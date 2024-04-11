Российский автопроизводитель «Москвич» показал дизайн новой модели семейного автомобиля, пишет РИА Новости. Как отмечается, это будет уже четвертая по счету модель возрожденного автозавода. Она представляет собой семиместный кроссовер с массивной решеткой радиатора и характерной линией светодиодной оптики вдоль багажника.
Его внешний вид отличает массивная решетка радиатора, интегрированная со светодиодной оптикой, а также характерная задняя линия светодиодной оптики вдоль всего багажника, — говорится в сообщении.
Автомобиль оснастят бензиновым двигателем GDI (174 лошадиные силы) с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Серийное производство и продажи начнутся в конце 2024 года. При этом дизайн интерьера и опции могут измениться, уточнили в пресс-службе автопроизводителя.
Ранее автомобильный эксперт, редактор журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал, что цены на автомобили в апреле будут зависеть от конкретных марок и моделей. По его словам, скидки стоит ожидать, в том числе, и на «Москвичи». Он считает, что автопроизводитель понял, что за назначенные им цены машины мало покупают и ввел «огромные скидки».