Настоящее и будущее ОСАГО. Что ждет автовладельцев?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие еще изменения в законодательство об ОСАГО обсуждаются, как бороться с высокоаварийными водителями и когда начнут работать камеры, штрафующие автомобилистов без полисов, — в материале NEWS.ru.

Итоги года минувшего

По итогам 2024 года средняя премия по ОСАГО снизилась примерно на 2,6% относительно 2023 года и составила 7616 рублей, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его словам, это очень хороший показатель.

Он отражает ту большую работу, которую проводят Союз страховщиков, Центральный банк, Минфин, чтобы ситуация на рынке ОСАГО стала стабильной, чтобы это действительно работало и для автомобилистов являлось тем инструментом, который в случае несчастья, проблем на дороге, мог их защитить, — сказал Уфимцев.

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Он отметил, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина, подводя итоги 2024 года в Госдуме, тоже отметила, что ОСАГО вышло на хороший уровень, несмотря на экономические проблемы, которые возникали на рынке автомобильного транспорта, колебания стоимости запчастей и другие вызовы.

Что можно изменить

Как любой вид страхования, ОСАГО требует определенных трансформаций, считает Уфимцев. По его мнению, актуальная задача экспертного сообщества состоит в том, чтобы тарифы стали более справедливыми.

Те, кто плохо ездит, нарушает правила дорожного движения, должны платить больше. Сейчас стало возможно устанавливать индивидуальные тарифы. Мы за то, чтобы двигаться в этом направлении дальше, — сказал Уфимцев.

Это мнение разделяет и завкафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов. В начале 2025 года Финансовый университет при правительстве РФ провел масштабное исследование, результаты которого говорят о том, что подавляющее число респондентов согласны, что стоимость полиса должна быть понижена для безаварийных (75,8%) и опытных (60,8%) водителей.

Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Кроме того, согласно исследованию, в 2025 году помимо неопытных водителей, каршеринга, такси, «шашечников», большегрузов появилась новая категория, попадающая в недотарифицированный сегмент — автомобили, работающие в службах розничной доставки. Так, 39% респондентов пожаловались на манеру их вождения, сообщил Цыганов.

Они зачастую паркуются не там, где положено, выскакивают там, где им, казалось бы, никак нельзя выехать с магистрали на дорогу. Это игнорировать ни в коем случае нельзя. Данная категория людей раздражает, и она должным образом не регулируется, — сказал он.

Какие законодательные инициативы предлагают страховщики

На протяжении 2024 года РСА готовил инициативы, связанные с подходами к восстановительному ремонту по ОСАГО автомобилей, попавших в ДТП, сообщил Уфимцев. По его словам, необходима корректировка законодательства, чтобы водитель мог починить машину в том сервисе, который ему удобен.

Сейчас, если потребитель не может найти станцию технического обслуживания, то и свою он предложить не может. А так он взял на себя ответственность, но зато получил бы полную выплату и отремонтировал бы автомобиль. Натуральное возмещение нужно развивать, — сказал глава РСА.

Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

По данным исследования, в 2024 году около 40% людей после ДТП получают выплаты и продолжают ездить с незначительными повреждениями.

Когда заработают камеры, штрафующие водителей без ОСАГО

Фото: Иллюстрация/NEWS.ru Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

По словам Цыганова, сегодня 6% автомобилистов признались, что у них нет полиса ОСАГО, но страховщики считают, что их больше, так как не каждый может открыто об этом заявить. Тем не менее эти люди, считает Уфимцев, сильно влияют на ситуацию на дорогах.

Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Во-первых, европротокол не работает, значит, образуются пробки. Во-вторых, добросовестный участник движения, который приобрел полис, вынужден будет идти в суд, добиваться возмещения ущерба. Да еще и деньги могут не сразу выплатить, а по частям. А что делать с машиной, как ее ремонтировать? Поэтому необходимы камеры, фиксирующие и штрафующие водителей без ОСАГО, — сказал Уфимцев.

Такая мера, по его мнению, позволит уменьшить заторы на дорогах и снизить число судебных разбирательств.

Зачем нужно общее ОСАГО для РФ и Белоруссии

Новые страховые полисы, которые действуют на территории России и Белоруссии, будут особенно востребованы среди тех, кто живет в приграничных регионах, сообщил президент РСА на пресс-конференции, посвященной изменениям в сфере ОСАГО.

Я считаю, что это очень удобно, особенно для автовладельцев, которые живут в приграничных регионах. Базы совмещены, информационное взаимодействие налажено. По урегулированию тоже никаких проблем нет. На сегодняшний день девять компаний имеют агентские договоры на урегулирование на территории Белоруссии и наоборот, — сказал он.

Он подчеркнул, что такой полис заключается в электронном виде, личное присутствие водителя не нужно. Однако такой вид ОСАГО стоит немного дороже. Тем не менее, сообщил Уфимцев, он сильно облегчает жизнь автолюбителям.

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