Мотоциклы ФСО и «автобус Булгакова»: что показали на выставке в Петербурге NEWS.ru рассказывает о самых интересных экспонатах выставки ретроавтомобилей «Олдтаймер-Галерея»

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru

Автобус Булгакова

С 14 по 16 апреля в Санкт-Петербурге в 33-й раз проходит выставка ретроавтомобилей «Олдтаймер-Галерея». Корреспондент NEWS.ru отправился на выставку, посмотрел на уникальный грузовик с подвешенными колесами, изучил «Ладу» по прозвищу «канадка» и насладился «детройтским барокко».

Зачем на грузовик поставили колеса в необычном месте

На петербургскую «Олдтаймер-Галерею» приехали многие автомобильные клубы России. Больше всего на выставке было отечественной «классики»: различные «Волги», «Москвичи», «Победы» и, конечно же, «Жигули». Почти все автомобили в идеальном состоянии. Даже иногда в слишком идеальном — советские машины, сходя с конвейера, не были такими «нарядными».

Однако не всегда можно понять, о какой машине ты пускаешь ностальгическую слезу: рядом со многими экспонатами нет никакой информации. Вот, например, в центре зала стоит грузовик ГАЗ-ААА-1, рядом с ним молодая семья с ребенком, и малыш спрашивает: «Папа, а почему у этой машины такие необычные колеса?» И ответить на этот вопрос у родителя не получилось. На автомобиле написано, что это ГАЗ-ААА-1, но о колесах — ни слова.

Между тем показанный на выставке грузовик ГАЗ-ААА-1 уникален. Ведь у него не три, как у обычного ГАЗ-ААА, а сразу четыре оси. Ну или три с половиной. Дело в том, что четвертая ось была установлена сразу за «обычными» передними колесами и использовалась только при движении по тяжелому бездорожью для преодоления оврагов, переезда бревен и так далее.

После появления четвертой оси проходимость машины стала заметно выше, однако были и недостатки. В частности, серьезно ухудшилась управляемость на бездорожье, передние двери полностью не открывались, да и в целом конструкция стала сложнее. И все же ГАЗ-ААА-1 с необычными осями выпускали с 1938 по 1939 год.

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «ГАЗ-ААА-1» Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «ГАЗ-ААА-1» Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «ГАЗ-ААА-1» Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «ГАЗ-ААА-1» Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «ГАЗ-ААА-1» Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «ГАЗ-ААА-1»

Как вернуться в 1959 год

А еще жаль, что в большинстве машин двери были закрыты. Но понять владельцев раритетов можно: перед нами не просто автомобили, а, по сути, музейные экземпляры. Но как было бы здорово посидеть в шикарном красном Cadillac Series 62, который считают ярчайшим представителем «детройтского барокко»: стиля, который многие называют расцветом мирового автомобильного дизайна.

За рулем этой модели можно было бы на минуточку вернуться в далекий 1959 год, когда и был сделан данный автомобиль. Только представьте: «Макдоналдс» в Америке только начал развиваться, народ слушает Элвиса Пресли, на Кубе произошла революция, а вы едете по дороге на этом шикарном автомобиле...

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Cadillac Series 62

Lada, которая не покорила Канаду

И если мимо красивых больших «американцев» никто не пройдет, то не заметить зеленый ВАЗ-21061-37 будет довольно легко. Между тем эта машина — живое доказательство того, что заднеприводные советские «Жигули» поставлялись в Северную Америку. Но не в США, а в Канаду — продажи начались там в 1978 году. Наши «шестерки» претендовали в Канаде на звание самых дешевых автомобилей на рынке — они стоили около 3,6 тыс. местных долларов, что было на треть дешевле маленьких «японцев».

Однако в 1979 году СССР ввел войска в Афганистан, что серьезно ухудшило имидж советских машин: доходило до того, что на некоторых заправках обладателям «Жигулей» не продавали бензин. В этой ситуации рассчитывать на ажиотажный спрос было бессмысленно, хотя своих покупателей Lada все же нашла.

Главным внешним отличием «канадок» от стандартных вазовских «шестерок» стали новые бамперы из алюминиевого сплава (многие думают, что они от «Нивы», но это не так). Причем бамперы имеют гидравлические опоры, которые гасили энергию при ударе (по американским и канадским правилам тех лет машина должна была выдержать столкновение на скорости пять миль в час без повреждения кузова). Кроме того, тут чуть другая оптика.

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «ВАЗ-21061-37» Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «ВАЗ-21061-37» Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «ВАЗ-21061-37» Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «ВАЗ-21061-37» Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «ВАЗ-21061-37» Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «ВАЗ-21061-37»

«Ока», о которой не знал Илон Маск

Были ли шансы у АвтоВАЗа получить лавры «Теслы» и стать законодателем моды со своими электромобилями? Сейчас мы понимаем, что нет. Однако в 1995 году Илон Маск еще и не помышлял о создании своей автомобильной империи. Он в тот год вместе с партнерами основал компанию Zip2, но пока не имел денег, чтобы даже снимать собственную квартиру, поэтому спал прямо в офисе. В том же 1995 году АвтоВАЗ построил эту «Оку», у которой вместо двигателя и бензобака стояли аккумуляторы (а вообще первые попытки создать из «Оки» электрокар были сделаны в 1992 году).

Машина получила имя — ВАЗ-1111 Э, имела мотор мощностью 34 л. с., разгонялась до 90 км/ч, а при полностью заряженных батареях могла проехать 110 км. Но лишь при скорости не более 40 км/ч. Считается, что всего было построено 20 таких машин, и их даже пытались продавать. Но в Тольятти не оказалось руководителя уровня Илона Маска, поэтому проект электрической «Оки» быстро закрыли. А проект Zip2 — нет. Илон Маск с партнерами пережил трудные времена, поднял Zip2 с колен, и в 1999 году компания была продана за... $307 млн. Кстати, владелец электрической «Оки» тоже мечтает о больших деньгах, поэтому продает ее за... 18 млн руб.

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «ВАЗ-1111 Э» Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «ВАЗ-1111 Э» Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «ВАЗ-1111 Э» Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «ВАЗ-1111 Э» Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «ВАЗ-1111 Э» Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «ВАЗ-1111 Э»

Все как любил Антибиотик

Многие выставленные на «Олдтаймер-Галерее» автомобили можно купить. А если не хватает на машину, то можно приобрести модельки, запчасти для «Москвичей» или «Жигулей», редкие книги, картины. А еще прямо на выставке можно взять автомобиль в аренду. Правда, речь не о 100-летних реликвиях, а о более современных моделях. Например, за 24 тыс. руб. в сутки предлагается покататься на Porsche 911 Carrera серии 997 (их делали c 2004 по 2012 год).

Ну а если вы ностальгируете по «лихим 90-м», то можно взять в прокат Jeep Grand Cherokee Limited 5.9. Утверждается, что это любимый автомобиль Антибиотика (так звали главного отрицательного героя в сериале «Бандитский Петербург», хотя в реальной жизни человека с такой кличкой не существовало). «Гранд» действительно был в 90-е годы культовой машиной в России наравне с «шестисотым» Mercedes-Benz. Кстати, показанный в Петербурге Grand Cherokee, несмотря на свой 25-летний возраст, находится действительно в отличном состоянии. Возможно, поэтому за его аренду и просят немалые 10 тыс. руб. в сутки. Или это тоже «развод на деньги»?

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль Jeep Grand Cherokee Limited 5.9

Кому можно пострелять из танков

Есть чем заняться на выставке и детям. Для них организован большой гоночный трек, где можно управлять моделями на радиоуправлении. Но мальчишек больше привлекает миниатюрный танковый полигон, который построил клуб «Питерский танковод». Там можно поуправлять танками и почувствовать себя героем Второй мировой войны.

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Стрельба из танков Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Стрельба из танков Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Стрельба из танков Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Стрельба из танков Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Стрельба из танков Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Стрельба из танков Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Стрельба из танков Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Стрельба из танков Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Стрельба из танков Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Стрельба из танков Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Стрельба из танков Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Стрельба из танков

Что еще есть интересного на выставке

Грузовые «Москвичи»

После возобновления выпуска автомобилей «Москвич» интерес к истории этой марки резко вырос. Для любителей раритетов будет интересен редкий «Москвич-2135» — пикап на базе модели «2141». Интересно, что в российской столице делали не только пикапы, но и прицепы к ним (они даже получили собственное имя «Москвич-8135»). Мало того, на заводе «Москвич» вместе с автомобилями выпускали и... тачки для перевоза тяжестей. Одну из них можно тоже увидеть в Петербурге.

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «Москвич-2135» Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «Москвич-2135» Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «Москвич-2135» Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «Москвич-2135» Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «Москвич-2135» Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль «Москвич-2135» Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru

Необычные «Форды»

В Петербурге есть компания, которая специализируется на ремонте автомобилей марки Ford и любит делать необычные версии «Фордов». Например, катер с кузовом от Ford Mustang. Или ярко-желтый двухместный родстер. Практического смысла в таких машинах не много. Зато интерес публики гарантирован.

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru

Открытый автобус начала 20-х годов прошлого века

На стенде, который организовал «Ретро-гараж ПСК-6», можно увидеть открытый автобус начала 20-х годов прошлого века: примерно такие машины возили пассажиров в то время в Крыму. Лучше всего стиль этого автомобиля описал Михаил Булгаков в серии рассказов «Путешествие по Крыму»: «Сказать, какой это фирмы машина, не может ни один специалист, ибо в ней не было двух частей с одной и той же фабрики, ибо все были с разных. Правое колесо было „Мерседеса“ (переднее), два задних были „Пеуса“, мотор фордовский, кузов черт знает какой! Вероятно, просто русский. Вместо резиновых камер — какая-то рвань. Все это громыхало, свистело, и передние колеса ехали не просто вперед, а „разъезжались“, как пьяные». Правда, показанный в Петербурге автобус выглядит не так страшно, как описал Булгаков.

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автобус Булгакова Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автобус Булгакова Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автобус Булгакова Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автобус Булгакова Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автобус Булгакова Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автобус Булгакова

Первый Ford Focus

Еще недавно Санкт-Петербург называли автомобильной столицей России, ведь сразу несколько компаний выпускали здесь свои автомобили. А началось все с Ford, который в 2002 году начал собирать в Ленинградской области в городе Всеволожске Focus первого поколения. В 2002 году «Фокусы» стоили $11 600, что было на пару тысяч дешевле конкурентов. Очереди на эти машины достигали полутора лет. Чтобы купить Focus, менеджерам в автосалонах предлагали взятки. Однако сейчас Ford в России уже нет, да и автомобильные конвейеры других компаний в Петербурге не работают. Зато на выставке можно посмотреть на самый первый Focus, который сошел с конвейера завода во Всеволожске 11 апреля 2002 года.

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru Автомобиль Ford Focus

Мотоциклы ФСО

Впервые Музей Гаража особого назначения ФСО России представил все мотоциклы, которые служили в Почётном мотоциклетном эскорте. Он был создан после того, как в 1955 году Н. С. Хрущев посетил Германию и на обратном пути заглянул в Югославию. Там-то он и увидел почетный мотоэскорт, который очень ему понравился. И Никита Сергеевич приказал сделать такой же. Только лучше. И с 1956 года в СССР важные делегации начали сопровождать мотоциклисты. В советское время иногда количество мотоциклов в эскорте достигало 19 штук.