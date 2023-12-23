Машина за 300 тысяч рублей: можно ли купить хоть что-то живое?

Фото: Инфографика/NEWS.ru

Рассчитывать на то, что сейчас за 300 тыс. руб. вы купите подержанный автомобиль в идеальном состоянии, не стоит. Когда самая дешевая Lada в автосалонах продается за 850–900 тыс. руб., странно ожидать, что за 300 тыс. вы получите машину мечты. Но даже в сегменте «до 300» можно найти автомобиль, который не сломается в первый же день. На какие модели лучше обратить внимание при поиске бюджетного авто — в материале NEWS.ru.

Что должно испугать

Покупая автомобиль за 300 тыс. руб. нужно быть готовым к тому, что у него будут недостатки. И тут главное понять, на какие «косяки» можно не обращать внимание, а при наличии каких лучше от покупки вообще отказаться.

К проблемам, которые должны сразу отпугнуть, относятся:

отсутствие необходимого пакета документов или юридические ограничения;

серьезная ржавчина на кузове;

явные и очевидные неполадки в работе автоматической коробки передач;

нечитаемые VIN-номера.

Также стоит внимательно проверять автомобиль по базам данных на скрученный пробег. «Основной скрученный пробег приходится на старые машины. Чем старше машина, тем больше его могут фальсифицировать. Много скручивают на „Ладах“, особенно на старых, на десятилетних Kia Rio, Hyundai Solaris, хотя и на более свежих тоже», — рассказал NEWS.ru исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Данные сервиса «Автотека» говорят, что на 5-–0-летних «Ладах» пробег скручен на 25,4% автомобилей, а если речь идет о машинах в возрасте 11–15 лет, то там их уже более 40%. И чаще всего на 10-летках пробег скручивают у Lada (41%), Ford (39,3%) и Toyota (38,5%).

А вот если вы видите машину, которая имеет хороший кузов и у нее нет проблем с документами и двигателем, но при этом подвеска уже изношена, то от покупки такого авто лучше не отказываться.

Lada Kalina / Granta

За 300 тыс. руб. можно найти как Lada Kalina, так и Granta, — технически эти модели похожи друг на друга, только «Калины» делали с 2004 года, а первые «Гранты» появились в 2011 году.

Чуть предпочтительнее смотрятся именно Granta. Однако нужно помнить, что вы будете выбирать между машинами, которым уже исполнилось 10–12 лет. И пробег у них с большой долей вероятности будет более 200 тыс. км. Поэтому смотреть надо не на имя и даже не на комплектацию. А исключительно на техническое состояние автомобиля. Проверять — впрочем, как и всегда — нужно в первую очередь кузов и двигатель.

Большим плюсом Kalina/Granta является возможность выбора типа кузова: выпускали не только седан и хетчбэк, но и весьма практичный универсал (а если говорить о «Гранте», то она имеет еще и такой вариант, как пятидверный лифтбек).

Также достоинством Kalina/Granta являются относительно дешевые запчасти (а также их наличие в магазинах). Да и большой сложности в ремонте тоже нет — надо сказать спасибо отсутствию современной электроники и огромному накопленному опыту по обслуживанию таких авто, который есть у любого автосервиса.

Но есть и недостатки. Kalina/Granta сложно отнести к категории надежных и «вечных» автомобилей. Поэтому будьте готовы к тому, что время от времени там будет что-то ломаться.

Фото: Пресс-служба Автоваз Lada Granta

Плюсы : дешевое обслуживание, простой ремонт, широкий выбор кузовов.

: дешевое обслуживание, простой ремонт, широкий выбор кузовов. Минусы: надежность.

Daewoo Matiz

Когда-то «Матиз» считался самой дешевой машиной на российском рынке (сейчас его роль заняла Lada Granta). 13 лет назад этот автомобиль можно было купить в автосалоне примерно за 200–250 тыс. руб. Однако сейчас за машины 2010–2013 годов выпуска в хорошем состоянии просят порой больше 300 тыс. руб.

К Daewoo Matiz есть несколько основных претензий со стороны потенциальных покупателей. Это в первую очередь «несерьезная» внешность и скромные габариты. Но тут все зависит от точки зрения — благодаря небольшим размерам на этой машинке легко парковаться, инспекторы ГИБДД останавливают «Матизы» редко, а двигателя объемом 0,8 л и мощностью 51 л. с. вполне хватает, чтобы уверенно держаться в городском потоке. Плюс добавьте к этому небольшой расход топлива и недорогие запчасти.

Да и надежность «Матиз» оказалась достойной. Хотя, например, водители иногда и жалуются на генератор и прочее электрооборудование.

Фото: Пресс-служба Daewoo Daewoo Matiz

Плюсы : низкая цена, невысокий расход топлива, удобство в городе.

: низкая цена, невысокий расход топлива, удобство в городе. Минусы: небольшой салон, крохотный багажник.

Renault Logan

Сейчас за 300 тыс. руб. можно найти только «Логаны» первого поколения, которые выпускались с 2004 по 2015 год. Скорее всего, это будут модели 2008–2012 годов выпуска, а пробег у них будет за 250 тыс. км.

Однако двигатели у «Логана» оказались надежными. Их было два: 1,4 л (75 л. с.) и 1,6 л (85, 87 или 102 л. с. в зависимости от версии). Лучше выбрать машину с более мощным агрегатом, хотя и 1,4-литровый тоже показал себя достойно. Разве что в двигателях надо не забывать вовремя менять ремень ГРМ с натяжным роликом и не экономить на масле.

В продаже можно найти как версии с механикой, так и с автоматом. Но автоматические коробки уже могут быть сильно изношенными, а их ремонт традиционно стоит немало. Поэтому лучше остановить свой выбор на механике. В этой трансмиссии могут подтекать сальники, но это не очень страшно. Ну а сцепление легко выдерживает 150 тыс. км и более.

Среди плюсов «Логана» надо отметить энергоемкую подвеску, которая позволяет не бояться ям и «лежачих полицейских», качественно собранный салон (простой, но ломаться там нечему), большой багажник.

Фото: Пресс-служба Renault Renault Logan

Плюсы : надежный, всеядная подвеска, просторный салон и большой багажник.

: надежный, всеядная подвеска, просторный салон и большой багажник. Минусы: скромный салон, недостаточная шумоизоляция.

Chevrolet Lanos / Daewoo Lanos / ZAZ Chance

Эта модель известна под многими именами. Изначально она выпускалась под брендом Daewoo, но, после того как корейская марка попала под контроль американского концерна General Motors, ее переименовали в Chevrolet Lanos. А еще автомобиль делали на Украине как ZAZ Chance или Sens. Мало того, можно найти и Doninvest Assol — так называли «Ланосы», которые собирали в российском Таганроге.

Lanos/Chance — это автомобиль класса В по европейской классификации, который можно сравнить с нашей «Калиной». Салон простой, «наворотов» минимум, ломаться, по сути, нечему.

Лучше всего покупать машину с корейским 1,5-литровым двигателем, который выдавал 86 л. с. (ZAZ Chance часто имеют украинские моторы «MeМЗ» объемом 1,3 л и мощностью 70 л. с.).

Главное, на что надо обращать внимание при выборе подержанного Lanos/Chance, — это кузов. Увы, но он может к настоящему моменту быть уже сильно проржавевшим. И от покупки такой машины лучше воздержаться. Далее следует проверять двигатель (при этом корейский мотор надежен и может отходить более 300 тыс. км) и коробку передач. Обычно речь идет о механике: иногда она гудит, но мастера говорят, что проблема часто лечится простой заменой масла. Еще одно место, которое надо проверить, — это рулевая рейка.

Фото: Пресс-служба ZAZ ZAZ Chance

Плюсы : простая конструкция, большой выбор вариантов на рынке.

: простая конструкция, большой выбор вариантов на рынке. Минусы: скромный салон, проблемы с коррозионной устойчивостью кузова.

Hyundai Accent

Имя Accent в мире довольно известное — впервые автомобиль с таким названием корейская компания Hyundai начала выпускать еще в 1994 году. И делает до сих пор (в некоторых странах «Акцентами» именуют модель, которая у нас известна как Hyundai Solaris).

Однако у нас известность получило второе поколение Hyundai Accent, которое выпускали в Таганроге на ТагАЗе. Простой, но надежный и неприхотливый автомобиль полюбился нашим водителям.

Под капотом Hyundai Accent можно встретить мотор объемом 1,5 л, который мог быть как в 12-, так и в 16-клапанной версии (92 л. с. или 102 л. с.). Причем более мощная модель могла оснащаться даже автоматической коробкой передач.

Сейчас за 300 тыс. руб. можно купить Hyundai Accent 2005–2007 годов выпуска. Пробег у таких машин может быть больше 250 тыс. км. Поэтому проверять машину надо внимательно. Но — повторим еще раз — этот совет касается всех подержанных авто в данной ценовой категории.

Фото: Пресс-служба Hyundai Hyundai Accent

Плюсы : надежные моторы, простая конструкция.

: надежные моторы, простая конструкция. Минусы: небольшой салон, машины на вторичном рыке имеют уже большой пробег.

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