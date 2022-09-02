На страже родинки: главный лимузин СССР превосходил лучшие аналоги NEWS.ru собрал фотогалерею с главными автомобилями партийной элиты Советского Союза времен перестройки

Фото: Борис Бабанов/РИА Новости

Визит генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Верховного Совета СССР Михаила Сергеевича Горбачева в Германскую Демократическую Республику в связи с 40-летием образования ГДР

Годы руководства Михаила Горбачева для советского автопрома были одновременно и тяжелыми, и полными надежд: ВАЗ запустил семейство «Спутник», «Москвич» начал производство 2141 — началась переднеприводная эра. ЗИЛ, самый консервативный автозавод СССР, собиравший лимузины для верхушки компартии, и тот готовил поистине революционный технологический скачок.

Выше некуда

Завод имени Лихачева с 1930-х годов стал фактически монополистом в поставках автопарка для чиновников. Кое-как с ним конкурировал ГАЗ, штамповавший номенклатурные «Волги» и «Чайки», но они никогда не котировались столь же высоко, как ЗИЛы, ибо были хоть и ограниченно, но все же доступны простым смертным: «Волги» продавались трудящимся, а на «Чайке» можно было прокатиться в такси в курортных городах или же арендовать ради церемонии бракосочетания. ЗИЛ же был доступен только самым высокопоставленным лицам. И руководству самого ЗИЛа, но это не афишировалось.

К началу 1980-х Завод имени Лихачева подошел с устаревшим по всем канонам ЗИЛ-114, который в свое время был разработан к 50-летию КПСС — в 1967 году. В результате модернизации из 114-го получился ЗИЛ-4104, на котором успели поездить обожавший автомобили Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко и последний генсек Союза Михаил Горбачев. Борис Ельцин, что называется, эти лимузины уже «докатывал» и был инициатором перехода на седаны Mercedes S-класса W140.

ЗИЛам полагались технические «примочки», недоступные простым трудящимся: все ЗИЛы были оборудованы кондиционерами, хорошими заграничными магнитолами, системами спецсвязи. Самой же легендарной моделью серии был ЗИЛ-41052, который прозвали «танком на колесах».

Фото: Thomas Uhlemann/ZB/Global Look Press На последних метрах протокольного маршрута к дворцу Шенхаузен в Берлине Панков жители Восточного Берлина приветствуют президента СССР Михаила Горбачева

Своим путем

Вопреки расхожему мнению, Михаил Горбачев не все время ездил на бронированном ЗИЛе. Но с точки зрения автомобилиста именно защищенный седан с индексом 41052, появившийся в гараже генсека в 1988 году, представляет особенный интерес, потому что до сих пор считается одним из самых совершенных «броневиков» в мире. Все дело в необычном подходе конструкторов лихачевского завода к проектированию главного лимузина страны: в то время как ведущие страны наращивали броню на имеющиеся кузова, ЗИЛ был построен вокруг оригинальной бронекапсулы из стали марки 68ХГСЛМН (толщина брони от 4 до 10 мм, пуленепробиваемых стекол — от 43 до 47 мм). Капсулы могли защитить от взрыва гранат под днищем, стекла выдерживали прямые выстрелы и из калашникова, и из снайперских винтовок Драгунова.

В ходовой части машины имели много общего с обычным ЗИЛ-41047. Под капотом — 315-сильный 7,7-литровый бензиновый V8, позволявший разгоняться до 190 км/ч. Мощность двигателя 315 л. с, объём — 7695 куб. см. Масса — около 6 тонн. Многие системы, отвечавшие за движение автомобиля, были продублированы: зажигание, АКБ, бензонасос. Приближенные к главному гаражу поговаривали, что этот ЗИЛ невозможно было перевернуть.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зил 114 (на переднем плане) и 4105 ( на втором плане), который принадлежал Михаилу Горбачеву Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зил 114 (на переднем плане) и 4105 ( на втором плане), который принадлежал Михаилу Горбачеву Фото: Пресс-служба АМО ЗИЛ Зил 4102 Фото: Пресс-служба АМО ЗИЛ Зил 4102 Фото: Thomas Uhlemann/ZB/Global Look Press Михаил Горбачев на пассажирском сиденье автомобиля Зил 4105, на улице Восточного Берлина Фото: Thomas Uhlemann/ZB/Global Look Press Михаил Горбачев на пассажирском сиденье автомобиля Зил 4105, на улице Восточного Берлина Фото: Александр Чумичев, Эдуард Песов /Фотохроника ТАСС Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время встречи с жителями Фото: Александр Чумичев, Эдуард Песов /Фотохроника ТАСС Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время встречи с жителями Фото: CTK/Global Look Press Генеральный секретарь Компартии СССР Михаил Горбачев со своей женой Раисой во время посещения Праги Фото: CTK/Global Look Press Генеральный секретарь Компартии СССР Михаил Горбачев со своей женой Раисой во время посещения Праги Фото: Лумичев Александр/Фотохроника ТАСС Кортеж автомашин с Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым из аэропорта в город. Фото: Лумичев Александр/Фотохроника ТАСС Кортеж автомашин с Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым из аэропорта в город. Фото: Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов /Фотохроника ТАСС Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время посещения автозавода имени Лихачева Фото: Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов /Фотохроника ТАСС Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время посещения автозавода имени Лихачева Фото: Борис Кауфман/РИА Новости Бронированный лимузин «ЗиЛ-41052» Михаила Горбачева в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов выезжает на улицу Рима Фото: Борис Кауфман/РИА Новости Бронированный лимузин «ЗиЛ-41052» Михаила Горбачева в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов выезжает на улицу Рима Фото: Sepp Spieg/Global Look Press Визит советского государственного и партийного лидера Горбачева с женой Раисой перед дворцом Августусбург Фото: Sepp Spieg/Global Look Press Визит советского государственного и партийного лидера Горбачева с женой Раисой перед дворцом Августусбург Фото: amo-zil.ru Бронированный автомобиль ЗиЛ-41052 Фото: amo-zil.ru Бронированный автомобиль ЗиЛ-41052

Как Михаил отверг Раису

К концу 1980-х даже руководство ЗИЛа понимало, что нужны новые технологии. Старые, тяжелые рамные автомобили, по сути, представляли из себя разработку 1960-х годов. Новое поколение, получившее индекс 4102, было показано Михаилу Горбачеву в 1989 году. Прогрессивный седан был сделан по всем канонам актуального на тот момент дизайна, имел несущий кузов, облегченные стеклопластиковые панели кузова и независимую подвеску. Уже тогда инженеры ЗИЛа сделали голосовые подсказки: 4102-й мог приятным женским голосом рассказать о неисправности или режиме работы.

Формально проект свернули в рамках борьбы с привилегиями. Из-за нее и ГАЗ закрыл все работы по семейству «Чайка». По неподтвержденной информации, Михаилу Сергеевичу автомобиль просто не понравился. В результате проект был свернут.

Было изготовлено два прототипа, черный и золотистый, прозванные заводчанами «Мишка» и «Раиска». Первый был утилизирован, второй дожил до наших дней и даже «накатал» за это время около 4000 км.