемы параллельного и серого импорта. Такие схемы дольше, чем прямые, — рассказал Молодых.

Он также допустил возврат кустарный ремонт деталей на уровне отдельных автомастерских и гаражей, который практиковался в 90-х. По его словам, опыт подобного рода ремонтных работ «ещё не полностью забыт».

В России показатели по доходам от продажи нефти за апрель могут превзойти показатели за аналогичный период в прошлом году, сообщил ранее Foreign Policy. Отмечается, что это стало возможным из-за роста поставок энергоресурсов в Европу, Индию и Турцию. При этом авторы материала указывают на то, что страны Запада сами подрывают свои же санкции, когда продолжают покупать нефть у России.