Могут ли весной оштрафовать за грязную машину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Весной, когда светит солнце и распускаются листья, приятно ездить на вымытой машине. Мало того, ГИБДД даже иногда проводит акции, которые так и называются — «Чистый автомобиль». Но что если машина грязная? Может ли инспектор заставить водителя поехать на автомойку или выписать «штраф за грязь» — в материале NEWS.ru.

Штраф за грязные номера

В российских ПДД не прописано, как часто водитель должен мыть автомобиль. Нет там и указания, какую машину можно считать грязной, а какая признается чистой. Однако это не значит, что можно не мыть авто годами. У инспекторов ГИБДД есть методы воздействия на грязнуль.

Согласно ПДД, на автомобиле должны быть читаемые номера. Согласно ст. 12.2 КоАП, номер считается нечитаемым, если:

в темное время суток с расстояния 20 метров не видна хотя бы одна из букв или цифр заднего знака;

в светлое время суток с расстояния 20 метров не видна хотя бы одна из букв или цифр переднего или заднего знака.

То есть ночью относительно чистым должен быть только задний номер, а вот днем нужно протирать передний и задний. При этом важно, что читаться должны все буквы и цифры на знаке. Кстати, есть нюанс — в законе не оговаривается, какой должна быть острота зрения у инспектора ГИБДД. Ведь бывает, что один человек легко читает последнюю строчку в таблице Сивцева (именно ее используют для проверки зрения), а другой не может ее осилить и в очках.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Штраф за грязный номер минимальный — согласно ч.1 ст. 12.2 КоАП, это 500 руб., причем если их заплатить в течение первых 20 дней после составления протокола, то будет 250 руб. А часто инспекторы ГИБДД и вовсе ограничиваются предупреждением или устным замечанием, особенно в плохую погоду.

Но водители должны понимать, что инспекторы ГИБДД видят, когда номер испачкался по естественным причинам, а когда его заляпали специально. И в 2019 году даже вышло постановление пленума Верховного суда России, где было отмечено: в случае если водитель специально закрывает регистрационные знаки автомобиля, их следует считать «видоизмененными». А за это нарушение отвечает уже ч.2 ст. 12.2 — штраф 5000 руб. или лишение прав на 1–3 месяца.

Не надо портить дорогу

Но нечитаемый номер — это не все. Если автомобиль очень грязный и в буквальном смысле разбрасывает грязь вокруг себя, то за это тоже могут выписать штраф. Причем по весьма серьезной статье 12.33 (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Там прописано, что наказание может быть за «умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия».

Поэтому если внедорожник сначала долго месил грязь в болотах, а потом выехал на дорогу и ее испачкал, то за это можно получить штраф: 5–10 тыс. руб. для физических лиц, 25 тыс. руб. — для должностных и сразу 300 тыс. — для юридических.

О последнем штрафе должны всегда помнить владельцы грузовой техники, которая выезжает со строек. Ведь если не очищать колеса, то машина может оставлять грязные следы на асфальте. И инспекторы ГИБДД в этом случае будут выписывать штрафы по 300 тыс. руб.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему надо чистить фары

Если регистрационные знаки автомобиля читаются, а на асфальт не падают куски грязи, то оштрафовать водителя за грязную машину инспектор не может. Однако надо понимать, что грязный кузов — это не только удар по эстетическим чувствам окружающих, но еще и прекрасная среда для появления коррозии.

Мойка автомобиля считается одним из лучших способов профилактики от ржавчины. И мыть машину нужно не только тогда, когда уже сложно различить цвет кузова, а регулярно. Например, один раз в неделю.

А вот фары машины сделаны из пластика, ржавчина им не страшна. Однако их нужно прочищать даже чаще, чем мыть кузов целиком. Во-первых, в перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, написано, что на машине нельзя ездить, если «не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели». Но гораздо важнее, что грязные фары серьезно ограничивают видимость с темное время суток.

Если с чистыми фарами и включенным ближним светом стандартных «галогенок» водитель может увидеть темной ночью идущего по обочине человека с расстояния 54–55 метров, то с сильно загрязненными фарами — с расстояния 42–44 метра.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

10–12 метров — это много или мало? При скорости 60 км/ч за одну секунду машина проезжает расстояние в 17 метров. А когда водитель замечает на дороге препятствие, то примерно 1–1,5 секунды уходит на оценку ситуации, выработку решения, перенос ноги на педаль тормоза, срабатывание привода и так далее. Плюс тормозной путь при скорости 60 км/ч составляет 20–25 метров. Вот и получается, что на остановку машины потребуется около 40–50 метров. И если фары грязные, то вы просто можете не успеть вовремя остановиться.

Поэтому рекомендуется перед каждой поездкой чистить фары, для этого на маркетплейсах и в магазинах продаются даже специальные спреи с резиновыми щетками, которые помогают убирать грязь и пыль.

Искусственная грязь: кто и зачем ее использует

Мода на так называемую искусственную грязь появилась в Японии и Европе в начале 90-х годов. Именно тогда на рынок стали активно выходить кроссоверы. Многие водители покупали машины с внедорожным имиджем, но при этом никогда в жизни не выезжали на бездорожье. Они-то и стали покупать искусственную грязь в аэрозольных баллончиках — ее распыляли на кузов, а соседи видели, что владелец автомобиля не просто так купил себе джип. Продается грязь и в российских маркетплейсах, цена одного баллончика — 400–1000 руб.

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