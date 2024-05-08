Стало известно, как «обоченщики» увеличивают заторы на дорогах Автоэксперт Гагарин: объезд пробки по обочине лишь создает новые заторы

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Автомобильный эксперт, редактор «Авто Mail.ru» Вадим Гагарин в беседе с NEWS.ru объяснил, что водители, пытающиеся объехать пробки по обочинам, наоборот, увеличивают заторы. По его словам, другим машинам приходится тормозить, пропуская «обоченщиков», из-за чего движение на дороге становится менее равномерным.

Оставим в стороне моральные категории — пусть одни люди считают, что они выше других и могут что-то делать без очереди. Но факт в том, что езда по обочине обычно не только не сокращает пробку, но и увеличивает ее! На загородных трассах часто обочина заканчивается каким-то «узким горлышком», сужением полосы. И здесь «обоченщики» начинают влезать в правый ряд, по которому едут другие водители, — объяснил Гагарин.

Эксперт также отметил, что в Москве в последнее время желающих ездить по обочинам стало меньше. Он связывает такую тенденцию с камерами фотовидеофиксации. Гагарин также напомнил, что, согласно статье 12.15 КоАП, нарушители могут получить штраф в 1500 рублей и сразу несколько раз за сутки.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр рассказал, что нужно пересмотреть отношения к камерам фиксации правонарушений на дорогах. По его словам, при установке новых комплексов нужно думать о повышении уровня безопасности, а не о деньгах.

Генеральная прокуратура России, в свою очередь, поручила региональным прокурорам и управлениям ГИБДД провести в 2024 году масштабную проверку мест установки дорожных камер по всей России. Целью планируемых мероприятий является исключение использования комплексов фотовидеофиксации не по назначению.