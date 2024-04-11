«Москвич» раскрыл дизайн будущего кроссовера «Москвич» представил будущий семейный кроссовер

Российский автопроизводитель «Москвич» показал дизайн новой модели семейного автомобиля, пишет РИА Новости. Как отмечается, это будет уже четвертая по счету модель возрожденного автозавода. Она представляет собой семиместный кроссовер с массивной решеткой радиатора и характерной линией светодиодной оптики вдоль багажника.

Его внешний вид отличает массивная решетка радиатора, интегрированная со светодиодной оптикой, а также характерная задняя линия светодиодной оптики вдоль всего багажника, — говорится в сообщении.

Автомобиль оснастят бензиновым двигателем GDI (174 лошадиные силы) с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Серийное производство и продажи начнутся в конце 2024 года. При этом дизайн интерьера и опции могут измениться, уточнили в пресс-службе автопроизводителя.

Ранее автомобильный эксперт, редактор журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал, что цены на автомобили в апреле будут зависеть от конкретных марок и моделей. По его словам, скидки стоит ожидать, в том числе, и на «Москвичи». Он считает, что автопроизводитель понял, что за назначенные им цены машины мало покупают и ввел «огромные скидки».