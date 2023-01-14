Мороженое со вкусом «Теслы»: эксплуатация Tesla Model 3 в аномальный холод Заявленный запас хода Tesla Model 3 Long Range превышает 570 км, но сколько он сможет проехать в реальности, когда на улице –27?

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru

Tesla Model 3

Изначально Tesla Model 3 Long Range рассматривалась как замена BMW 320d (F30). Но цены на автомобили уже в конце 2021 года уже были где-то в стратосфере. Так и возникла мысль купить «Теслу». Электромобиль — это, во-первых, интересно. Новые эмоции, новые ощущения. Во-вторых, это выгодно: никакого транспортного налога. Никаких платных парковок. Бесплатные зарядки по всей Москве. И, в-третьих, это дешево. В сравнении с немецким премиумом, например. Особенно, если везти автомобиль из США.

Tesla Model 3 2021 года с пробегом 18 тысяч километров была оплачена на аукционе в конце декабря 2021 года, а контейнер с машиной отплыл из порта Нью-Йорка 25 февраля 2022 года. Пока груз шел по морю, список санкций, наложенных на Россию, стал самым большим в мире. Потом были нервы, месяцы ожидания отправки из Литвы в Беларусь, таможня, сертификация и постановка на учет. В итоге номера были получены только в начале декабря 2022-го.

Где и как заряжать автомобиль, если живешь на 13-м этаже многоквартирного дома? Ближайшая городская зарядка в полутора километрах, загородного дома нет. Не самое удачное комбо. Но есть оговорка: автор ездит на автомобиле в основном по выходным, так что за будние дни зарядить Tesla возможность есть.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Tesla Model 3

Еще один важнейший момент: в электрокарах, ввозимых в Россию из разных стран, можно встретить пять разных типов зарядок. Для Tesla пришлось покупать европейскую вилку для бытовой сети и зарядки Type 2 (Mennekes). Москва, как выяснилось, для электромобилей приспособлена неплохо: уже работает более 100 зарядных станций, места для электрокаров на парковках, благодаря новым правилам парковки и эвакуации, зачастую свободны. Поэтому эксплуатация Теслы в городе не представляет никаких проблем. Но если выехать за МКАД, ситуация меняется.

В новогодние праздники было решено устроить «электричке» стресс-тест и ездить по друзьям и родственникам именно на ней. Маршрут был такой:

1. 03.01: Москва — Ларюшино (60 км).

2. 05.01: Ларюшино — Москва (60 км).

3. 05.01: Москва — Воскресенск (110 км).

4. 07.01: Воскресенск — Черусти (150 км).

5. 07.01: Черусти — Воскресенск (150 км).

6. 08.01: Воскресенск — Москва (110 км).

Итого больше 600 километров, с тремя пассажирами и поклажей. Очевидно, что на одном заряде батареи, который в идеальных условиях составляет пятьсот с небольшим километров, сделать это невозможно. Впрочем, график поездок позволял подзарядить автомобиль от бытовой розетки. Но вмешался другой фактор, из которого можно сделать вывод, что владельцам электромобилей надо вспоминать школьный курс физики.

Поначалу все шло хорошо. При среднесуточных −8 градусах (в области чуть прохладнее, чем в столице) в первый пункт назначения Tesla доехала с запасом хода в 370 километров. Ехали быстро, в салоне было тепло, электричества не жалели. Приехали и поставили на зарядку. Сила тока была минимум восемь ампер, и к обеду 5 января машина полностью зарядилась.

Фото: Никита Ситников/NEWS.ru Tesla Model 3

Дальше — в Москву, а оттуда в Воскресенск. 170 вполне комфортных километров, после которых у Теслы оставалось заряда еще на 220 км. Важный момент: водитель никак и ни в чем себя не ограничивал, в том числе и при езде по ЦКАД с разрешенной скоростью 110 км/ч.

Вечером автомобиль снова был поставлен на зарядку от домашней розетки, через 10-метровый удлинитель. За ночь температура упала до −27 градусов. «Тесла» практически не зарядилась! Силы тока от бытовой розетки не хватало, чтобы и греть батарею, и заряжать ее. Максимум, на что хватало бытовой электросети, — компенсировать разрядку на морозе.

Было скачано приложение 2Chargers, которое позволяет увидеть на карте расположение зарядных устройств со всей необходимой информацией: тип зарядок, рабочие часы, стоимость и условия использования. Очень удобно, но есть нюансы: одна зарядка оказалась на территории ТЦ с очень неудобным графиком работы. Вторая, судя по отзывам владельцев «электричек», не работала. А третья находилась на территории закрытого частного дома. А на следующий день предстоял вояж в 300 километров, и Тесла его точно не осилит. Пришлось... ехать в Москву и менять автомобиль. И эта поездка оказалась непростой.

Дано:

время — вечер 6 января,

остаток хода ~230 км,

температура воздуха — −27 градусов,

расстояние до Москвы — 110 км.

Казалось бы, все просто: 230 в два раза больше 110. Но расчетный и реальный запас хода — «две большие разницы». В такие холода километр на приборной панели электромобиля в лучшем случае идет за два. За первые 10 минут прогрева салона до выезда на трассу запас хода уменьшился на 30 километров. Далее пришлось переходить в режим «экоралли» с максимальной экономией энергии: обогрев только на лобовое стекло. Яркость планшета, который на Tesla Model 3 заменяет вообще все кнопки и приборы в салоне, на минимум. Без музыки. Без подогрева сиденья. С максимальной рекуперацией (это, кстати, было ошибкой). И все это — на скорости 60–70 км/ч в правом ряду.

Удовольствие ниже среднего. Ехать в насквозь промерзшей машине стуча зубами и нервно поглядывать на тающий заряд мало кому понравится. Но расход энергии удалось стабилизировать. Помогло максимально равномерное движение без резких ускорений и торможений. По примерным расчетам, до Москвы электрокар должен был добраться с остатком пробега около восьми километров.

Фото: Никита Ситников/NEWS.ru Tesla Model 3

Кстати, о рекуперации. Этот режим позволяет трансформировать энергию движения в электричество, когда машина едет накатом. И одновременно рекуперация выполняет функцию торможения автомобиля. Но по факту энергии запасается слишком мало. И если надо максимально сохранять заряд батареи, выгоднее ехать накатом, не замедляя машину рекуперацией. Еще один момент: этот режим активируется только при прогретом аккумуляторе.

Чем ближе к Москве, тем проще. В городской черте температура воздуха поднялась до −22, а прогретая батарея стала чувствовать себя лучше. В итоге на финише по приборам оставалось заряда на 15 километров. Ничего хорошего в этом нет: крайние положения — 0% и 100% заряда — вредят батарее. Что в смартфоне, что в «Тесле».

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Tesla Model 3 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Tesla Model 3 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Tesla Model 3 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Tesla Model 3 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Tesla Model 3 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Tesla Model 3 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Tesla Model 3 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Tesla Model 3 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Tesla Model 3 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Tesla Model 3 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Tesla Model 3 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Tesla Model 3 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Tesla Model 3 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Tesla Model 3 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Tesla Model 3 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Tesla Model 3

Владение электрокаром учит быть более сознательным. Это не всегда «сел и поехал». Так можно делать в Москве, но при поездках за пределы МКАД планировать их надо гораздо более тщательно. С другой стороны, это вопрос привычки и оснащенности зарядками мест регулярной дислокации. Сделать это не так уж и сложно. Равно как и купить разные переходники.

Стоит ли оно того? Пока кажется, что вполне. Tesla Model 3 — это полноценный пятиместный семейный автомобиль с динамикой спорткара по цене немецкого седана с ДВС. И все это с полным приводом и без налога на 400 л. с. И пока что с близкой к нулю стоимостью зарядки. Для многих эти аргументы могут быть весомее, чем описанные выше сложности. Но учебники по физике лучше перечитать.

Фото тут

https://disk.yandex.ru/d/0N-bmBNwqgHKsQ