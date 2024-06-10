Названа причина низких цен на Lada Vesta в Белоруссии 74.RU: Lada Vesta из-за утильсбора в России стоит дороже, чем в Белоруссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Lada Vesta

Lada Vesta в Белоруссии стоит на 300 тысяч рублей дешевле, чем в России, сообщил портал 74.RU. Все дело в утильсборе. В соседней стране Lada Vesta можно приобрести за 1,19 млн российских рублей, тогда как в России она стоит 1,51 млн рублей.

Пока в Белоруссии представлен не весь ассортимент Vesta, нет комплектации Sportline и автомобилей с вариатором. Но разница на топовые версии модели может достигать 400 тысяч рублей. В Белоруссии за 1,54 млн российских рублей можно купить топовое исполнение Techno c 10-дюймовым экраном мультимедийной системы, боковыми подушками безопасности и 16-дюймовыми легкосплавными колесами.

Ранее под представительством президента АвтоВАЗа Максима Соколова состоялось заседание экспертного совета при комитете промышленности и торговли Госдумы РФ. В рамках мероприятия было рекомендовано планомерно увеличить утильсбор на автомобили, чтобы простимулировать иностранные компании создавать и развивать локальные производства в России.

Позже автоэксперт Андрей Трой в разговоре с NEWS.ru прокомментировал идею концерна «АвтоВАЗ» ввести новый утильсбор. Специалист отметил, что в истории не было прецедентов, чтобы производитель автомобилей был так же защищен государством. Он негативно отнесся к инициативе компании.