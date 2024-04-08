Можно ли ездить летом на зимних шипованных шинах: советы профессионалов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда наступит крайний срок, чтобы переобуть машину весной? NEWS.ru опросил экспертов-автомобилистов, сильно ли пострадает зимняя резина, если долгое время ездить с ней по сухому асфальту в апреле или мае, и могут ли в теплую погоду выпасть все шипы.

Когда менять зимние шины на летние

В начале апреля департамент транспорта Москвы призвал водителей «переобуваться», так как снег сошел и наступила весна. «Это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин. Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону», — заявил Максим Ликсутов.

Однако эксперты предупредили — этот совет подходит не для всех регионов России. Например, жители Санкт-Петербурга это поняли 4 апреля — в регион пришли снегопады и минусовая температура. «Прежде чем менять шины, посмотрите просто на прогноз погоды на ближайшие дни. Причем внимание надо обращать на ночную температуру. Если возможен минус — не надо менять шины. Поездите пока на «зиме», — пояснил автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич.

Можно ли по закону ездить на зимней резине круглый год

Теоретически на зимних шинах можно ездить на протяжении 12 месяцев. Правда, лишь на нешипованных. А вот если у вас шипованные покрышки, то российские законы требуют от них отказаться с 1 июня по 31 августа (то есть до конца мая шипованные шины не запрещены). Штраф за «шипы» летом минимальный из возможных — 500 руб., причем если его заплатить в течение первых 20 дней с момента составления протокола, то будет вообще 250 руб.

Правда, инспектор ГИБДД вместе со штрафом может выписать еще и «требование об устранении неисправности». И если оно будет составлено, то в следующий раз отделаться небольшим штрафом уже не получится — при повторной остановке за нарушение водителя привлекут по ст. 19.3 КоАП «за неповиновение» распоряжению сотрудника полиции. А эта статья предусматривает штраф 2000–4000 руб. А главное, суд может арестовать нарушителя на 15 суток (либо приговорить к обязательным работам на срок 40–120 часов).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако шины надо менять не только из-за того, что так требует закон, но и из соображений элементарной логики. «Состав зимней резины рассчитан на низкие температуры и летом не работает. Рисунок заточен не на воду и потому не отводит ее эффективно из пятна контакта. Шипы вываливаются, а тормозной путь шипованной резины на сухом асфальте длиннее, чем на летних покрышках», — рассказал NEWS.ru автоэксперт, главный редактор журнала «Автопилот» Дмитрий Гронский.

Кроме того, с летними шинами гораздо комфортнее. «На асфальте на зимних шинах ты стучишь шипами по асфальту, как пес когтями по паркету. И все понимают, что ты на „зиме“. Ну, и они тяжелее. Как только вы „переобуетесь“, сразу же заметите колоссальную разницу и в плане комфорта, и в плане управляемости», — добавил Дмитрий Гронский.

Как быть, если нет денег на хорошую летнюю резину

Сэкономить на смене шин летом можно только в одном случае: вы на машине никуда не будете ездить. Ведь зимняя шина жарким летом будет изнашиваться гораздо сильнее. «Если вы вообще никуда не ездите летом, тогда, наверное, можно сэкономить. Но если эксплуатируете машину, то вы больше потеряете. Лучше покрышки поменять», — пояснил Дмитрий Гайдукевич.

Однако если старые летние покрышки уже лысые, а денег на новую дорогую резину не хватает, то есть несколько вариантов, чтобы сэкономить. Один из способов — это прибрести подержанные летние шины.

Второй вариант — купить покрышки китайских брендов, которые заметно дешевле. «Китайские производители предлагают интересную продукцию по соотношению между ценой и качеством. Да, при сравнении с именитыми брендами они проиграют. Однако они стоят в 2–3 раза дешевле, чем европейские шины. И при этом любая летняя шина, даже китайская, будет в жаркую погоду на асфальте вести себя лучше, чем зимняя шипованная покрышка», — рассказал NEWS.ru редактор портала Motor.ru Дмитрий Ласьков.

Что будет, если ездить на зимних шинах по асфальту

Езда на зимних шинах (особенно шипованных) по сухому асфальту не лучшим образом сказывается на ресурсе покрышек. Однако это вынужденная плата за безопасность. «Весной лучше перестраховаться. Лучше пару недель ездить на „шипах“ по асфальту при плюс 15 градусах, чем оказаться на летних шинах на ледяной дороге», — уверен редактор «Авто Mail.ru» Вадим Гагарин.

К тому же ничего ужасного, если вы будете кататься на шипованных покрышках по асфальту, не случится. «Вы же зимой ездите не только по снегу и льду, но и по сухим дорогам. И шины от этого не рассыпаются. Примерно так будет и весной. Если ездить аккуратно, то особо переживать за шипы не стоит. Они не вылетят за две недели. Сейчас производители покрышек научились ставить шипы так, чтобы они надежно сидели в покрышке», — пояснил Вадим Гагарин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть несколько правил, которые позволят сохранить зимние шипованные шины. Первое — не надо резко стартовать с места. Пробуксовка губительна для всех шин, но особенно вредна она в теплое время для шипованных покрышек.

Второй совет — не надо резко тормозить. Особенно это важно, когда у машины нет антиблокировочной системы тормозов. Ведь если тормозить «в пол» и блокировать колеса, то шипы могут довольно быстро вылететь.

Третья рекомендация — внимательно следите за давлением в шинах. Если оно выше или ниже нормы, то не только ухудшается управляемость и увеличивается тормозной путь, но и резко вырастает износ покрышек. Обычно автопроизводители рекомендуют накачивать шины до 2,1–2,3 бара (часто говорят атмосферы). Информацию о давлении всегда можно узнать в инструкции по эксплуатации, на наклейке на лючке топливного бака, на стойке двери, на крышке багажника или в бардачке (зависит от модели). Поэтому проверяйте давление в шинах примерно раз в неделю.

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