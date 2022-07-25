Названа стоимость обновленной Niva Legend АвтоВАЗа АвтоВАЗ объявил о начале продаж внедорожника Lada Niva Legend

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В АвтоВАЗе сообщили о начале продаж обновленного трехдверного внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации Classic. Как отмечается на сайте предприятия, его стоимость составит около 800 тысяч рублей без учета программы льготного кредитования. Упрощенную версию внедорожника будут выпускать без АBS, ЭРА-ГЛОНАСС и подушки безопасности.

Стоимость автомобиля составляет от 647,6 тысячи рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796,5 тысячи рублей без ее использования, — отмечается в сообщении.

Создатели Niva Legend заявляли о том, что они намерены обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов.

Ранее сообщалось, что в российских таксопарках стали появляться автомобили Lada Granta без подушек безопасности и антиблокировочной системы ABS. Например, в самарском таксопарке «Эльдорадо» заверили, что упрощенных моделей в наличии достаточно для работы в рамках договора аренды, а «Яндекс.Такси» использовать такие машины разрешает. О планах закупать упрощенные автомобили также рассказал представитель компании Yaarc из Нижнего Новгорода.