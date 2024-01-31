Мишустин продлил действие упрощенного техрегламента для автомобилей Действие упрощенного техрегламента в РФ для автомобилей продлили до конца года

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Действие упрощенного технического регламента для автомобилей в России частично продлено до конца 2024 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительством Российской Федерации принято решение о продлении действия национального регламента оценки соответствия колесных транспортных средств до 31 декабря 2024 года. Однако с 1 февраля 2024 года требования в значительно большей степени будут соответствовать техническому регламенту ТР ТС 018/2011, — отметили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Согласно документу, с 1 февраля текущего года транспортные средства, выпускаемые на территории РФ, должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «3». Также документ позволяет до конца текущего года не оснащать автомобили системой курсовой устойчивости (ESP).

Ранее директор автосервиса «Кинг-Авто» Евгений Гульчин рассказал, что ситуация с ремонтом автомобилей в России после введения санкций стабилизировалась. В качестве примера он привел услугу по прошивке ключей. По его словам, если раньше за данную услугу могли потребовать 500 тысяч рублей из-за отсутствия необходимой программы, то сейчас ключи прошиваются за более приемлемую сумму.

В свою очередь автомобильный эксперт Евгений Житнухин предупреждал, что в 2024 году новые машины могут подорожать на 20–40% в зависимости от комплектации и бренда. Эксперт подчеркнул, что одной из основных причин повышения стоимости может оказаться дефицит предложений на автомобильном рынке.