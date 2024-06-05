На ПМЭФ показали электрическую версию Niva Travel АвтоВАЗ представил на ПМЭФ прототип электрической версии Niva Travel

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

АвтоВАЗ показал прототип электрической Lada Niva Travel на Петербургском международном экономическом форуме. Двигатель электрической версии популярного внедорожника имеет номинальную мощность 60 кВт.

Это концептуальный макет, построенный на базе Niva Travel. Двигатель номинальной мощностью 60 кВт, максимальной — 120 кВт. Запас хода — 175 км. Емкость батареи — 34 кВт. Здесь стоят две литий-никелевые батареи, расположенные в багажнике и под задним рядом сидений. Установлены кожаный салон с оригинальной отделкой, оригинальный бампер, оригинальные блок-фары LED. Зарядка от бытовой розетки — 12 часов, от трехфазной — 5,5 часа. Ценовой диапазон не определен, — сообщил представитель Niva на стенде.

Он отметил, что производитель пока смотрит на реакцию публики. Lada Niva Travel стала одной из самых популярных новых машин на отечественном рынке. В апреле автомобиль занял четвертую строчку в рейтинге с результатом 17 650 проданных с начала года машин.

Ранее автоэксперт Иван Зенкевич рассказал NEWS.ru, что рекордные продажи компании «АвтоВАЗ» объясняются ценой и небольшим выбором автомобилей в России. В то же время он отметил, что вера покупателей в отечественные машины повысилась из-за улучшения их качества. По мнению Зенкевича, АвтоВАЗ старается перевернуть представление о своей продукции.