МВД ужесточит контроль за процедурой техосмотра МВД предложило утвердить дополнительные индикаторы контроля за техосмотром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министерство внутренних дел (МВД) России решило ужесточить контроль за процедурой технического осмотра автомобилей, расширив список индикаторов риска для проведения проверки, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Так, внеплановая проверка оператора ТО будет проводиться за фотографии, имеющие признаки редактирования.

Перечень индикаторов риска <...> дополнить пунктами 6-11 следующего содержания: 6. Три факта внесения техническим экспертом в раздел диагностической карты «Тахограф или контрольное устройство, — говорится в тексте.

В частности, основанием для внеплановой проверки может послужить тот факт, что технический эксперт на пункте ТО в течение двух месяцев трижды внес в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) фотографии, «имеющие признаки редактирования». Речь идет о фото, на которых время суток не совпадает с указанным в документах временем проверки. Также это коснется снимков, на которых внутри пункта ТО заметны «элементы окружающей природной среды». Кроме того, подозрительным может посчитаться признан кадр, на котором автомобиль «парит в воздухе».

Из пояснительной записки к документу следует, что транспортное средство должно быть оснащено контрольным устройством (тахографом) регистрации режима труда и отдыха водителя. При формировании диагностической карты необходимо указать марку, модель и серийный номер аппарата, установленного в ТС на момент осмотра.

В декабре 2023 года сообщалось, что в большинстве российских регионов стоимость техосмотра легковых автомобилей увеличится на 12% с 1 января 2024 года, самой дорогой эта процедура станет на Чукотке, а дешевой — в Ивановской области. Разброс стоимости составит от 913 до 4,5 тысячи рублей.