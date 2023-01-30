Машины АвтоВАЗа остались в трех цветах из-за дефицита краски Автомобили LADA можно заказать лишь в белом, черном и зеленом цветах из-за дефицита краски

Фото: Пресс служба АВТОВАЗа

«АвтоВАЗ» столкнулся с дефицитом лакокрасочных материалов, из-за чего автомобили LADA можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компании. По их словам, доступность машин других оттенков возможна не ранее марта.

Информацию подтвердил топ-менеджер федерального дилера «АвтоВАЗа». Уточняется, что другие цвета есть «в единичном количестве», хотя раньше машины Lada были представлены в 6–8 цветах.

С ноября-декабря 2022 года «АвтоВАЗ» начал красить автомобили линейки Granta в два цвета — черный и белый, отмечает топ-менеджер одного из региональных дилеров марки. По его словам, сейчас Niva Legend, Travel и Bronto доступны в темно-зеленом цвете, коммерческие Lada — в белом.

Ранее автоэксперт Антон Шапарин рассказал, что в обозримом будущем цены на автомобили в России будут расти, а дефицит никуда не исчезнет: на рынке будет наблюдаться снижение количества хороших машин и снижение качества ремонта из-за использования подержанных запчастей. Эксперт подчеркнул, что параллельный импорт на данный момент не действует в России, и потребителю приходится либо покупать китайские авто по большой цене, либо соглашаться на LADA Granta. Кроме того, российские бренды выпускают «антикризисные» модели авто со сниженным качеством. Так, цена на LADA Granta будет рассчитываться без учета АБС и подушек безопасности, но без них вся система работает не так, как следует.